CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dei dipendenti pubblici: risorse sufficienti per gli insegnanti? (Ultime notizie oggi, 29 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI: SCUOLA, LE RISORSE BASTANO? (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Anche il mondo della scuola è coinvolto nel rinnovo dei contratti statali. Come altre categorie di dipendenti pubblici pure gli insegnanti aspettano l'aumento degli stipendi bloccati da sette anni. A riguardo il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, in una recente intervista al programma La radio ne parla di Rai Radio1, ha sottolineato che tutelerà gli insegnanti e i lavoratori della scuola quando saranno definite le risorse per gli incrementi degli stipendi. Gli aumenti, come ricorda Forexinfo, non saranno in ogni caso per tutti, ma saranno legati a diversi fattori come ad esempio al reddito e al merito. In altre parole sarà premiato chi guadagna meno ma lavora di più. Dunque anche se il ministro Fedeli proverà a garantire gli insegnanti per quanto riguarda il rinnovo dei contratti statali, dovrà fare i conti con le risorse disponibili. La base da cui si partirà saranno gli 85 euro medi lordi stabiliti nell'intesa firmata lo scorso 30 novembre da governo e sindacati. Quello che resta da capire è se si tratterà di stanziamenti sufficienti per gli aumenti degli stipendi degli insegnanti.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI: IL PUNTO SULLE RISORSE (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Resta ancora da sciogliere, per quanto riguarda il rinnovo dei contratti statali, il nodo delle risorse da destinare all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Gli stipendi sono fermi dal 2009 e i dipendenti pubblici sono in attesa di conoscere quale saranno i reali incrementi dei loro stipendi. Nell'intesa politica che è stata firmata lo scorso 30 novembre tra il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia e i sindacati Cgil, Cisl e Uil si è definito un aumento di 35 euro medi lordi per il rinnovo dei contratti statali. Nella trattativa vera e propria che deve però ora partire all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con le parti sociali, dovranno essere definite le coperture economiche. Prima di raggiungere l'accordo quadro i sindacati chiedevano al governo un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici di almeno 35 euro. Poi si è arrivati all'accordo sui 35 euro medi, come proposto dal governo: in quell'occasione i sindacati hanno comunque sottolineato l'aspetto positivo di aver riavviato la contrattazione sulla questione del rinnovo dei contratti statali.

© Riproduzione Riservata.