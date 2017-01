RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ I nuovi tassi per la cessione del quinto delle pensioni (Oggi 4 gennaio ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I NUOVI TASSI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE (OGGI, 4 GENNAIO) La riforma delle pensioni porterà a un aumento degli assegni più bassi che solo il tempo potrà dirci quanto verrà effettivamente percepito dai pensionati italiani. Che non è raro vedere chiedere prestiti con la cessione del quinto della pensione per affrontare una spesa imprevista, specie di carattere sanitario, o per aiutare parenti in difficoltà. Dall’Inps è arrivato l’aggiornamento dei tassi da applicare nel primo trimestre del 2017 per la cessione del quinto delle pensioni. Per importi fino a 5.000 euro, il tasso medio ammonta all’11,39%, con un tasso soglia di usura fissato al 18,24%. Per importi superiori ai 5.000 euro, invece, il tasso medio è pari al 10,47%, con una soglia usura fissata al 17,1%. “Ne consegue che - prosegue l’Inps - i tassi soglia Taeg da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione” per richiedenti fino a 59 anni sono pari all’8,58% per cifre inferiori a 5.000 euro e all’8,36% per cifre superiori a tale soglia. Per i pensionati tra i 60 e i 69 anni, i tassi diventano rispettivamente 10,18% e 9,96%, mentre per gli over 70 ammontano al 12,78% e al 12,56%.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'ALLARME DI RIFONDAZIONE COMUNISTA SUI RINCARI IN ARRIVO (OGGI, 4 GENNAIO) Il 2017 avrà pure portato una riforma delle pensioni, ma ci sono anche “forti rincari dei prezzi e delle tariffe per le famiglie dei lavoratori e dei pensionati”. Lo segnala il circolo di Rifondazione comunista di Sanremo e Taggia, che ricorda come ci saranno rincari tra gli 800 e i 1.000 euro per le famiglie in questo nuovo anno, secondo i calcoli fatti dalle associazioni dei consumatori. “Si vogliono così vanificare i piccoli miglioramenti registrati in alcuni Contratti Nazionali di Lavoro e per le pensioni ( miglioramenti ancora non ricevuti)”, si legge nella nota del circolo, in cui si chiede che “le organizzazioni sindacali e le forze politiche di sinistra (nell’ambito delle rispettive competenze) diano una risposta di lotta a chi vuole colpire le condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone che non hanno adeguati strumenti di difesa. La democrazia si difende anche così altrimenti le forze sconfitte dal tentativo di stravolgere la Costituzione si riprenderanno una rivincita materiale sulla sconfitta del 4 dicembre 2016”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI, LA "SPINTA" IN PIÙ PER LA LOTTA SU QUOTA 41 (OGGI,4 GENNAIO) Con l’arrivo del 2017 ci sono degli appartenenti al gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” che stanno segnalando il loro ormai imminente o già avvenuto accesso alla pensione. Ovviamente con le regole dettate dalla riforma delle pensioni targata Fornero, ovvero 42 anni e 10 mesi di contributi. Ciò nonostante, queste persone sono determinate a combattere a fianco degli altri lavoratori precoci per cui ancora la pensione è lontana, al fine di ottenere l’approvazione di Quota 41 per tutti e non solo per alcune categorie specifiche di professioni o di requisiti contributivi, come l’aver versato 12 mesi di contributi prima di aver compiuto 19 anni. Sicuramente una spinta in più per coloro che vogliono cercare di ottenere questo risultato quanto prima.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. OPZIONE DONNA, LA RABBIA DI CHI SPERA ANCORA NELLE PROROGA FINO AL 2018 (OGGI, 4 GENNAIO) C’è un po’ di amarezza, che si sta trasformando in rabbia, tra le italiane che vorrebbero una proroga di Opzione donna fino al 2018, che non è arrivata con l’ultima riforma delle pensioni. Sul gruppo Facebook Opzione donna Proroga al 2018, c’è chi si chiede come ma il Partito democratico abbia deciso di non sostenere più la richiesta di spostare i termini di chiusura per l’accesso al regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne preferendo invece chiedere di far sì che il cumulo contributivo gratuito sia utilizzabile anche per Opzione donna. “Ma che politici ci sono ai vertici del PD che cambiano le carte in tavola e sono pronti a far man bassa con i soldi del contatore per il cumulo contributivo escludendo la proroga al 2018 di OD?”, si chiede la donna, secondo cui “la strutturazione di opzione donna che vogliono rifilarci sarà piena di lacci e laccioli di paletti e quant’altro".

