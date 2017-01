CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: calendario trattative scatta il 10 gennaio (ultime notizie oggi 4 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: CALENDARIO TRATTATIVE TRA SETTE GIORNI (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017) - Si dovrà attendere per il reale rinnovo dei contratti statali con le ultime specifiche adottate, in seguito alle decisioni ella Consulta su referendum Jobs Act e legge elettorale; nelle prossime settimane dunque il Ministro Madia assieme al governo inizierà a impostare le novità promesse nell’accordo con i sindacati lo scorso 30 novembre ed inserite nell’ultima Manovra di Stabilità. Intanto però, a breve, si terranno le nuove trattative con l’Aran sempre con le principali sigle sindacali presenti al tavolo: si aprirà il 10 gennaio prossimo quando i sindacati saranno chiamati insieme all’Aran a ricalibrare permessi e distacchi in base alla nuova mappa del pubblico impiego, diviso in 4 comparti invece che in 11, come in passato. Come riporta Firenze Post con un focus dedicato, il Decreto Madia del 2014 aveva già tagliato il monte di permessi e distacchi del 50%, adesso, a due anni di distanza, si potrebbe intervenire per gestire il rapporto tra le diverse prerogative sindacali. «La ripartizione, ovviamente, avviene sempre in base alla rappresentatività, recentemente ricalcolata. Visti gli accorpamenti tra i comparti, l’operazione sarà più complicata nei settori della Pa centrale e della conoscenza, che hanno riunito funzioni prima separate, mentre quasi nulla cambierà perla sanità e per gli enti locali».

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: RINNOVI ANCHE PER LE FORZE DELL’ORDINE (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017) - Nel fronte della Pubblica Amministrazione, oltre al rinnovo dei contratti statali, con gli 85 euro medi lordi previsti dall'intesa raggiunta dal governo Renzi e da Cgil, Cils e Uil, risiede anche la questione del bonus 80 euro. Su questo versante il comparto delle forze dell'ordine si è visto rinnovare il bonus di 80 euro in busta paga per i prossimi 12 mesi. Si tratta di una misura che coinvolge tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, com gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto. Per quanto riguarda invece l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici bloccati da sette anni si dovrà aspettare la conclusione della trattativa vera e propria sul rinnovo dei contratti statali dopo la firma dell'accordo politico dello scorso 30 novembre.

