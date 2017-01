PAGAMENTO PENSIONI 2017/ Inps, novità su date e calendario: erogazione accreditata anche al sabato (ultime notizie live, oggi 4 gennaio)

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: ACCREDITO EROGAZIONE ANCHE AL SABATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO) - Prosegue in questo inizio di gennaio il Pagamento delle Pensioni 2017 per tutti gli ex lavoratori italiani che secondo le consuete modalità di riscossione, da ieri hanno cominciato ad affollare gli sportelli bancari e le Poste Italiane per riscuotere i propri assegni pensionistici dovuti. Ricordiamo che da febbraio in avanti e fino a fine anno, come previsto dal Decreto Milleproroghe, la pensione sarà sempre erogata il primo giorno “bancabile” del mese e non il secondo come invece avverrà a partire dal 2018, sempre per decreto governativo. Secondo una nota, l’Inps ha fatto sapere che la novità riguarda tutti i pagamenti di trattamenti previdenziali: «dalle pensioni ordinarie alle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, alle rendite vitalizie erogate dall'Inail». Ricordiamo inoltre che i pagamenti delle pensioni anche per questo 2017 saranno accreditate anche di sabato, ovviamente alle Poste e nelle (poche) sedi bancarie in cui sono erogati servizi di cassa al sabato mattina. Nel frattempo queste sono le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche per l'anno 2017 per le Poste, per le quali anche il sabato è considerato bancabile, e per le banche, così come risulta dal calendario pubblicato dall'Associazione bancaria: 3 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 1 aprile (3 per le banche), 2 maggio, 1 giugno, 1 luglio (3 per le banche), 1 agosto, 1 settembre, 2 ottobre, 2 novembre, 1 dicembre.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: DIFFERENZA TRA BANCHE E POSTE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO) - Mentre continua anche oggi il pagamento delle pensioni da parte dell’Inps, è utile come sempre ricordare in cosa si differenza l’erogazione tramite Poste Italiane, qualsiasi sportello d’Italia, oppure le banche. Il pensionato ha diritto di cambiare l’ente erogatore del proprio assegno in ogni momento, ma se per questo 2017 il Decreto Milleproroghe ha confermato l’iter normale, dal 2018 cambierà tutto, creando una differenza di trattamento tra coloro che ricevono il pagamento dalla posta, e coloro che lo ottengono tramite banca. Infatti, in virtù del calendario 2018 ci saranno mesi in cui il secondo giorno bancabile cade di sabato: questo è un giorno utile all’erogazione degli assegni solo per la Posta, che come è noto, lavora mezza giornata, ma non per le Banche. In questo caso si dovrà attendere il lunedì successivo, con un posticipo di ben 3 giorni.

© Riproduzione Riservata.