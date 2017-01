CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: il problema del bonus 80 euro (ultime notizie oggi 3 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: IL REBUS DEL BONUS 80EURO (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017) - Il nuovo anno appena cominciato mette sul piatto del Governo il problema dei contratti statali, il loro rinnovo e l’aumento generale degli stipendi per i dipendenti pubblici: la Pubblica Amministrazione e la sua gestione sono al vaglio del duopolio Gentiloni-Madia che dovranno cercare già nei primi mesi del 2017 di mettere in frutto gli accordi siglati con i sindacati lo scorso 30 novembre e che prevedevano uno specifico aumento medio di 85 euro per tutti i lavoratori del settore pubblico. Resta però, e ancora il governo né Renzi né Gentiloni sono riusciti a risolvere, il problema del bonus 80 euro: la compatibilità tra aumento degli stipendi e percepimento del bonus dal Governo non è ancora assolutamente garantita. Come nota nel suo approfondimento in materia di contratti statali il Messaggero di Roma, il bonus si riduce a partire dai 25 mila euro di reddito e si azzera a 26 mila euro. «L’esecutivo si è impegnato a fare in modo che anche i dipendenti pubblici che in virtù dell’aumento da 85 euro dovessero superare queste soglie, potranno conservare l’aumento. Nell’accordo che verrà formalizzato nel 2017 si punterà tutto sulla contrattazione privilegiandola come luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro». Resta però il problema di ottenere massima elasticità riguardo le possibilità di attuazione delle norme deliberate in modo che i lavoratori non debbano trovarsi nella situazione assai scomoda e ingiusta di “rimetterci” in termini economici dopo un aumento medio legittimo al proprio contratto.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ALTRA RICHIESTA DI INDENNIZZO DA CODACONS (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017) - Sul fronte dei contratti statali son tante ancora le polemiche scattate dopo l’approvazione in Manovra Economica delle specifiche novità sul rinnovo dei contratti della Pubblica Amministrazione. Su tutti, l’associazione di consumatori del Codacons si è scagliata contro le decisioni del governo e dei sindacati riguardo il trattamento ricevuto dai lavoratori statali in questi anni. Ora l'associazione a difesa dei consumatori è arrivata a chiedere 12.600 euro di indennizzo per i lavoratori statali i cui contratti statali sono bloccati da sette anni. La strada per il rinnovo sembra ancora lunga visto che dopo la firma dell'intesa politica lo scorso 30 novembre tra governo e sindacati, l'iter deve ora passare all'Aran. E il Codacons denuncia che fino a questo momento "ogni dipendente ministeriale ha perso, in termini di mancato aumento salariale, circa 2.700 euro lordi l'anno" per il mancato "adeguamento rispetto all'aumento del costo della vita calcolato in base agli indici Istat" dei contratti statali. Quindi l'associazione a difesa dei consumatori chiede da una parte un indennizzo "per danni per effetto mancato rinnovo dal 2010" di "100 euro al mese per il periodo che va dal 2010 al 30 luglio 2015" e dall'altra un risarcimento "per danni per mancato rinnovo dalla data successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale" di "200 euro al mese per il periodo successivo al 30 luglio 2015".

