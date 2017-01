RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Boeri spiega le sue dichiarazioni su risparmi e aspettativa di vita (ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BOERI SPIEGA LE SUE DICHIARAZIONI SU RISPARMI E ASPETTATIVA DI VITA (OGGI, 3 GENNAIO) Tito Boeri riguardo le polemiche sulla riforma delle pensioni ha deciso di rispondere a Salvatore Rotondo, giornalista pensionato che aveva criticato alcune dichiarazioni del Presidente dell’Inps, quasi che volesse “tagliare” gli assegni più alti sapendo che ciò avrebbe ridotto l’aspettativa di vita dei percettori e quindi fatto risparmiare lo Stato. Il Professore della Bocconi spiega che è stata data un’errata interpretazione di quanto da lui sostenuto. “Il testo che lei ha sbobinato con tanta cura contiene un’affermazione difficilmente controvertibile: alla luce delle risultanze degli studi degli attuari, una redistribuzione che sposti un dato ammontare di risorse da chi ha pensioni alte a chi ha pensioni basse porterebbe a una riduzione della spesa pensionistica. Questo perché, poniamo, i 100 euro tolti al pensionato ricco e dati invece al pensionato povero verranno mediamente percepiti da quest’ultimo per meno anni di quanto sarebbe avvenuto nell’allocazione originaria. Questo avviene per le differenze nei tassi di mortalità documentate dagli attuari”, scrive Boeri, il quale invita quindi Rotondo a riconoscere l’errore di interpretazione compiuto.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CAMUSSO (CGIL): NON DIMENTICHIAMO IL TEMA "PREVIDENZA 2" (OGGI, 2 GENNAIO) Dopo essere stata in piazza anche a fianco dei pensionati e per chiedere una riforma delle pensioni, la Cgil entra nel 2017 come “protagonista politica”, visto che i referendum proposti sul Jobs Act stanno creando non poche fibrillazioni specie nel Partito democratico e di conseguenza nel Governo. Tuttavia Susanna Camusso, intervistata dall’Unità, dedica qualche battuta anche ai temi previdenziali. Alla domanda che le viene rivolta circa l’assenza nella squadra di Governo di Tommaso Nannicini, protagonista della trattativa sulle pensioni coi sindacati, la leader della Cgil risponde con queste parole: “Non commento le scelte, dico solo che non dimentichiamo il tema ‘Previdenza 2’ con il confronto soprattutto sulle pensioni dei giovani. È un impegno preso dal governo per quest’anno, chiederemo che lo rispetti”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I "BLOCCHI" DA SCANSARE IN QUESTO INIZIO D'ANNO (OGGI, 2 GENNAIO) Qualcosa della riforma delle pensioni rischia di rimanere bloccato in questo 2017. Lo ricorda Il Sole 24 Ore, evidenziando come sia prevista per maggio la possibilità di accedere all’Ape, ma che entro i primi giorni di marzo debbano essere resi noti i dettagli sull’entità degli interessi sul prestito bancario che si riceve e sulle convenzioni che verranno stipulate, in particolare tra Inps e assicurazioni, in relazione alla polizza vita sul pensionando, che servirà a garantire le banche in case di premorienza. Altro decreto atteso è quello relativo ai lavoratori precoci che potranno accedere a Quota 41, andando quindi in pensione indipendentemente dall’età dopo 41 anni di contributi. Si sa che solo alcuni di loro, se tra l’altro hanno versato 12 mesi di contributi prima dei 19 anni, potranno accedere alle pensione, ma mancano i dettagli specifici al riguardo. Un ultimo decreto atteso, è quello per dare il via alla riforma del pensionamento per gli addetti ai lavori usuranti, che avranno nuove agevolazioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'ALLARME DELLO SPI-CGIL: IL GOVERNO FRENI L'ENNESIMA PENALIZZAZIONE PER I PENSIONATI (OGGI, 2 GENNAIO) Nonostante la riforma delle pensioni abbia portato a un aumento dell’assegno per alcuni di loro, i pensionati italiani rischiano di dover restituire da febbraio una parte della rivalutazione avuta nel 2015. Lo spiega lo Spi-Cgil, ricordando che “si tratta nello specifico dello 0,1% di differenza tra l'inflazione programmata e quella effettiva su cui è stato calcolato l'adeguamento al costo della vita delle pensioni”. La quale riguarderebbe tutte e non solo alcune pensioni. “Nel caso di una pensione al minimo la perdita sarà di 6,50 euro all'anno e di 13 euro per una da 1.000 euro. Cifre che possono sembrare di poco conto ma che incidono in particolare sulle pensioni basse per le quali qualche euro in più o in meno al mese fa la differenza”, aggiunge il sindacato in una nota, nella quale chiede un intervento al ministro Poletti, affinché il Governo, che già l’anno scorso aveva “neutralizzato” questa restituzione, eviti “che si penalizzino ancora una volta milioni di pensionati italiani”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL "SILENZIO" DI DAMIANO SUI TEMI PREVIDENZIALI (OGGI, 2 GENNAIO) Se l’anno scorso Cesare Damiano interveniva molto sulla riforma delle pensioni, nell’ultimo periodo l’ex ministro del Lavoro ha smesso di farlo, dedicandosi ad altri temi come i voucher lavoro, la legge elettorale e il futuro del Partito democratico. Temi non nuovi certamente per lui, ma il fatto che sulla previdenza il Presidente della commissione Lavoro della Camera non solleciti più interventi non piace a tutti. Già c’era chi non aveva preso come un buon auspicio il fatto che Damiano non avesse chiesto al Governo modifiche alla riforma delle pensioni con il Decreto Milleproroghe. Ora la mancanza di ulteriori dichiarazioni sui tempi previdenziali non fanno altro che alimentare i cattivi pensieri di chi ritiene che l’ex ministro non voglia più impegnarsi per chi ancora crede in nuove modifiche sull’età pensionabile. Vedremo se prima della fine delle feste Damiano tornerà ad affrontare il tema.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'ALLARME DI RIFONDAZIONE COMUNISTA SUI RINCARI IN ARRIVO (OGGI, 2 GENNAIO) Il 2017 avrà pure portato una riforma delle pensioni, ma ci sono anche “forti rincari dei prezzi e delle tariffe per le famiglie dei lavoratori e dei pensionati”. Lo segnala il circolo di Rifondazione comunista di Sanremo e Taggia, che ricorda come ci saranno rincari tra gli 800 e i 1.000 euro per le famiglie in questo nuovo anno, secondo i calcoli fatti dalle associazioni dei consumatori. “Si vogliono così vanificare i piccoli miglioramenti registrati in alcuni Contratti Nazionali di Lavoro e per le pensioni ( miglioramenti ancora non ricevuti)”, si legge nella nota del circolo, in cui si chiede che “le organizzazioni sindacali e le forze politiche di sinistra (nell’ambito delle rispettive competenze) diano una risposta di lotta a chi vuole colpire le condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone che non hanno adeguati strumenti di difesa. La democrazia si difende anche così altrimenti le forze sconfitte dal tentativo di stravolgere la Costituzione si riprenderanno una rivincita materiale sulla sconfitta del 4 dicembre 2016”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017. L'OBIETTIVO DEL COMITATO OPZIONE DONNA SOCIAL PER IL 2017 (OGGI, 2 GENNAIO) Il Comitato Opzione Donna social è sorto dopo la riforma delle pensioni inserita nella Legge di stabilità, ma può contare sull’esperienza di Orietta Armiliato e di chi negli ultimi anni ha lottato per veder riconosciuto il diritto delle italiane a poter accedere a Opzione donna se ne avessero rispettato i requisiti richiesti. Per il nuovo anno non mancano obiettivi importanti, in particolare, che specifica la Armiliato stessa in un post sulla pagina Facebook del comitato, per far sì che si possano pensare “soluzioni differenti e percorribili per poter fare in modo che le donne possano raggiungere la quiescenza un po' di anni prima di quelli contemplati dalle leggi vigenti. Il nostro impegno quindi che assolveremo lavorando con le istituzioni e gli organismi preposti per l'anno che fra poco aprirà i battenti, sarà propio questo: lavorare PER...lavorare CON....e quindi auguriamo Buon Anno a Tutti, in particolare a tutti quelli che vorranno assumere questo impegno con noi e per noi”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI, DAL FRIULI ALLA PUGLIA CONTINUA LA BATTAGLIA PER QUOTA 41 (OGGI, 2 GENNAIO) Per alcuni lavoratori precoci il 2017 inizia in un modo particolare. La lotta per una riforma delle pensioni che comprenda Quota 41 continua e proprio oggi il Comitato Piemonte compie un anno. In Friuli, invece, il canale televisivo regionale Telequattro ospiterà domani la coordinatrice del comitato di Trieste, Flavia Kvesto, con cui il pubblico da casa potrà anche interagire con messaggi e telefonate. Dalla Puglia, infine, è partita una sorta di lettera aperta a Michele Emiliano nella quale si chiede al Presidente della Regione di farsi portavoce delle difficoltà e delle richieste di chi vorrebbe poter accedere alla pensione dopo aver versato contributi per ben 41 anni. Insomma, i lavoratori precoci continuano a darsi da fare per cercare di vincere la loro battaglia.

© Riproduzione Riservata.