RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ La penalizzazione in più per i dipendenti statali (ultime notizie live e news, oggi 22 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PENALIZZAZIONE IN PIÙ PER I DIPENDENTI PUBBLICI (OGGI, 22 GENNAIO) I dipendenti statali si troveranno con una penalizzazione “occulta” rispetto a quelli privati quando decideranno di utilizzare una delle forme di pensionamento anticipato introdotte con la riforma delle pensioni. Lo ricorda pensionioggi.it, citando l’articolo 1 della Legge di stabilità 2017, secondo cui i termini di pagamento delle indennità di fine servizio “dovranno essere corrisposti secondo le regole individuate dalla legge Fornero come se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto”. Questo vuol dire, per esempio, che se si utilizzano l’Ape sociale o il cumulo contributivo gratuito per andare in pensione, “i termini di pagamento della buonuscita inizieranno a decorrere a partire dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (cioè dai 66 anni e 7 mesi, l'attuale età anagrafica per la pensioni di vecchia per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego)”. In buona sostanza, la prima rata del Trattamento di fine servizio (il Tfr dei dipendenti pubblici) verrà erogata almeno 12 mesi dopo il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. “Si tratta di una norma particolarmente penalizzante soprattutto riguardo ai lavoratori che utilizzeranno il cumulo potendo uscire a età anagrafiche particolarmente basse rispetto ai requisiti Fornero”, evidenzia il portale specializzato sulla previdenza. Questa sorta di “penalizzazione” non sembra però esserci nel caso si scelga di andare in pensione con l’Ape volontario, perché il testo della legge non fa riferimento allo spostamento della data di decorrenza delle indennità di fine servizio. Non è chiaro però se questa sia una svista oppure una scelta fatta in considerazione del fatto che l’Anticipo pensionistico prevede già una decurtazione dell’assegno che verrà poi erogato.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ, ULTIME NOTIZIE. LA UIL CHIEDE UN NUOVO CONFRONTO (OGGI, 22 GENNAIO) – Mentre si attendono novità in merito ai decreti attuativi con cui si andranno a rendere operative a tutti gli effetti le varie misure presenti nel pacchetto della riforma delle pensioni approvato nella Legge di Stabilità, alcuni sindacati sono pronti a dar battaglia per affrontare nuove tematiche in ambito previdenziale. In particolare la Uil pensionati ha ricordato al Governo come sia necessario un nuovo tavolo di confronto ed in particolare di dar seguito all’accordo siglato lo scorso anno nel quale si prevedeva per l’appunto una seconda fase. In particolare il focus dovrebbe essere incentrato sulla revisione del sistema contributivo relativo a tutti i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995. L’obbiettivo è quello di dare supporto a quelle pensioni medio basse. Inoltre, c’è sempre la questione relativa alla previdenza complementare senza tralasciare ritocchi alla flessibilità in uscita.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ, ULTIME NOTIZIE. RETROMARCIA DEL GOVERNO SULLA RESTITUZIONE DELLO 0,1% (OGGI, 22 GENNAIO) – Il Governo Gentiloni in questi giorni è a lavoro per redigere nel più breve tempo possibile gli attesi decreti attuativi che permetteranno di regolarizzare tutte le novità introdotte dal pacchetto riforma delle pensioni approvate nella Legge di Stabilità. I decreti riguarderanno le varie tipologie di anticipo pensionistico, l’opzione donna, la nona salvaguardia esodati e tutte le altre misure rivolte ad ambiti specifici come lavori usuranti e lavoratori precoci. Intanto la Spi Cgil esulta per la retromarcia fatta dal Governo sulla questione della restituzione da parte dei pensionati dello 0,1% della rivalutazione del 2015. Infatti,il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha annunciato un emendamento al decreto Milleproroghe che metterà in freezer l’intervento. Molto soddisfatto il segretario della Spi – Cgil Ivan Pedretti che ha però rimarcato di essere in attesa di vedere l’emendamento.

br/>© Riproduzione Riservata.