Contratti Statali / Rinnovo stipendi dipendenti pubblici: 5 miliardi per gli aumenti del prossimo biennio (ultime notizie oggi 5 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: GLI AUMENTI NEL PROSSIMO BIENNIO (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) - L’aumento degli stipendi e il rinnovo dei contratti statali resta uno dei punti decisivi del piano di riforme del nuovo governo, anche se con vita breve vista la durata risicata della legislatura prima delle nuove elezioni; facendo un calcolo approfondito, legato alle promesse e agli accordi firmati lo scorso 30 novembre tra Esecutivo e Sindacati, i colleghi del Messaggero Economia hanno calcolato che per l’aumento reale degli stipendi servono 5 miliardi di euro. Il problema è che sarà altamente improbabile vedere questa cifra imponente tutta spesa nel 2017, molto più probabile che l’aumento reale si realizzerà nel 2018. Questo significa che l’anno appena cominciato potrebbe vedere un aumento di 40 euro mensili, per arrivare poi a regime con gli 85 solo dal prossimo anno. Un dato che ovviamente allarma gran parte dei lavoratori pubblici e che sarà di certo un punto forte di discussione tra le parti sociali negli incontro con l’Aran settimana prossima.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: I DUBBI DEI SINDACATI (ULTIME NOTIZIE OGGI 5 GENNAIO 2017) - Nei prossimi giorni con l’incontro tra Governo e Sindacati si riapre la contrattazione sul rinnovo dei contratti statali ma le parti sociali in campo non sono ancora del tutto convinte dell’ultima firma avvenuta il 30 novembre scorso con in sella ancora il governo Renzi. Sullo stanziamento previsto dall'accordo quadro firmato a novembre - che prevede 85 euro medi lordi di aumento per gli stipendi dei dipendenti pubblici - la Cgil solleva dubbi. E' quanto riferisce la testata d’informazione della Cgil Rassegna Sindacale che riporta un'intervista dei giorni scorsi di Michele Gentile, responsabile settori pubblici Cgil nazionale, a RadioArticolo1. Il sindacalista ha posto l'accento sul fatto che nella Legge di Bilancio appena varata gli 85 euro per il rinnovo dei contratti statali non ci sono: "Nel senso che quei soldi vanno a regime nel 2018, mentre la legge di Stabilità prevede fondi solo per il 2017, e dunque sarà ci sarà bisogno di un’altra legge economica per completare quella parte che oggi non è ancora finanziata".

© Riproduzione Riservata.