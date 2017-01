RIFORMA PENSIONI E INPS/ Le bordate tra Boeri e ministero del Lavoro

RIFORMA PESIONI E INPS Nel mese di dicembre il malessere esistente tra il ministero del Lavoro e l’Inps è venuto allo scoperto con uno scambio di lettere contenenti reciproche considerazioni polemiche, che, in nome della trasparenza, sono state postate sul sito dell’Istituto di via Ciro il Grande. Significativo è il numero delle pagine riferite alle due lettere. Mentre la Nota ministeriale del 16 dicembre (a firma del Direttore generale della Previdenza e assistenza, Concetta Ferrari) è in tutto di quattro pagine, la risposta di Tito Boeri è un piccolo saggio di diciotto pagine (con allegati) il cui incipit non risparmia l’accusa rivolta al Ministero scrivente di usare l’esercizio del potere di vigilanza in modo intimidatorio.

La controversia si è manifestata in diverse forme nel corso degli ultimi mesi e ha portato dapprima al contrasto tra il Presidente e il Direttore generale Massimo Cioffi, poi alle dimissioni di quest’ultimo. Ma sulle delibere presidenziali che hanno suscitato la discussione nei vertici dell’Istituto vi erano già stati i rilievi critici del Civ, del Collegio dei Sindaci e del magistrato della Corte dei Conti incaricato della sorveglianza.

RIFORMA PENSIONI E INPS Nella Nota “Criticità gestionali Inps. Determinazioni adottate dal Presidente”, il ministero del Lavoro richiama l’Istituto ad attenersi alle osservazioni espresse in precedenza dal Ministero stesso in modo condiviso con il ministero dell’Economia e delle finanze e con il Dipartimento della Funzione pubblica e stigmatizza la dichiarata intenzione dell’Ente di non volerlo fare. “Operando tale scelta discrezionale - è scritto nella Nota - l’Istituto si assume la responsabilità e le conseguenze del mancato adeguamento alle osservazioni ministeriali, scelte sulle quali questa Amministrazione vigilerà nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’ordinamento all’ambito statale. In particolare, si evidenzia come la mancata modifica del testo adottato possa determinare incertezze sulla tenuta, in termini di valenza ed efficacia, dei provvedimenti conseguenti necessari per l’attuazione del nuovo assetto voluto in Inps, rispetto a possibili contenziosi, in presenza di atti presupposti non condivisi in toto dalla vigilanza statale”.

RIFORMA PENSIONI E INPS Da queste espressioni un po’ esoteriche e burocratiche emerge il punto cruciale del contrasto tra il Governo e il maggiore ente strumentale del Paese: la determinazione presidenziale n. 110/2016, recante “Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps”. Se ne è parlato a lungo, anche sui quotidiani. Il presidente Boeri voleva attribuire gli incarichi dirigenziali attraverso una procedura selettiva affidata a una Commissione di esperti di sua fiducia. Questo proposito ha determinato il primo conflitto con il DG Massimo Cioffi che, a norma di legge, rivendicava il diritto di essere lui, in quanto organo a capo della struttura, ad avanzare le proposte riguardanti gli organigrammi. L’altra questione riguardava il progetto di far ruotare tutti i dirigenti anche nelle sedi periferiche, creando, in pratica, delle disfunzioni nel governo dell’Istituto.

RIFORMA PENSIONI E INPS Il Ministero, poi, sottolinea la sussistenza di una gestione finanziaria problematica: “Dall’analisi dei documenti contabili e finanziari - è scritto nella Nota ministeriale - emergono criticità per una preoccupante tendenza al peggioramento della situazione economico-patrimoniale, per le quali appare necessario che l’Istituto svolga in modo puntuale ed efficace i propri compiti istituzionali orientando le relative azioni a scelte chiare e rigorose che consentano il raggiungimento degli obiettivi in termini di equilibrio economico-finanziario, e altresì affrontando con l’urgenza necessaria, questioni non più procrastinabili come la ormai progressiva e costante erosione dell’avanzo di amministrazione. Il bilancio consuntivo 2015, pervenuto con estremo ritardo, evidenzia - prosegue il documento - un risultato di esercizio negativo per 16.297 milioni di euro, con un peggioramento di 3.812 milioni di euro rispetto a quello già negativo del 2014. Ciò comporta che il patrimonio dell’Istituto si assottiglia, diminuendo la propria consistenza a 5.870 milioni di euro”.