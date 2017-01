PENSIONI NOVITÀ 2017/ Riforma, Ape e cumulo contributivo gratuito, i problemi per le casse professionali (ultime notizie live e news oggi 26 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I PROBLEMI DEL CUMULO CONTRIBUTIVO GRATUITO PER LE CASSE PROFESSIONALI (OGGI, 26 GENNAIO) La riforma delle pensioni, oltre all’Ape, ha portato la novità del cumulo contributivo gratuito per poter “avvicinare” l’ingresso in quiescenza di molti italiani, compresi quelli che sono iscritti alle casse dei professionisti. Tuttavia il Governo potrebbe dover rimettere mano a questo provvedimento. Il cumulo contributivo gratuito potrebbe portare a dei problemi di sostenibilità finanziaria per le casse professionali, “poiché potrebbero essere chiamate a erogare prestazioni pensionistiche in anticipo rispetto ai regolamenti interni, applicando criteri di calcolo di vantaggio per il pensionato”. Del resto la Legge di stabilità stabilisce che il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio della facoltà di cumulo e molte casse hanno limiti per l’accesso alle pensioni di vecchiaia superiori rispetto a quelli chiesti per la previdenza obbligatoria. Dunque bisognerà decidere su quali dei due criteri basarsi. Inoltre, le quote di pensioni successive al 2011 dovrebbero essere calcolate con il sistema contributivo, ma non mancano casse professionali dove è ancora in vigore un sistema anche solo parzialmente retributivo. Senza dimenticare che la legge ora prevede che coloro che stanno pagando delle ricongiunzioni, ricorrendo al cumulo possano richiedere il rimborso di quanto versato, ma la norma sulle pensioni non parla della situazione in cui siano coinvolte le casse professionali: anche loro dovrebbero restituire i versamenti fatti per le ricongiunzioni? Il Governo dovrebbe probabilmente rivedere, magari con un emendamento al decreto milleproroghe, il testo della legge per renderlo più chiaro su questi punti.

© Riproduzione Riservata.