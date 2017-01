Riforma Pensioni Novità 2017/ Crollano le ricongiunzioni dei periodi assicurativi (news e ultime notizie live, oggi 29 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CROLLANO DOMANDE DI RICONGIUNZIONI (OGGI, 29 GENNAIO) - La riforma pensioni e in generale le ultime novità sugli assegni previdenziali hanno fatto registrare al momento un deciso crollo delle domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi. A rendere conto il sottosegretario al Welfare, Luigi Bobba, rispondendo venerdì scorso ad una interrogazione parlamentare in Commissiona Lavoro alla Camera. «alle oltre 4.800 domande di ricongiunzione presentate nel 2011, prima dell'introduzione della legge Fornero, le richieste di trasferimento della contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 29/1979 sono scese a sole 876 nel 2016». Il portale Pensioni oggi prova anche a spiegare il motivo: «Un tracollo di oltre l'80% causato dal fatto che dal 1° luglio 2010, a seguito del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010, l'operazione è divenuta onerosa e all'equiparazione progressiva dell'età pensionabile per le lavoratrici tra la gestione pubblica e quella privata. Due effetti combinati che hanno reso sostanzialmente meno appetibile rispetto al passato l'operazione».

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL PROBLEMA DEFLAZIONE (OGGI, 29 GENNAIO) - Sul fronte delle novità per le pensioni 2017 rischia di prendere largo spazio, specie sugli assegni più bassi, per il rebus “deflazione” che dal prossimo mese potrebbe abbatterei su molti pensionati italiani. «Da febbraio tutti i titolari di un assegno previdenziale fino a 1.450 euro lordi, dovranno restituire una quota della rivalutazione del 2015. La differenza negativa verificatasi per effetto dell’adeguamento dell’inflazione riconosciuto ai pensionati è stato nel 2015 dello 0,3%, mentre a consuntivo è risultato che i prezzi sono aumentati solo dello 0,2%. Quindi i pensionati si trovano a dover restituire lo scarto del’0,1%», riporta l’Avanti con un focus speciale sulla riforma pensioni. La cifra è ovviamente limitata - si parla di 15 euro una tantum per gli assegni lordi intorno ai 1.500 euro - ma resta un problema che potrebbe gravare a lungo termine sulla pensioni più basse. «Con un accordo informale tra governo e Inps, la restituzione dovrebbe avvenire in quattro rate, la prima presumibilmente a marzo. I sindacati dei pensionati hanno chiesto e continuano a chiedere un correttivo in corsa, ma nessuno sta facendo barricate. Lo Spi Cgil ha chiesto al ministro Giuliano Poletti un intervento, magari con un emendamento al Milleproroghe. Il prelievo è limitato, ma rischia di incidere sulle pensioni basse», sostengono i pensionati iscritti alla Cgil.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CONTRIBUTI PER COLF E BADANTI INVARIATI (OGGI, 29 GENNAIO) - Il Governo Gentiloni in questi giorni è al lavoro anche per redigere i necessari decreti attuativi per rendere operative le novità introdotte dal pacchetto della riforma delle pensioni che è stato approvato nell’ambito della Legge di Stabilità. In attesa di conoscere nel merito come verranno regolarizzate l’Ape e le altre misure, ci sono delle interessanti novità che riguardano il sistema previdenziale italiano. Nello specifico l’Inps per mezzo della circolare numero 13/2017 ha chiarito che in questo 2017 i contributi previdenziali ed assistenziali per i cosiddetti collaboratori domestici (colf e badanti) resteranno invariati rispetto a quelli dello scorso anno. Una situazione che riguarda anche altri parametri previdenziali e che è dovuta sostanzialmente al fatto che l’inflazione praticamente non si è mossa. Dunque nessun rincaro per i contributi di chi lavora in questo ambito.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL REBUS DELLE MISURE PREVIDENZIALI IN MANOVRA (OGGI, 29 GENNAIO) - La riforma pensioni inevitabilmente ha il destino legato alla Manovra Economica, sotto esame della Commissione Europea nei prossimi giorni dopo la lettera di richiamo di Bruxelles. Come annuncia Maurizio Sacconi sul blog “Associazione amici di Marco Biagi”, il ministro del lavoro Giuliano Poletti giovedì prossimo dovrà riferire in Commissione Lavoro al Senato per motivare la sostenibilità delle misure previdenziali contenute nella legge di stabilità. Secondo il politico esperto di lavoro, «Era stato il presidente dell’Inps a parlare di debito implicito e non calcolato mettendo così in dubbio la stabilità della spesa pensionistica che rappresenta il principale argomento dell’Italia verso la Commissione europea per il controllo del debito pubblico nel lungo periodo. Una valutazione insufficiente degli oneri conseguenti alle norme di flessibilità dell’età di pensione toglierebbe fiducia all’Italia nel negoziato in corso sulla manovra e potrebbe aprire un più ampio contenzioso sulla sostenibilità del debito pubblico dell’Italia», commenta Sacconi sul blog riguardo al problema delle pensioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL PROBLEMA DELLA LEGGE FORNERO (OGGI, 29 GENNAIO) - La riforma pensioni in atto in questi mesi di risoluzione del programma immesso nella Manovra Economica, è purtroppo ancora lontano dalla ultima definizione. Il problema rimane sopratutto per le conseguenze della Riforma Fornero che per molti andrebbe debellata in toto, e non ritoccata in alcuni aspetti che riguardano ad esempio i lavoratori precoci. Come denuncia il parlamentare M5s Davide Tripiedi rispetto alla sua situazione territoriale (la Brianza), ci sono ancora troppi lavoratori precoci che non riescono ad andare in pensione. «Nonostante come Movimento 5 Stelle abbiamo sin troppe volte sollecitato il Governo a riconoscere la pensione ai precoci, i nostri appelli a tutt’oggi sono rimasti inascoltati». Si sfoga l'onorevole Davide Tripiedi sul quotidiano online QuiBrianza. Un problema locale ma che ovviamente viene da un problema nazionale, che la riforma pensioni del governo sta cercando di porre argine; «Sono ben 225.825 lavoratori in tutta la Lombardia - spiega Tripiedi - così come confermato dal Ministero del Lavoro che ha risposto ad una interrogazione da me presentata riguardo alle persone che hanno iniziato a lavorare da giovani, versando oltre 40 anni di contributi, ma con un'età anagrafica non sufficiente al raggiungimento dei requisiti pensionistici innalzati dopo la riforma Fornero».

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. A RISCHIO L’AUMENTO DELLE QUATTORDICESIME (OGGI, 29 GENNAIO) Arrivano nuovi segnali preoccupanti per la riforma pensioni. Repubblica, infatti, torna a segnalare la possibilità che il Governo possa rivedere, in particolare rinviare, alcuni dei provvedimenti della Legge di stabilità in materia previdenziale. Dato che l’esecutivo non ha finora smentito queste voci, è facile immaginare che un qualche fondamento ce l’abbiano. Del resto il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha detto che un’eventuale procedura d’infrazione europea nei confronti del nostro Paese sarebbe un problema e quindi non si può evitare di dare una risposta alla Commissione europea che ha chiesto all’Italia una manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro. Anche Paolo Gentiloni ha dichiarato che il nostro Paese intende rispettare le regole europee, anche se non intende approvare delle misure che siano repressive in un momento economico come quello attuale. Non sembra quindi possibile aspettare la stesura del Def per decidere il da farsi: le pressioni europee che sono arrivate nei giorni scorsi fanno pensare che non ci sia alternativa al fornire delle risposte puntuali sugli interventi che l’Italia intende intraprendere per non sforare gli obiettivi concordati con Bruxelles, entro il 1° febbraio.

Secondo Repubblica, quindi, una delle opzioni sul tavolo sarebbe quella di aumentare le accise su benzina e tabacchi. Gentiloni e Padoan potrebbe optare anche per dei tagli lineari alle diverse voci di spesa pubblica. Ma resta sempre aperta l’ipotesi di rinviare alcuni provvedimenti della Legge di stabilità, in particolare quello relativo alla quattordicesima delle pensioni più basse. Oppure si potrebbe anche rinviare il taglio dell’Ires, andando quindi a penalizzare le imprese. Non resta che aspettare le dichiarazioni o le mosse dell’esecutivo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ETÀ PENSIONABILE, LA CRITICA DI CAZZOLA ALL'ANM Tra Anm e Governo non corre ultimamente buon sangue, anche perché l’esecutivo non ha varato quella sorta di mini riforma delle pensioni chiesta dall’Associazione nazionale magistrati, per far sì che l’età pensionabile venisse variata non solo per le cariche apicali della magistratura. Piercamillo Davigo, Presidente dell’Anm, ha addirittura accusato il Governo di volersi scegliere i giudici. Per Giuliano Cazzola, “la questione delle pensioni è un pretesto. Il governo non ha scelto i giudici, come sostiene l’Anm”. Nelle sue punture di spillo su Formiche.net l’ex deputato ricorda che “per rispondere a esigenze funzionali si è proceduto nel 2014 a introdurre delle deroghe rispetto all’età pensionabile dei magistrati. Poi queste deroghe negli anni successivi sono state limitate ad alcuni gradi dell’ordine giudiziario, di rango più elevato. Questa procedura, in sé ragionevole, ha consentito a Giovanni Canzio di restare in servizio. È il Primo Presidente il giudice che, secondo l’Anm, è stato “scelto” dal governo?”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. 9% DEGLI ITALIANI DISPONIBILI AI TAGLI PER AIUTARE LA SICUREZZA AMBIENTALE Quanto accaduto recentemente in Abruzzo, con una slavina che ha travolto un resort, costruito in una zona in cui non ci sarebbe dovuto con tutta probabilità essere, ha riacceso i riflettori sulla sicurezza ambientale, in taluni casi piuttosto scarsa nel nostro Paese. Così Ipsos ha condotto un sondaggio per diMartedì chiedendo, tra le altre cose, se gli italiani fosse disposti a far risparmiare lo stato su pensioni e previdenza in modo da usare le risorse per investimenti sulla sicurezza ambientale. Solamente il 9% ha indicato questo ambito, in misura maggiore comunque rispetto alla lotta alla criminalità (8%), alla sanità (7%) e all’assistenza sociale (4%). Ben il 46% degli intervistati ha preferito dire che è meglio non operare tagli in questi comparti, ma piuttosto aumentare le tasse. Il che potrebbe avere effetti analoghi, solo più “spalmati” e meno concentrati tra i singoli settori.

