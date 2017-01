BANDO ATA 2017 / Concorsi pubblici: le novità sulle domande, data uscita e requisiti (oggi, 29 gennaio)

CONCORSI PUBBLICI 2017, BANDO ATA: LE NOVITA' SULLE DOMANDE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Ci sono alcune novità per quanto riguarda il Bando Ata 2017 la cui pubblicazione è attesa per il prossimo febbraio. Tra i vari concorsi pubblici di quest'anno questo prevede la selezione di 10.294 tra bidelli e assistenti oltre alle 507 assunzioni di profili DSGA, personale amministrativo e tecnico accantonati in precedenza. I profili ricercati sono: 6949 posti per Collaboratore scolastico; 2103 posti per Assistente amministrativo; 790 posti per Assistente tecnico; 216 posti per DSGA; 87 posti per Cuoco; 81 posti per Addetto azienda agraria; 49 posti per Guardarobiere; 19 posti per Infermiere. La domanda d’iscrizione per il Bando Ata 2017 è una delle novità della selezione: sarà infatti presente in due modalità decise dal Mef e che saranno disponibili con la pubblicazione del bando di concorso. Chi vorrà essere ammesso alle nuove graduatorie Ata dovrà compilare due modelli di domanda: modello D1, da presentare nella scuola scelta della Provincia in cui si vuol prestare servizio ma solo se ci si sta iscrivendo per la prima volta alle graduatorie Ata; modello D2, da presentare da parte di chi vuole aggiornare o confermare il proprio profilo o punteggio relativo al triennio precedente.

CONCORSI PUBBLICI 2017, BANDO ATA: POSTI COMUNE MILANO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Anche al Comune di Milano sono in arrivo nuovi concorsi pubblici 2017. Come riportato da Concorsipubblici.net si prevedono assunzioni di 178 nuove figure da inserire a tempo indeterminato. Le assunzioni saranno effettuate tramite passaggio diretto dei dipendenti e tramite selezioni pubbliche. Ecco i posti di lavoro disponibili: n. 15 Istruttori Direttivi dei Servizi Economico Finanziari – categoria D – posizione giuridica D1; n. 2 Conservatori dei Beni Culturali – categoria D – posizione giuridica D3; n. 6 Istruttori dei Servizi Culturali – categoria C – posizione giuridica 1; n. 13 Istruttori Direttivi dei Servizi Tecnici – categoria D – posizione giuridica D1; n. 27 Istruttori Direttivi dei Servizi Informativi – categoria D – posizione giuridica D1; n. 3 Istruttori Direttivi dei Servizi Culturali (Ambito Sicurezza Musei e Sedi Espositive) – categoria D – posizione giuridica 1; n. 8 Funzionari dei Servizi Amministrativi – categoria D – posizione giuridica D3; n. 13 Istruttori dei Servizi Amministrativi – categoria C – posizione giuridica 1; n. 8 Collaboratori dei Servizi Tecnici – categoria B – posizione giuridica B3; n. 8 Funzionari di Servizi Tecnici – categoria D – posizione giuridica D3; n. 7 Funzionari dei Servizi Economico Finanziari – categoria D – posizione giuridica D3; n. 34 Collaboratori dei Servizi Amministrativi – categoria B – posizione giuridica B3; n. 19 Istruttori Direttivi dei Servizi Amministrativi – categoria D – posizione giuridica D1; n. 4 Avvocati – categoria D – posizione giuridica D3; n. 1 Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi Area Relazioni Internazionali – categoria D – posizione giuridica D1; n. 10 Funzionari dei Servizi Informativi – categoria D – posizione giuridica D3. Per avere maggiori informazioni sui nuovi concorsi pubblici presso il Comune di Milano e conoscere requisiti e scadenze si può consultare il sito internet dell'amministrazione: clicca qui.

