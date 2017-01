Pagamento Pensioni 2017 / Inps, novità su calendario date: Decreto Milleproroghe, l’articolo 6 nel dettaglio (ultime notizie live, oggi 5 gennaio)

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: COSA DICE L’ARTICOLO SPECIFICO DEL DECRETO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO) - Il Decreto Milleproroghe come abbiamo visto in questo inizio 2017 ha stabilito una novità sul pagamento pensioni dell’Inps, in termini sostanzialmente di Calendario: ha congelato il Decreto Pensioni del maggio 2015 dove si stabilisca il pagamento per poste e banche al secondo giorno “bancabile”. Su richiesta invece dell’Inps, per questo 2017 ancora, si rimane alle origini con i pagamenti, tranne per questo gennaio, al primo giorno bancabile disponibile. Ecco cosa dice, nel dettaglio, l’articolo 6, quello specifico sul pagamento pensioni contenuto nel Decreto Milleproroghe approvato a fine dicembre dal governo Gentiloni. «Al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonchè le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2018, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese».

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: LA RICHIESTA DELL’INPS SUL PRIMO GIORNO BANCABILE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO) - Prosegue anche in questa terza giornata consecutiva il pagamento delle pensioni 2017 per il mese di gennaio: dal 3 gennaio sono infatti disponibile a tutti gli sportelli bancari e delle Poste gli assegni pensionistici, come da calendario Inps ristabilito dal Decreto Milleproroghe con pagamenti al primo giorno bancabile. Proprio questa modifica, che di fatto ritarda di un anno il Decreto Pensioni del maggio 2015, è stata richiesta ufficialmente dall’Inps, come spiega in una nota di questi primi giorni del 2017. «Il Milleproroghe ha modificato il decreto sulle pensioni del maggio 2015 che ha unificato le date di pagamento delle prestazioni Inps, Inpdap ed Enpals. In base a tale modifica, fortemente richiesta dall'Inps viene ripristinato nel 2017 il pagamento al primo giorno bancabile del mese, con l'unica eccezione per gennaio». Nel frattempo queste sono le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche per l'anno 2017 per le Poste, per le quali anche il sabato è considerato bancabile, e per le banche, così come risulta dal calendario pubblicato dall'Associazione bancaria: 3 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 1 aprile (3 per le banche), 2 maggio, 1 giugno, 1 luglio (3 per le banche), 1 agosto, 1 settembre, 2 ottobre, 2 novembre, 1 dicembre.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, LE NOVITÀ SU DATE E CALENDARIO: COSA SI INTENDE PER PRIMO GIORN BANCABILE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO) - In molti in questi giorni, noi compresi, utilizziamo per spiegare il pagamento pensioni 2017 viste le ultime decisioni del Decreto Milleproroghe il termine “primo giorno bancabile”. Per chi è avvezzo di questioni pensionistiche sa bene che questa modalità intende la normale operazione della riscossione agli sportelli, diversamente da quanto invece avverrà da gennaio 2018, secondo cui verranno introdotti i pagamenti solo dal secondo giorno bancabile. Ma resta utile ricordare cosa si intende nel dettaglio il termine “giorno bancabile” in modo da fugare ogni qualsiasi pubblico sorto in queste ultime settimane prima dell’erogazione Inps delle pensioni (scattata ieri, 3 gennaio 2017). l pagamento delle pensioni avverrà il primo giorno lavorativo del mese. Va da sé che qualora il primo giorno lavorativo del mese cada dal lunedì al venerdì sia i pensionati che ritirano la pensione alla posta che quelli che la ritirano in banca potranno riceverla. Ovviamente, se il primo giorno bancabile dovesse capitare sul sabato, per le poste non ci sono problemi visto che sono aperte anche nel weekend, mentre per le banche i pensionati dovranno ritirare la pensione il primo giorno lavorativo utile, ovvero il lunedì successivo.

