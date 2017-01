Pensioni 2017/ Scontro Boeri (Inps)-De Vincenti sulla riforma: la replica del Governo (ultime notizie live e news, oggi 24 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BOERI (INPS) CONTRO LA MANOVRA: LA REPLICA DI DE VINCENTI - Tra le principali novità della riforma delle pensioni c'è un miglioramento dei trattamenti previdenziali varato con la Legge di Bilancio: lo sostiene il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, secondo cui «è del tutto sostenibile per la finanza pubblica sia nell'immediato che in prospettiva». Il ministro ha replicato alle dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, che ha attaccato la manovra. «Il Governo Renzi proprio per contrastare la povertà ha stanziato, per la prima volta nel nostro Paese, risorse consistenti e il Governo Gentiloni sta accelerando l'approvazione in Parlamento della legge delega in materia» ha aggiunto De Vincenti, come riportato da Rai News. Inoltre, secondo il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno sarebbero state migliorate le pensioni più basse e l'accesso flessibile al pensionamento rappresenterà un sostegno per le famiglie che versano in condizioni economiche difficili. «Siamo fieri di aver trovato i fondi per farlo» ha concluso De Vincenti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BOERI (INPS) CONTRO LA MANOVRA: FA AUMENTARE IL DEBITO (OGGI, 23 GENNAIO) Tito Boeri ha rilasciato delle dichiarazioni sulla riforma delle pensioni che sicuramente faranno discutere. Secondo il Presidente dell’Inps, infatti, si tratta di una manovra che fa aumentare il debito implicito e scarica oneri sulle generazioni future”. Boeri ha spiegato che la manovra “aumenta la spesa pensionistica, aumenta la generosità di trattamenti su categorie che hanno già fruito di trattamenti più vantaggiosi di chi li fruirà in futuro". Alla platea del convegno Tutto Pensioni il professore della Bocconi ha spiegato che ne sistema pensionistico “rimangono forti iniquità, differenze di trattamento macroscopiche anche nell’ambito della stessa generazione, sulle quali fin qui non si è intervenuti”. Parole che suonano come una netta bocciatura degli interventi varati dal Governo Renzi. Ma c’è da dire che Boeri non ha mai nascosto di ritenere l’ultima riforma delle pensioni poco efficace, anche per quel che riguarda l’Ape.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BOERI, INPS, CONTRO LA MANOVRA SULLA QUATTORDICESIMA (OGGI, 23 GENNAIO) La critica di Tito Boeri alla riforma delle pensioni, che fa aumentare il debito pensionistico implicito, oggi si è basata anche su un rilievo che il Presidente dell’Inps aveva già mosso contro la scelta di aumentare la quattordicesima alle pensioni di importo più basso, estendendola anche a chi non l’aveva. "La quattordicesima non tiene conto delle condizioni delle famiglie. Così le quattordicesime possono andare al marito della ricca manager ad esempio”, ha detto durante il convegno Tuttopensioni. Boeri ha ribadito che questo tipo di intervento “può premiare persone in famiglie con altre persone con alti redditi o patrimoni ingenti e in Italia c'e' invece un problema molto serio di povertà come ho avuto modo di sottolineare in audizione al Senato”. In passato Boeri aveva avuto modo di evidenziare come dal suo punto di visto questo intervento andasse modulato in base all’Isee dei pensionati e non sul loro importo dell’assegno pensionistico.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GHISELLI (CGIL): DA BOERI, INPS, PAROLE SCONCERTANTI (OGGI, 23 GENNAIO) Com’era logico che fosse, le ultime dichiarazioni di Tito Boeri sulla riforma delle pensioni hanno scatenato diverse reazioni. Tra queste quella di Roberto Ghiselli, Segretario confederale della Cgil, che definisce “sconcertanti” le parole del Presidente dell’Inps pronunciate nel corso di Tuttopensioni. Secondo il sindacalista “utilizzare le parziali, e per noi ancora insufficienti, risposte che il Governo ha iniziato a dare ai pensionati con i trattamenti più bassi, ai lavoratori precoci e a chi svolge lavori gravosi o usuranti, per alimentare una contrapposizione intergenerazionale, è del tutto improprio e strumentale”. E Ghiselli rincara la dose parlando di “pura invenzione” circa il fatto che l’aumento delle quattordicesime venga erogato ai manager. Il Segretario confederale della Cgil ha quindi ricordato che il tema della previdenza dei giovani è stato inserito nel verbale firmato dai sindacati e dal Governo Renzi e che le organizzazioni dei lavoratori hanno già sollecitato il nuovo esecutivo ad aprire il confronto su questo argomento.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'ALLARME DI BOERI: TAGLI IN ARRIVO SULLE PENSIONI (OGGI, 23 GENNAIO) Nelle sue ultime dichiarazioni critiche verso la riforma delle pensioni, Tito Boeri ha attaccato anche la classe politica. Partecipando a Tuttopensioni, il Presidente dell’Inps Boeri ha infatti detto che ha notato un certo scetticismo dei politici nei confronti del debito pensionistico implicito. Il quale è molto importante, perché è ‘"qualcosa che c’è oggi a meno che non ci siano in futuro riforme che abbassino i trattamenti. Insomma, forse ci stanno dicendo che ci saranno ulteriori riforme che taglieranno le pensioni, altrimenti il debito implicito è l'impegno preso dallo Stato e va mantenuto”. Secondo quanto riporta Radiocor, Boeri ha spiegato che “il debito implicito è l'impegno preso dallo Stato nei confronti degli attuali e futuri contribuenti. Se si dice che il debito implicito è qualcosa che non ha valore, si sta dicendo che si taglieranno le pensioni in futuro”. Se così fosse, davvero non sarebbero molti gli italiani contenti di quanto si sta facendo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO CHIEDE AL GOVERNO GARANZIE SUGLI INTERVENTI APPROVATI CON LA MANOVRA (OGGI, 23 GENNAIO) Le parole di Marco Leonardi sulla riforma delle pensioni e sull’avvio dell’Ape a maggio secondo la “tabella di marcia” prevista non rassicurano fino in fondo Cesare Damiano, che si chiede: “Vuol dire che la manovra sulla previdenza contenuta nella legge di Bilancio, compreso l’innalzamento della quattordicesima per i pensionati, è al riparo dell’eventuale intervento correttivo richiestoci dall’Europa?”. La domanda dell’ex ministro non è affatto banale, considerato che nei giorni scorsi si è parlato di un possibile rinvio o persino di una cancellazione di alcuni interventi facenti parte della riforma delle pensioni varata con la Legge di stabilità. Dal Governo non è ancora arrivata una secca smentita in merito, anche perché ciò vorrebbe dire in ogni caso indicare da dove recuperare i 3,4 miliardi che la Commissione europea ha chiesto all’Italia. Si spera che presto possa arrivare qualche indicazione più precisa sulla volontà dell’esecutivo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GENTILONI: SAREBBE STATO SCANDALOSO IL RECUPERO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (OGGI, 23 GENNAIO) Paolo Gentiloni è stato ospite ieri sera della trasmissione Che tempo che fa e tra le tante dichiarazioni ne ha voluta dedicare una non tanto alla riforma delle pensioni, ma al fatto che non ci sarà il recupero della maggior indicizzazione degli assegni avvenuta nel 2015 che l’Inps si apprestava a effettuare a partire da aprile. Il Premier ha spiegato di aver voluto evitare questo intervento in quanto mettere le mani in tasca ai pensionati che guadagnato 500-600 euro al mese sarebbe stato scandaloso. Quanto alla manovra aggiuntiva chiesta dall’Europa, e che secondo alcune indiscrezioni potrebbe portare a un rinvio di alcuni interventi previdenziali, Gentiloni si è limitato a dire che la questione verrà valutata nei prossimi mesi, quando verrà predisposto il Def, di fatto facendo capire che l’Italia non intende varare una nuova manovra in tempi ristretti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CRESCONO LE ADESIONI AI FONDI PENSIONE (OGGI, 23 GENNAIO) Milano Finanza dedica uno spazio ai dati della Covip riguardante i fondi pensione, che in Italia nei primi nove mesi del 2016 hanno visto crescere le adesioni a quota 7,6 milioni, con un aumento del 5,3%. Le masse gestite sono arrivate a superare la soglia dei 146 miliardi di euro, con una crescita annua del 4,5%. Nonostante questo aumento, i lavoratori italiani sono in totale circa 22 milioni e al momento, quindi, solamente un terzo di loro ha scelto di costruire un “sostegno” alla propria previdenza obbligatoria. Forse questo dipende anche dal fatto che gli italiani sono tra i meno preparati in materia di risparmio, secondo qual che riporta un’indagine relativa all’educazione finanziaria comparata a livello internazionale. Solo il 37% degli adulti conosce almeno tre concetti di base tra inflazione, tasso di interesse, capitalizzazione composta e diversificazione del rischio. E anche tra i giovani le cose non vanno bene: i quindicenni italiani sono al penultimo posto mondiale.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LEONARDI: APE SOCIAL PER 35.000 LAVORATORI (OGGI, 23 GENNAIO) Arrivano novità importanti sulla riforma delle pensioni. Anzitutto la conferma che il tema verrà seguito da Marco Leonardi, che ha rilasciato in un’intervista a Il Corriere della Sera. Il consigliere di palazzo Chigi ha fatto sapere che incontrerà i sindacati e le associazioni imprenditoriali per arrivare a una soluzione condivisa sui voucher lavoro, ma ha anche garantito che verranno rispettati i tempi per avviare l’Anticipo pensionistico alla data del 1° maggio. Leonardi ha fornito anche dei dati interessanti: sarebbero infatti 300.000 i lavoratori che sono nell’età giusta per utilizzare l’Ape. “Di questi, circa 35 mila hanno i requisiti per l’Ape agevolata, l’assegno mensile fino a 1.500 euro a carico dello Stato. Nel 2018 scenderanno a 18-20 mila. C’è poi l’uscita anticipata (con 41 anni di contributi) per i lavoratori precoci, quelli che hanno cominciato da minorenni e che rientrano nelle stesse categorie dell’Ape agevolata: una misura strutturale che interesserà 25 mila persone all’anno”. L’economista ha anche spiegato un vantaggio poco evidenziato dell’Ape volontario: chi vi accede può comunque continuare a lavorare part-time. E ha ricordato alcuni vincoli esistenti: “Potrà chiedere l’Ape volontaria chi ha maturato una pensione, al netto della rata di rimborso, pari ad almeno 1,4 volte il minimo, 702 euro al mese.

Si potrà chiedere un anticipo minimo di 150 euro al mese e massimo pari al 90% della pensione se per meno di un anno e del 75% se per più di 3 anni. Infine, le rate complessive, qualora la persona abbia altri debiti, non devono superare il 30% della pensione”. Infine, Leonardi ha spiegato che nel caso finiscano i 300 milioni stanziati per l’Ape social nel 2017, le domande e la decorrenza della prestazione slitteranno al 2018.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BOCCIATURA DEI SINDACATI SULLA FLESSIBILITÀ - Non c’è pace per la riforma pensioni del governo Gentiloni: un’altra bocciatura, questa volta sul fattore Ape pensione, arriva dall’Inca, il patronato della Cgil guidata da Susanna Camusso. L’analisi compiuta in una nota di Morena Piccinini - presidente Inca - mostra come «l’Ape sia una scelta sbagliata che non agevola il ricambio generazionale nell’occupazione e dunque l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro». Secondo l’Inca, come spesso riportato anche dal segretario delegato Susanna Camusso, il livello di disoccupazione giovanile e non solo. Una bocciatura che nei prossimi giorni vedrà altri tavoli e altre trattative per provare ad arrivare ad un accordo pressoché generale sui contenuti principali della riforma pensioni per il 2017.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PENALIZZAZIONE IN PIÙ PER I DIPENDENTI PUBBLICI I dipendenti statali si troveranno con una penalizzazione “occulta” rispetto a quelli privati quando decideranno di utilizzare una delle forme di pensionamento anticipato introdotte con la riforma delle pensioni. Lo ricorda pensionioggi.it, citando l’articolo 1 della Legge di stabilità 2017, secondo cui i termini di pagamento delle indennità di fine servizio “dovranno essere corrisposti secondo le regole individuate dalla legge Fornero come se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto”. Questo vuol dire, per esempio, che se si utilizzano l’Ape sociale o il cumulo contributivo gratuito per andare in pensione, “i termini di pagamento della buonuscita inizieranno a decorrere a partire dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (cioè dai 66 anni e 7 mesi, l'attuale età anagrafica per la pensioni di vecchia per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego)”. In buona sostanza, la prima rata del Trattamento di fine servizio (il Tfr dei dipendenti pubblici) verrà erogata almeno 12 mesi dopo il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. “Si tratta di una norma particolarmente penalizzante soprattutto riguardo ai lavoratori che utilizzeranno il cumulo potendo uscire a età anagrafiche particolarmente basse rispetto ai requisiti Fornero”, evidenzia il portale specializzato sulla previdenza. Questa sorta di “penalizzazione” non sembra però esserci nel caso si scelga di andare in pensione con l’Ape volontario, perché il testo della legge non fa riferimento allo spostamento della data di decorrenza delle indennità di fine servizio. Non è chiaro però se questa sia una svista oppure una scelta fatta in considerazione del fatto che l’Anticipo pensionistico prevede già una decurtazione dell’assegno che verrà poi erogato.

