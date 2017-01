Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: la riforma Madia per sbloccare la trattativa (ultime notizie oggi, 31 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: LA RIFORMA MADIA PER SBLOCCARE LA TRATTATIVA (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Il nuovo decreto sul pubblico impiego, chiamato ad attuare la riforma Madia, fissa le regole per gli statali e prepara il terreno per la riapertura delle trattative sui contratti e l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Le regole scritte dalla legge Brunetta, congelate insieme ai rinnovi contrattuali, sono uno degli ostacoli più importanti al riavvio delle trattative con i sindacati, perché - come evidenziato da Il Sole 24 Ore - imporrebbero l'azzeramento dei "premi" per un quarto del personale della Pubblica Amministrazione centrale e prosciugherebbero quelle voci che finanziano attualmente turni e altre indennità. Il nuovo testo dovrebbe intervenire sull'articolo 18, arrivando ad un compromesso. Segnali incoraggianti in vista poi della riapertura del tavolo delle trattative con i sindacati per il rinnovo dei contratti statali e l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: TRATTATIVA IN STALLO (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Prima di discutere del rinnovo dei contratti statali e dell'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, il governo si sta occupando del decreto di riforma del Testo Unico del pubblico impiego. Dovrebbe essere presentato a metà febbraio il provvedimento che attua la riforma Madia sulle nuove regole per gli statali, di conseguenza le trattative sui contratti partiranno dopo. Sono previste misure ad hoc per contrastare il fenomeno dell'assenteismo anomalo, che - come riportato da Studio Cataldi - troveranno spazio anche nell'accordo sui rinnovi contrattuali tra i sindacati e il governo. Non sono mancate le polemiche: il decreto che l'esecutivo sta studiando non convince, ad esempio, il Codacons, ma la speranza è che la vicenda venga chiarita presto per arrivare, appunto, alla riapertura dei negoziati sui contratti statali. La situazione al momento è ferma, i dipendenti della Pubblica Amministrazione aspettano.

