PENSIONI NOVITÀ 2017/ Ultime notizie Riforma, Sacconi chiede chiarimento a Padoan e Poletti (oggi 24 gennaio 2017)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SACCONI CHIEDE UN CHIARIMENTO A PADOAN E POLETTI Secondo Maurizio Sacconi, le parole di Tito Boeri sulla riforma delle pensioni che aumenterebbe pesantemente il debito implicito pensionistico non devono passare inosservate. L’ex ministro del Lavoro ricorda che “la regolazione della contabilità pubblica impone una valutazione degli oneri in materia di previdenza per almeno dieci anni e comunque fino al momento in cui gli effetti delle nuove norme vanno a regime. La Ragioneria Generale dello Stato si avvale normalmente dello stesso Istituto di Previdenza per la prima stima delle dinamiche di spesa”. A questo punto ci vorrebbe una risposta motivata da parte dei ministeri dell’Economia e del Lavoro, evidenzia Sacconi sul blog dell’Associazione Amici di Marco Biagi, anche in considerazione del fatto che la Commissione europea, che guarda sempre con attenzione al nostro debito, ha chiesto al Governo di varare una manovra aggiuntiva.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GENTILONI: SAREBBE STATO SCANDALOSO IL RECUPERO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI Paolo Gentiloni è stato ospite ieri sera della trasmissione Che tempo che fa e tra le tante dichiarazioni ne ha voluta dedicare una non tanto alla riforma delle pensioni, ma al fatto che non ci sarà il recupero della maggior indicizzazione degli assegni avvenuta nel 2015 che l’Inps si apprestava a effettuare a partire da aprile. Il Premier ha spiegato di aver voluto evitare questo intervento in quanto mettere le mani in tasca ai pensionati che guadagnato 500-600 euro al mese sarebbe stato scandaloso. Quanto alla manovra aggiuntiva chiesta dall’Europa, e che secondo alcune indiscrezioni potrebbe portare a un rinvio di alcuni interventi previdenziali, Gentiloni si è limitato a dire che la questione verrà valutata nei prossimi mesi, quando verrà predisposto il Def, di fatto facendo capire che l’Italia non intende varare una nuova manovra in tempi ristretti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'ALLARME DI BOERI: TAGLI IN ARRIVO SULLE PENSIONI Nelle sue ultime dichiarazioni critiche verso la riforma delle pensioni, Tito Boeri ha attaccato anche la classe politica. Partecipando a Tuttopensioni, il Presidente dell’Inps Boeri ha infatti detto che ha notato un certo scetticismo dei politici nei confronti del debito pensionistico implicito. Il quale è molto importante, perché è ‘"qualcosa che c’è oggi a meno che non ci siano in futuro riforme che abbassino i trattamenti. Insomma, forse ci stanno dicendo che ci saranno ulteriori riforme che taglieranno le pensioni, altrimenti il debito implicito è l'impegno preso dallo Stato e va mantenuto”. Secondo quanto riporta Radiocor, Boeri ha spiegato che “il debito implicito è l'impegno preso dallo Stato nei confronti degli attuali e futuri contribuenti. Se si dice che il debito implicito è qualcosa che non ha valore, si sta dicendo che si taglieranno le pensioni in futuro”. Se così fosse, davvero non sarebbero molti gli italiani contenti di quanto si sta facendo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CRESCONO LE ADESIONI AI FONDI PENSIONE Milano Finanza dedica uno spazio ai dati della Covip riguardante i fondi pensione, che in Italia nei primi nove mesi del 2016 hanno visto crescere le adesioni a quota 7,6 milioni, con un aumento del 5,3%. Le masse gestite sono arrivate a superare la soglia dei 146 miliardi di euro, con una crescita annua del 4,5%. Nonostante questo aumento, i lavoratori italiani sono in totale circa 22 milioni e al momento, quindi, solamente un terzo di loro ha scelto di costruire un “sostegno” alla propria previdenza obbligatoria. Forse questo dipende anche dal fatto che gli italiani sono tra i meno preparati in materia di risparmio, secondo qual che riporta un’indagine relativa all’educazione finanziaria comparata a livello internazionale. Solo il 37% degli adulti conosce almeno tre concetti di base tra inflazione, tasso di interesse, capitalizzazione composta e diversificazione del rischio. E anche tra i giovani le cose non vanno bene: i quindicenni italiani sono al penultimo posto mondiale.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LEONARDI: APE SOCIAL PER 35.000 LAVORATORI (OGGI, 23 GENNAIO) Arrivano novità importanti sulla riforma delle pensioni. Anzitutto la conferma che il tema verrà seguito da Marco Leonardi, che ha rilasciato in un’intervista a Il Corriere della Sera. Il consigliere di palazzo Chigi ha fatto sapere che incontrerà i sindacati e le associazioni imprenditoriali per arrivare a una soluzione condivisa sui voucher lavoro, ma ha anche garantito che verranno rispettati i tempi per avviare l’Anticipo pensionistico alla data del 1° maggio. Leonardi ha fornito anche dei dati interessanti: sarebbero infatti 300.000 i lavoratori che sono nell’età giusta per utilizzare l’Ape. “Di questi, circa 35 mila hanno i requisiti per l’Ape agevolata, l’assegno mensile fino a 1.500 euro a carico dello Stato. Nel 2018 scenderanno a 18-20 mila. C’è poi l’uscita anticipata (con 41 anni di contributi) per i lavoratori precoci, quelli che hanno cominciato da minorenni e che rientrano nelle stesse categorie dell’Ape agevolata: una misura strutturale che interesserà 25 mila persone all’anno”. L’economista ha anche spiegato un vantaggio poco evidenziato dell’Ape volontario: chi vi accede può comunque continuare a lavorare part-time. E ha ricordato alcuni vincoli esistenti: “Potrà chiedere l’Ape volontaria chi ha maturato una pensione, al netto della rata di rimborso, pari ad almeno 1,4 volte il minimo, 702 euro al mese. Si potrà chiedere un anticipo minimo di 150 euro al mese e massimo pari al 90% della pensione se per meno di un anno e del 75% se per più di 3 anni. Infine, le rate complessive, qualora la persona abbia altri debiti, non devono superare il 30% della pensione”. Infine, Leonardi ha spiegato che nel caso finiscano i 300 milioni stanziati per l’Ape social nel 2017, le domande e la decorrenza della prestazione slitteranno al 2018.

© Riproduzione Riservata.