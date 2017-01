BANDO ATA 2017 / Concorsi Pubblici: profili professionali, numero posti nelle quattro Aree (oggi, 30 gennaio)

CONCORSI PUBBLICI 2017, BANDO ATA: I PROFILI PROFESSIONALI NELLE 4 AREE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 GENNAIO 2017) - È ancora attesa per il Bando Ata 2017, il bando di concorso pubblico sancito dal Miur e in attesa ancora di delibera del Governo in Gazzetta Ufficiale: i ruoli di funzionari, operatori e bidelli all’interno del mondo scuola sono ormai stabiliti e definiti ma attendono ancora una mossa nelle prossime settimane dell’esecutivo per poter finalmente dare il via al bando di concorso pubblico. Il Bando Ata 2017 la cui pubblicazione è attesa per il prossimo febbraio. Tra i vari concorsi pubblici di quest'anno questo prevede la selezione di 10.294 tra bidelli e assistenti oltre alle 507 assunzioni di profili DSGA, personale amministrativo e tecnico accantonati in precedenza. I profili ricercati sono: 6949 posti per Collaboratore scolastico; 2103 posti per Assistente amministrativo; 790 posti per Assistente tecnico; 216 posti per DSGA; 87 posti per Cuoco; 81 posti per Addetto azienda agraria; 49 posti per Guardarobiere; 19 posti per Infermiere. Il personale ATA, in base alle mansioni svolte, è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro Aree: la prima vede collaboratore scolastico in tutte le scuole (CS); la seconda invece vede Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria (CR), solo negli istituti agrari. La terza area di personale Ata prevede: Assistente Amministrativo (AA): in tutte le scuole; Assistente Tecnico (AT): solo nelle scuole secondarie di II grado; Cuoco (CU): solo nei convitti/educandati; Infermiere (IF): solo nei convitti/educandati; Guardarobiere (GU): solo nei convitti/educandati. Ultima fascia di personale Ata invece vede i ruoli da Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): in tutte le scuole.

CONCORSI PUBBLICI 2017, BANDO ATA: POSTI ASL DI LECCE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Sul fronte dei concorsi pubblici attivi in Italia in questi primi mesi del 2017, oltre alla grande attesa per il Bando Ata 2017 nel mondo scuola, sono numerosi i concorsi scattati nel gennaio che sta per finire. Tra gli altri, segnaliamo oggi nuovi concorsi pubblici banditi anche nel settore della Sanità, con posti di lavoro disponibili in ospedali e Asl. L'Asl Lecce ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. I requisiti richiesti sono Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro o Diploma universitario di Tecnico della Prevenzione – conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30/12/92 n. 502 e s.m.i, ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. La domanda dovrà essere inviata entro il 16 febbraio 2017. Per tutte le info sul bando Asl di Lecce, clicca qui.

