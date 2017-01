RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Cavallaro (Cisal) chiede di separare previdenza e assitenza (ultime notizie live e news oggi 30 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CAVALLARO (CISAL) CHIEDE UNA SEPARAZIONE TRA PREVIDENZA E ASSITENZA (OGGI, 30 GENNAIO) Francesco Cavallaro torna a evidenziare la necessità di una riforma delle pensioni che porti a una “reale e definitiva separazione tra previdenza e assistenza affinché le prestazioni di natura assistenziale (ovvero non coperte da versamenti contributivi) siano a totale carico della solidarietà generale (fisco)”. Il Segretario generale della Cisal ritiene inoltre sia necessario, per avere più equità previdenziale, che si arrivi a un “ripristino, sia pure graduale, di un sistema di aggancio delle pensioni all’andamento delle retribuzioni dei lavoratori attivi”. Attenzione viene poi posta sull’eliminazione di ogni disparità di trattamento fiscale sulle prestazioni dei fondi complementari pubblici rispetto a quelli privati, “con contestuale recupero del danno provocato ai lavoratori pubblici dal colpevole ritardo del legislatore (1996-2012) per il mancato esercizio della delega”. Cavallaro infine, secondo quanto riporta salernonotizie.it, ha chiesto anche di rivedere la tassazione sui redditi da pensione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PROTESTA CONTRO DAMIANO E GNECCHI PER OPZIONE DONNA (OGGI, 30 GENNAIO) La riforma delle pensioni non ha previsto una vera e propria proroga di Opzione donna, se non il riconoscimento alle nate nell’ultimo trimestre del 1957-58 di poter accedere al regime sperimentale di pensionamento anticipato. Cesare Damiano, intervenendo alla festa del comitato che riunisce proprio le nate in questo periodo, ha ricordato che a questo punto bisogna considerare conclusa l’esperienza di Opzione donna. Parole che non sono andate giù a Maria Manzi, una delle appartenenti al gruppo Opzione donna Proroga 2018 che era presente all’evento e che ha deciso di scrivere all’ex ministro e alla sua collega Marialuisa Gnecchi per manifestare tutto il suo disappunto, perché in passato si era lasciata aperta una porta per la prosecuzione di Opzione donna, anche in virtù della presenza di eventuali risorse nel “contatore”. Una porta che sembra essere stata bruscamente chiusa da chi ha alimentato “illusioni” per poi infrangerle senza la capacità di trovare nuove soluzioni alle richieste di tante italiane.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. NUOVE CRITICHE DELL'INCA-CGIL ALL'INPS (OGGI, 30 GENNAIO) L’Inps, complice forse il suo Presidente Tito Boeri con le sue esternazioni sulla riforma delle pensioni, non attira molte simpatie ultimamente e dall’Inca arriva una critica sull’atteggiamento tenuto dall’Istituto nazionale di previdenza sociale con la circolare che ha dato un’interpretazione “arbitraria e ingiustificatamente restrittiva” della Legge Fornero impedendo l’accesso alla pensione anticipata ai nati nel 1952 se non dipendenti del settore privato. Morena Piccinini, Presidente dei patronati della Cgil, ha in particolare ricordato che tutto questo avviene quando il ministero del Lavoro ha fornito istruzioni operative per correggere la situazione. L’Inps, ha fatto notare la donna, ha infatti deciso che non vanno conteggiato i periodi di contribuzione figurativa. Una decisione unilaterale non accettabile che si chiede ancora una volta di correggere, in modo che l’Inps torni a essere “l’Istituto previdenziale pubblico al servizio dei cittadini”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I PROBLEMI PER I PENSIONATI DI ITALIA E VENEZUELA (OGGI, 30 GENNAIO) Mentre la riforma delle pensioni continua a essere assente dal dibattito politico in questo inizio 2017, Fabio Porta spiega che continuerà a cercare di contribuire al dialogo tra Italia e Venezuela, che passa anche dalle pensioni. Infatti, il deputato eletto tra gli italiani all’estero ha già fatto in modo che si risolvesse il problema dei nostri concittadini che vivono in Venezuela, ma hanno avuto problemi con la propria pensione in arrivo dall’Italia. Inoltre, si è anche attivato in senso opposto, cercando di aiutare i cittadini venezuelani che in Italia da tempo non ricevono la loro pensione. Porta intende comunque far sì che si possano dare degli aiuti a una popolazione molto provata dalla crisi che sta attraversando il Paese sudamericano.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’INPS FISSA I MINIMI PER I CONTRIBUTI VOLONTARI (OGGI, 30 GENNAIO) L’Inps ha fissato gli importi per i versamenti volontari dei contributi nel 2017 attraverso una circolare. Di fatto occorrerà una spesa minima di 3.445 euro annui, salvo che per gli autorizzati entro il 1995, per i quali il minimo è di 2.909 euro. Per calcolare l’ammontare del contributo volontario occorre applicare alla retribuzione dell’ultimo anno di lavoro l’aliquota del 33% (in rialzo rispetto al 32,87% precedentemente previsto), a meno che non si sia stati autorizzati entro il 1995. In questo caso, infatti, l’aliquota è pari al 27,87%. Se, tuttavia, il reddito risulta superiore ai 46.123 euro, è prevista un’aliquota aggiuntiva dell’1%. Entro il 30 giugno bisognerà versare i contributi volontari relativi al primo trimestre dell’anno. Per chi è iscritto alla gestione separata dell’Inps, l’importo minimo per i versamenti volontari è pari a 3.887,04 euro per i professionisti (per i quali l’aliquota contributiva è scesa dal 27% al 25%) e a 4.975,44 per gli altri iscritti, per cui invece l’aliquota è passata dal 31% al 32%. Il discorso si fa più complesso per i lavoratori autonomi e i commercianti, per i quali l’importo da versare varia a seconda del reddito, con ben otto fasce previste. Le aliquote di contribuzione volontaria variano dal 23,55% degli artigiani (dal precedente 23,1%) al 23,64% (dal precedente 23,19%) dei commercianti. Ovviamente il versamento dei contributi volontari deve essere autorizzato dall’Inps e può consentire a chi non ha più un lavoro, o è passato a part-time, di perfezionare i requisiti contributivi richiesti per avere la pensione o per incrementare il trattamento pensionistico cui si avrebbe diritto nel caso i requisiti siano già stati perfezionati

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL REBUS DELLE MISURE PREVIDENZIALI IN MANOVRA (OGGI, 29 GENNAIO) - La riforma pensioni inevitabilmente ha il destino legato alla Manovra Economica, sotto esame della Commissione Europea nei prossimi giorni dopo la lettera di richiamo di Bruxelles. Come annuncia Maurizio Sacconi sul blog “Associazione amici di Marco Biagi”, il ministro del lavoro Giuliano Poletti giovedì prossimo dovrà riferire in Commissione Lavoro al Senato per motivare la sostenibilità delle misure previdenziali contenute nella legge di stabilità. Secondo il politico esperto di lavoro, «Era stato il presidente dell’Inps a parlare di debito implicito e non calcolato mettendo così in dubbio la stabilità della spesa pensionistica che rappresenta il principale argomento dell’Italia verso la Commissione europea per il controllo del debito pubblico nel lungo periodo. Una valutazione insufficiente degli oneri conseguenti alle norme di flessibilità dell’età di pensione toglierebbe fiducia all’Italia nel negoziato in corso sulla manovra e potrebbe aprire un più ampio contenzioso sulla sostenibilità del debito pubblico dell’Italia», commenta Sacconi sul blog riguardo al problema delle pensioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL PROBLEMA DELLA LEGGE FORNERO (OGGI, 29 GENNAIO) - La riforma pensioni in atto in questi mesi di risoluzione del programma immesso nella Manovra Economica, è purtroppo ancora lontano dalla ultima definizione. Il problema rimane sopratutto per le conseguenze della Riforma Fornero che per molti andrebbe debellata in toto, e non ritoccata in alcuni aspetti che riguardano ad esempio i lavoratori precoci. Come denuncia il parlamentare M5s Davide Tripiedi rispetto alla sua situazione territoriale (la Brianza), ci sono ancora troppi lavoratori precoci che non riescono ad andare in pensione. «Nonostante come Movimento 5 Stelle abbiamo sin troppe volte sollecitato il Governo a riconoscere la pensione ai precoci, i nostri appelli a tutt’oggi sono rimasti inascoltati». Si sfoga l'onorevole Davide Tripiedi sul quotidiano online QuiBrianza. Un problema locale ma che ovviamente viene da un problema nazionale, che la riforma pensioni del governo sta cercando di porre argine; «Sono ben 225.825 lavoratori in tutta la Lombardia - spiega Tripiedi - così come confermato dal Ministero del Lavoro che ha risposto ad una interrogazione da me presentata riguardo alle persone che hanno iniziato a lavorare da giovani, versando oltre 40 anni di contributi, ma con un'età anagrafica non sufficiente al raggiungimento dei requisiti pensionistici innalzati dopo la riforma Fornero».

