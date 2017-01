Contratti Statali / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: il presupposto per riaprire la trattativa (ultime notizie, oggi 30 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: IL PRESUPPOSTO PER RIAPRIRE LA TRATTATIVA (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Uno dei nodi del rinnovo dei contratti statali, oltre all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, è la distribuzione dei premi. L'intenzione del governo è di differenziarli a seconda del merito, evitando troppa rigidità. Questo, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, sarebbe un presupposto indispensabile per far ripartire la trattativa con i sindacati. Messo da parte con il congelamento della trattativa, ora questo argomento torna d'attualità. Tra le priorità generali del governo per quanto riguarda i contratti statali c'è anche la lotta all'assenteismo: sono 9,2 i giorni d'assenza medi all'anno secondo la Ragioneria generale, anche se le situazioni sono molto differenziate. La riforma del ministro Madia punta al taglio dei premi per chi diserta l'ufficio a ridosso del fine settimana, le cosiddette assenze "strategiche". Distinguere, però, tra queste e quelle motivate è tutt'altro che semplice.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: GLI ALTRI NODI DA SCIOGLIERE (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Per riaprire la trattativa con i sindacati per il rinnovo dei contratti statali bisogna risolvere un problema delicato, cioè quello delle risorse economiche: i negoziati non possono ripartire se non c'è la certezza sui soldi a disposizione per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Per il rinnovo del contratto degli statali dovrebbero esserci circa 700 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 300 milioni stanziati nel 2016. L'aumento ammonterebbe a circa 35 euro lordi mensili per il 2017 e salirebbe a 85 euro l'anno prossimo, come previsto dall'accordo con i sindacati del novembre scorso. Stando a quanto riportato dall'ex prefetto di Firenze Paolo Padoin, che ha affrontato il tema su Firenze Post, il problema riguarda i fondi per il prossimo anno: «Per poter raggiungere gli 85 euro lordi medi mensili nella prossima legge di Stabilità bisognerà trovare altri 1,2 miliardi di euro in aggiunta alle somme già scontate nei saldi di finanza pubblica».

© Riproduzione Riservata.