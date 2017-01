Riforma pensioni novità 2017/ Damiano a Poletti: l'Ape deve decollare a maggio (ultime notizie live e news, oggi 31 gennaio

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO A POLETTI: L'APE DEVE DECOLLARE A MAGGIO (OGGI, 31 GENNAIO) L’Ape deve decollare a maggio. Così Cesare Damiano torna a parlare della misura principale della riforma delle pensioni rivolgendosi a Giuliano Poletti. Il Presidente della commissione Lavoro della Camera ieri pomeriggio ha partecipato a un incontro organizzato dal Partito democratico dov’era presente il ministro del Lavoro insieme ai tre leader sindacali e ha evidenziato la necessità di varare al più presto i decreti attuativi necessari per far partire l’Anticipo pensionistico. Un “promemoria” importante, perché non mancano in questi giorni le preoccupazioni sul futuro delle misure previdenziali approvate con la Legge di stabilità. C’è infatti il timore che possano essere riviste o rinviate per accontentare le richieste della Commissione europea di una manovra correttiva da 0,2 punti percentuali di Pil. Secondo quanto riporta Repubblica, Poletti ha annuito alla richiesta di Damiano. Non resta quindi che aspettare i decreti necessari all’avvio dell’Ape.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONE ANTICIPATA CON PENALIZZAZIONE DEL 5% PER GLI ISCRITTI ALL’ENASARCO (OGGI, 31 GENNAIO) Non si tratta dell’Ape, ma una piccola riforma delle pensioni che permette di anticipare l’entrata in quiescenza è arrivata anche per gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti all’Enasarco. Gli agenti uomini che non arrivano alla normale pensione di vecchiaia potranno chiedere la pensione anticipata di uno o due anni in cambio di una penalizzazione sull’assegno che andranno a incassare. Nello specifico, per accedere a questa particolare misura, occorre perfezionare quota 90 con un minimo di 65 anni di età. La futura pensione verrà quindi decurtata del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia. Dal 1° gennaio, in particolare, per poterla conseguire occorre avere almeno 66 anni di età (63 per le donne) e 20 anni di contributi, oltre che una quota (data dalla somma tra età anagrafica e contributiva) pari a 91 (87 per le donne).

Tra l’altro a partire dal 2018 la quota richiesta salirà a 92. Come detto, l’anticipo di uno o due anni è per ora consentito solamente per gli uomini, mentre per le donne diventerà utilizzabile a partire dal 2021. Di fatto, quindi, l’Enasarco ha varato una propria forma di flessibilità previdenziale. Non resta che vedere quanto sarà utilizzata, considerando che non fornisce uno “sconto” particolare rispetto alla normale età di pensionamento e ha un costo non indifferente, considerando oltretutto che la decurtazione dell’assegno ha carattere strutturale non limitato a un certo numero di anni, come avviene per esempio per l’Ape. Il numero di richieste di utilizzo di questa forma di pensionamento anticipato potrà sicuramente essere un buon indicatore anche per le altre casse e più in generale per il sistema previdenziale.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’INPS FISSA I MINIMI PER I CONTRIBUTI VOLONTARI L’Inps ha fissato gli importi per i versamenti volontari dei contributi nel 2017 attraverso una circolare. Di fatto occorrerà una spesa minima di 3.445 euro annui, salvo che per gli autorizzati entro il 1995, per i quali il minimo è di 2.909 euro. Per calcolare l’ammontare del contributo volontario occorre applicare alla retribuzione dell’ultimo anno di lavoro l’aliquota del 33% (in rialzo rispetto al 32,87% precedentemente previsto), a meno che non si sia stati autorizzati entro il 1995. In questo caso, infatti, l’aliquota è pari al 27,87%. Se, tuttavia, il reddito risulta superiore ai 46.123 euro, è prevista un’aliquota aggiuntiva dell’1%. Entro il 30 giugno bisognerà versare i contributi volontari relativi al primo trimestre dell’anno. Per chi è iscritto alla gestione separata dell’Inps, l’importo minimo per i versamenti volontari è pari a 3.887,04 euro per i professionisti (per i quali l’aliquota contributiva è scesa dal 27% al 25%) e a 4.975,44 per gli altri iscritti, per cui invece l’aliquota è passata dal 31% al 32%.

Il discorso si fa più complesso per i lavoratori autonomi e i commercianti, per i quali l’importo da versare varia a seconda del reddito, con ben otto fasce previste. Le aliquote di contribuzione volontaria variano dal 23,55% degli artigiani (dal precedente 23,1%) al 23,64% (dal precedente 23,19%) dei commercianti. Ovviamente il versamento dei contributi volontari deve essere autorizzato dall’Inps e può consentire a chi non ha più un lavoro, o è passato a part-time, di perfezionare i requisiti contributivi richiesti per avere la pensione o per incrementare il trattamento pensionistico cui si avrebbe diritto nel caso i requisiti siano già stati perfezionati

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FORNERO CRITICA POLETTI: MODO VECCHIO E SBAGLIATO DI PENSARE Elsa Fornero torna a parlare della riforma delle pensioni che porta il suo nome, stavolta per difenderla dalle accuse che sono arrivate da Giuliano Poletti. Il ministro del Lavoro ha infatti detto che aver innalzato l’età pensionabile ha tolto opportunità di lavoro ai giovani, ma per la professoressa piemontese, questo è “un modo vecchio e sbagliato di pensare”. “Questa idea che gli squilibri del sistema pensionistico si aggiustino mandando in pensione le persone è una idea che ha portato all’insostenibilità del sistema. Riproporla ora vuol dire guardare al passato e non al futuro”, ha aggiunto la Fornero, che evidenzia poi che Poletti “dovrebbe ricordare che a quel tempo lui era tra gli interlocutori che chiedevano una riforma del sistema pensionistico”. Dunque, “l’idea che si possano risolvere i problemi semplicemente mandando in pensione le persone è sbagliata e la storia lo dimostra. Bisogna lavorare per un mercato del lavoro più inclusivo”.

