PAGAMENTO PENSIONI 2017/ Novità su date calendario: oggi l’erogazione, i cambiamenti col Decreto Milleproroghe (ultime notizie live, oggi 3 gennaio)

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: ECCO TUTTI I PROSSIMI APPUNTAMENTO CON VERSAMENTI INPS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 GENNAIO) - Con oggi l’INPS erogherà il pagamento delle pensioni verso Banche e Poste Italiana, con la prima riscossione dell’anno che eccezionalmente avviene il secondo giorno bancabile: come abbiamo visto in questi giorni che hanno preparato la giornata di riscossione di questo martedì 3 gennaio, i prossimi appuntamenti sul calendario dei pagamento Inps sono già programmati e pressoché senza novità rispetto alla consueta modalità di pagamento fino al 2016. Da 2018 cambierà tutto, come previsto dal decreto legge dello scorso ottobre voluto dal ministro Poletti: nel frattempo queste sono le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche per l'anno 2017 per le Poste, per le quali anche il sabato è considerato bancabile, e per le banche, così come risulta dal calendario pubblicato dall'Associazione bancaria: 3 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 1 aprile (3 per le banche), 2 maggio, 1 giugno, 1 luglio (3 per le banche), 1 agosto, 1 settembre, 2 ottobre, 2 novembre, 1 dicembre.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: MODIFICHE DEL DECRETO VALIDE SOLO UN ANNO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 GENNAIO) - La novità più grande in questo inizio 2017 sul fronte Pagamento Pensioni è proprio quanto andiamo raccontandovi da giorni: il primo giorno bancabile, come da sempre avvenuto nell’iter Inps di pagamento degli assegni pensionistici, resta anche per questo 2017 (tranne per gennaio, con la riscossione che avviene da oggi, eccezionalmente secondo giorno bancabile). Già, proprio la giornata di oggi vede il primo giorno utile per i pagamenti pensioni di tutti gli ex lavoratori italiani, ma le novità che avverranno quest’anno in virtù delle modifiche in Decreto Milleproroghe non avranno vita lunga. Nell’articolo 3 inserito nel decreto milleproroghe che ha sostituito le decisioni del decreto Inps di qualche mese fa, è importante sapere che ha validità solo per un anno: «Le pensioni saranno pagate il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2018, tali pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese». Questo dunque significa che la proroga sul primo giorno bancabile dei pagamenti ha effetto solo di un anno: dal prossimo anno, 1 gennaio 2018, si avrà invece la novità del pagamento pensioni dal secondo giorno bancabile per tutti gli assegni pensionistici.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: CAOS IN LIGURIA PER LO SLITTAMENTO DELLA PRIMA MENSILITÀ (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - Si attendevano novità sulle pensioni, ma il decreto Milleproroghe non ha introdotto cambiamenti alla riforma delle pensioni, bensì sul pagamento. Nel testo, infatti, è prevista una sola novità per il sistema pensionistico italiano e riguarda esclusivamente il calendario della riscossione e in particolare il mese di gennaio. Non sono mancate le polemiche per lo slittamento della riscossione al secondo giorno bancabile. In Liguria molti pensionati si sono recati nei propri istituti bancari o si sono rivolti agli sportelli delle Poste Italiane per il ritiro delle somme dovute, ma - come riportato da LiguriaOggi - si sono sentiti dire che la pensione sarebbe arrivata domani. La motivazione risiede nel decreto Milleproroghe che ha modificato l'articolo 6 del decreto legge 65/2015, convertito con legge 109/2015, permettendo così l'unificazione delle date di pagamento delle prestazioni Inps, Inpdap ed Enpals. Questa modifica è stata fortemente voluta dall'Inps.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: I DUBBI DEI SINDACATI SULLA RESTITUZIONE DELLO 0,1% (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO) - Non è tardato ad arrivare il commento dei sindacati sulla rivalutazione degli assegni 2015 e quindi sulla richiesta di "restituzione" dello 0,1% a titolo di "risarcimento". Secondo Spi-Cgil si tratta di «una tegola per i pensionati italiani», poi aggiungono che nel decreto Milleproroghe non c'è l'intervento per risolvere questa questione. Per il sindacato dei pensionati della Cgil tutte le pensioni avranno così una perdita di valore: di 6,50 euro per una pensione al minimo, di 13 euro per una da mille euro: «Cifre che possono sembrare di poco conto ma che incidono in particolare sulle pensioni basse per le quali qualche euro in più o in meno al mese fa la differenza» dichiara Spi-Cgil. Nella nota poi si fa riferimento alla promessa del governo di rimandare la rivalutazione a quando l'economia si fosse ripresa per neutralizzarne gli effetti negativi. «Anche quest'anno il governo si era reso disponibile ad intraprendere la stessa strada ma per ora non lo ha fatto» scrive Spi-Cgil, chiedendo poi al ministro Poletti di intervenire per evitare che vengano "paralizzati" i pensionati italiani.

