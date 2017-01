RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Oggi 23 gennaio, Leonardi: Ape social per 35.000 lavoratori (ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LEONARDI: APE SOCIAL PER 35.000 LAVORATORI (OGGI, 23 GENNAIO) Arrivano novità importanti sulla riforma delle pensioni. Anzitutto la conferma che il tema verrà seguito da Marco Leonardi, che ha rilasciato in un’intervista a Il Corriere della Sera. Il consigliere di palazzo Chigi ha fatto sapere che incontrerà i sindacati e le associazioni imprenditoriali per arrivare a una soluzione condivisa sui voucher lavoro, ma ha anche garantito che verranno rispettati i tempi per avviare l’Anticipo pensionistico alla data del 1° maggio. Leonardi ha fornito anche dei dati interessanti: sarebbero infatti 300.000 i lavoratori che sono nell’età giusta per utilizzare l’Ape. “Di questi, circa 35 mila hanno i requisiti per l’Ape agevolata, l’assegno mensile fino a 1.500 euro a carico dello Stato. Nel 2018 scenderanno a 18-20 mila. C’è poi l’uscita anticipata (con 41 anni di contributi) per i lavoratori precoci, quelli che hanno cominciato da minorenni e che rientrano nelle stesse categorie dell’Ape agevolata: una misura strutturale che interesserà 25 mila persone all’anno”. L’economista ha anche spiegato un vantaggio poco evidenziato dell’Ape volontario: chi vi accede può comunque continuare a lavorare part-time. E ha ricordato alcuni vincoli esistenti: “Potrà chiedere l’Ape volontaria chi ha maturato una pensione, al netto della rata di rimborso, pari ad almeno 1,4 volte il minimo, 702 euro al mese.

Si potrà chiedere un anticipo minimo di 150 euro al mese e massimo pari al 90% della pensione se per meno di un anno e del 75% se per più di 3 anni. Infine, le rate complessive, qualora la persona abbia altri debiti, non devono superare il 30% della pensione”. Infine, Leonardi ha spiegato che nel caso finiscano i 300 milioni stanziati per l’Ape social nel 2017, le domande e la decorrenza della prestazione slitteranno al 2018.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BOCCIATURA DEI SINDACATI SULLA FLESSIBILITÀ - Non c’è pace per la riforma pensioni del governo Gentiloni: un’altra bocciatura, questa volta sul fattore Ape pensione, arriva dall’Inca, il patronato della Cgil guidata da Susanna Camusso. L’analisi compiuta in una nota di Morena Piccinini - presidente Inca - mostra come «l’Ape sia una scelta sbagliata che non agevola il ricambio generazionale nell’occupazione e dunque l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro». Secondo l’Inca, come spesso riportato anche dal segretario delegato Susanna Camusso, il livello di disoccupazione giovanile e non solo. Una bocciatura che nei prossimi giorni vedrà altri tavoli e altre trattative per provare ad arrivare ad un accordo pressoché generale sui contenuti principali della riforma pensioni per il 2017.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PENALIZZAZIONE IN PIÙ PER I DIPENDENTI PUBBLICI I dipendenti statali si troveranno con una penalizzazione “occulta” rispetto a quelli privati quando decideranno di utilizzare una delle forme di pensionamento anticipato introdotte con la riforma delle pensioni. Lo ricorda pensionioggi.it, citando l’articolo 1 della Legge di stabilità 2017, secondo cui i termini di pagamento delle indennità di fine servizio “dovranno essere corrisposti secondo le regole individuate dalla legge Fornero come se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto”. Questo vuol dire, per esempio, che se si utilizzano l’Ape sociale o il cumulo contributivo gratuito per andare in pensione, “i termini di pagamento della buonuscita inizieranno a decorrere a partire dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (cioè dai 66 anni e 7 mesi, l'attuale età anagrafica per la pensioni di vecchia per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego)”. In buona sostanza, la prima rata del Trattamento di fine servizio (il Tfr dei dipendenti pubblici) verrà erogata almeno 12 mesi dopo il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. “Si tratta di una norma particolarmente penalizzante soprattutto riguardo ai lavoratori che utilizzeranno il cumulo potendo uscire a età anagrafiche particolarmente basse rispetto ai requisiti Fornero”, evidenzia il portale specializzato sulla previdenza. Questa sorta di “penalizzazione” non sembra però esserci nel caso si scelga di andare in pensione con l’Ape volontario, perché il testo della legge non fa riferimento allo spostamento della data di decorrenza delle indennità di fine servizio. Non è chiaro però se questa sia una svista oppure una scelta fatta in considerazione del fatto che l’Anticipo pensionistico prevede già una decurtazione dell’assegno che verrà poi erogato.

