RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Ape, l’Inps prepara l’invio di 150.000 buste arancioni (ultime notizie live e news oggi 25 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’INPS PREPARA L’INVIO DI 150.000 BUSTE ARANCIONI PER L’APE (OGGI, 25 GENNAIO) Coloro che potrebbero accedere all’Ape, la novità più importante della riforma delle pensioni, riceveranno a partire da febbraio dall’Inps la busta arancione. Lo ha spiegato Tito Boeri durante il convegno Tuttopensioni. E il quotidiano di Confindustria spiega che sono circa 285.000 le persone che compiranno 63 anni entro la fine del 2018, avendo anche un’anzianità contributiva di 20 anni e dunque i requisiti necessari a poter accedere all’Anticipo pensionistico. Alcune di loro, circa 135.000, sono però già iscritte al sito dell’Inps, che quindi manderà loro una mail, mentre agli altri 150.000 arriverà la busta arancione con un box relativo all’Ape e l’invito a dotarsi dello Spid per accedere alle simulazioni disponibili sul sito dell’Inps. Secondo Boeri, il fatto che con la manovra sia stato introdotto uno strumento di flessibilità pensionistica porterà a una grande richiesta di informazioni da parte delle persone potenzialmente interessate dall’Ape e per questo l’Inps ha deciso di rafforzare le direzioni territoriali per essere più presente nelle città. Boeri ha in questo senso fatto notare che servirebbero nuove assunzioni, in virtù anche del fatto che “da qualche tempo l’istituto perde circa cento dipendenti ogni mese”. Insomma, se da un lato Boeri ha criticato la riforma delle pensioni, soprattuto nella parte relativa all’aumento della quattordicesima, dall’altro sembra aver già preparato l’Inps ad affrontare nel migliore dei modi l’arrivo dell’Ape a partire da maggio, ricordando che ancora non sono arrivati i decreti attuativi necessari.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CRESCONO LE ADESIONI AI FONDI PENSIONE Milano Finanza dedica uno spazio ai dati della Covip riguardante i fondi pensione, che in Italia nei primi nove mesi del 2016 hanno visto crescere le adesioni a quota 7,6 milioni, con un aumento del 5,3%. Le masse gestite sono arrivate a superare la soglia dei 146 miliardi di euro, con una crescita annua del 4,5%. Nonostante questo aumento, i lavoratori italiani sono in totale circa 22 milioni e al momento, quindi, solamente un terzo di loro ha scelto di costruire un “sostegno” alla propria previdenza obbligatoria. Forse questo dipende anche dal fatto che gli italiani sono tra i meno preparati in materia di risparmio, secondo qual che riporta un’indagine relativa all’educazione finanziaria comparata a livello internazionale. Solo il 37% degli adulti conosce almeno tre concetti di base tra inflazione, tasso di interesse, capitalizzazione composta e diversificazione del rischio. E anche tra i giovani le cose non vanno bene: i quindicenni italiani sono al penultimo posto mondiale.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'ALLARME DI BOERI: TAGLI IN ARRIVO SULLE PENSIONI Nelle sue ultime dichiarazioni critiche verso la riforma delle pensioni, Tito Boeri ha attaccato anche la classe politica. Partecipando a Tuttopensioni, il Presidente dell’Inps Boeri ha infatti detto che ha notato un certo scetticismo dei politici nei confronti del debito pensionistico implicito. Il quale è molto importante, perché è ‘"qualcosa che c’è oggi a meno che non ci siano in futuro riforme che abbassino i trattamenti. Insomma, forse ci stanno dicendo che ci saranno ulteriori riforme che taglieranno le pensioni, altrimenti il debito implicito è l'impegno preso dallo Stato e va mantenuto”. Secondo quanto riporta Radiocor, Boeri ha spiegato che “il debito implicito è l'impegno preso dallo Stato nei confronti degli attuali e futuri contribuenti. Se si dice che il debito implicito è qualcosa che non ha valore, si sta dicendo che si taglieranno le pensioni in futuro”. Se così fosse, davvero non sarebbero molti gli italiani contenti di quanto si sta facendo.

