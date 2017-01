Contratti Statali / Aumento e rinnovo stipendi dipendenti pubblici: il problema dell’inflazione (ultime news oggi 24 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: IL PROBLEMA DELL’INFLAZIONE (OGGI 24 GENNAIO 2017) - Non solo denunce o ritardi, ma anche dati dello stesso Ministero Economia: sul fronte dei contratti statali un dato forse è stato poco considerato nel complesso della vicenda rinnovo e aumento degli stipendi pubblici. Tra il 2007 e il 2015 l’inflazione è salita del 13,5%, mentre stipendi medi dei pubblici dipendenti si sono alzati solo del 7,8%: con queste cifre resta subito evidente come uno dei grandi problemi del pubblico impiego è proprio il disavanzo tra costo della vita e compensi, esattamente come avviene per tutte le altre categorie di lavoratori. Su questo fronte, il sindacato Anief torna all’attacco denunciando come la scuola ha fatto registrare incrementi esigui, appena del 6,8% in otto anni: «Il problema è che lo stipendio rimarrà sostanzialmente fermo fino al 2021, per colpa del blocco dell’indennità di vacanza contrattuale e del primo gradino stipendiale per i neo-assunti dal 2011, a seguito del CCNI firmato dai sindacati. Anief sta depositando i ricorsi per recuperare come aumento da settembre 2015 la metà del costo dell’inflazione prevista per legge (13,5%) e certificata dalla Ragioneria dello Stato e per garantire la progressione di carriera a tutti fin dal terzo anno di servizio nel rispetto del principio della parità retributiva e della giurisprudenza comunitari», scrive in una note il presidente Anief, Marcello Pacifico.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: SINDACATI IMPUGNANO I DATI DELLA RGS (OGGI 24 GENNAIO 2017) - Nella scorsa settimana sul fronte dei contratti statali e del rinnovo annoso in programma da mesi dei compensi dell’intero settore pubblico, sono emersi i dati preoccupanti della Ragioneria di Stato che ha dimostrato come il comparto dei lavoratori statali non versa esattamente in ottime acque. “Più poveri e sempre più vecchi”, questa la cruda sintesi del report di Rgs fatto al Ministero del lavoro e dell’Economia; ad impugnare quei dati per mostrare cosa vanno ripetendo da mesi, i sindacati hanno voluto rilanciare il problema del rinnovo urgente per gli stipendi della Pubblica Amministrazione. I conti della Rgs danno forza alle rivendicazioni sindacali. “La flessione dello stipendio medio ci preoccupa molto se teniamo in considerazione gli effetti della crisi economica sulle famiglie, ma anche la riduzione degli organici del 6,9% è un dato allarmante. Siamo pronti a collaborare con il Governo a un piano assunzionale che passi dalla stabilizzazione dei precari e abbia come fine un generale rinnovamento della pubblica amministrazione. Ciò, chiaramente, può avvenire solo invertendo la tendenza; riaprendo un tavolo tra governo e sindacati per il rinnovo del contratto; lavorando a un modello nuovo che metta al centro l'efficienza e i servizi al cittadino. Oggi i freddi numeri ci consegnano l'immagine di un Paese tornato indietro di dieci anni», dichiara Maurizio Petriccioli, commissario della Cisl funzione pubblica in una nota pubblicata sul sito del sindacato.

