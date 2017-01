Riforma pensioni novità 2017/ Il malcontento e la delusione dei lavoratori precoci (Oggi 5 gennaio ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL MALCONTENTO E LA DELUSIONE DEI LAVORATORI PRECOCI (OGGI, 5 GENNAIO) La coordinatrice del comitato lavoratori precoci del Friuli-Venezia Giulia, Flavia Kvesto, è stata ospite di Telequattro, emittente televisiva regionale. Nello spazio che ha avuto a disposizione ha potuto rappresentare in maniera piuttosto chiara lo stato d’animo dei lavoratori precoci, che si aspettavano di avere un qualche riconoscimento con la riforma delle pensioni, ma anche invece hanno ottenuto pochissimo, considerando che la Quota 41 è limitata a pochi casi specifici. Quel che più brucia è che il problema di chi vorrebbe andare in pensione dopo aver lavorato più di 40 anni non sembra venir preso in considerazione, perché, come ha detto la Kvesto, quando una legge si vuol fare si trova sempre il tempo e il modo, come dimostrano la Legge Fornero fatta in meno di 20 giorni o il decreto che stanzia 20 miliardi per le banche. E a proposito di banche, la lavoratrice precoce ha fatto presente che non sembra giusto che ci sia la possibilità di andare in pensione per alcune categorie (i bancari appunto) con scivoli particolari.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL REBUS DELLE PENALIZZAZIONI PER I LAVORATORI PRECOCI Per i lavoratori precoci sembra esserci un “rebus” serio da risolvere nella riforma delle pensioni, riguardante le penalizzazioni sul pensionamento anticipato a meno di 62 anni, con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi nel caso di donne). La riforma delle pensioni, infatti, le ha sospese per il 2017. E, come ricorda l’inserto speciale sulla previdenza predisposto da Il Sole 24 Ore, dal 2018 saranno definitivamente superate. Questo vuol dire che per la pensione anticipata, se si rispettano requisiti anagrafici e contributivi, non ci sono penalizzazioni. Tuttavia alcuni membri del gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” stanno segnalando che le proprie simulazioni sul sito Inps segnalano un assegno di importo inferiore all’anno scorso. Quindi ci si chiede se le penalizzazioni sono state tolte realmente.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI, LA "SPINTA" IN PIÙ PER LA LOTTA SU QUOTA 41 (OGGI,4 GENNAIO) Con l’arrivo del 2017 ci sono degli appartenenti al gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” che stanno segnalando il loro ormai imminente o già avvenuto accesso alla pensione. Ovviamente con le regole dettate dalla riforma delle pensioni targata Fornero, ovvero 42 anni e 10 mesi di contributi. Ciò nonostante, queste persone sono determinate a combattere a fianco degli altri lavoratori precoci per cui ancora la pensione è lontana, al fine di ottenere l’approvazione di Quota 41 per tutti e non solo per alcune categorie specifiche di professioni o di requisiti contributivi, come l’aver versato 12 mesi di contributi prima di aver compiuto 19 anni. Sicuramente una spinta in più per coloro che vogliono cercare di ottenere questo risultato quanto prima.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, SENZA PENSIONE DA 12 MESI I VENEZUELANI IN ITALIA (OGGI, 4 GENNAIO) Se alcuni pensionati italiani non vivono un buon momento, anche la riforma delle pensioni dovrebbe portare a un aumento degli assegni più bassi, i loro “colleghi” venezuelani residenti nel nostro Paese se la passano ancora peggio, perché da un anno non ricevono la loro pensione. Come riporta italiachiamaitalia.it, Paola Kambo Vicentini, responsabile Pensionati venezuelani in Italia, ha scritto una lettera a Fabio Porta, deputato del Pd eletto all’estero, per informarlo che l’Instituto Venezolano de los Seguros Sociales non sta effettuando il pagamento degli assegni a molti pensionati all’estero. La situazione di queste persone è grave ed essendo spesso la pensione il loro unico mezzo di sostentamento, da tempo ha cominciato a rivolgersi alla Caritas. Porta ha risposto alla lettera garantendo che interverrà presso Governo e Parlamento per sollecitare una soluzione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IN PENSIONE A 60 O 65 ANNI IN POLONIA (OGGI, 4 GENNAIO) Una riforma delle pensioni che certamente farà discutere in Italia arriva dalla Polonia. Ne parla Secolo Trentino: dal primo ottobre entrerà in vigore una legge che abbasserà l’eta pensionabile a 60 anni per le donne a 65 per gli uomini. La novità porterà a un abbassamento dell’importo dell’assegno pensionistico in base all’effettiva uscita dal mondo del lavoro. Tuttavia la decisione del Governo polacco sembra andare in direzione opposta rispetto a quel che si è visto in altri paesi, come per esempio l’Italia, dove quest’anno si vedrà solo l’avvio dell’Ape, che non rappresenta una misura strutturale di flessibilità pensionistica, considerando che in ogni caso i requisiti fissati dalla Legge Fornero restano ancora validi e non sono stati toccati per voler preciso del Governo Renzi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CONTI DIFFICILI ANCHE PER L'INPS SPAGNOLO (OGGI, 4 GENNAIO) Se l’Inps vedrà cresce le proprie uscite, forse complice la riforma delle pensioni, non va meglio altrove. Per esempio in Spagna, dove il bilancio della Seguridad Social, secondo quanto scrive El Mundo, non passa un buon momento. L’Agenzia Nova riporta infatti che le uscite nello scorso ottobre sono aumentate del 3,4%, mentre le entrate del 2,8%. Dunque si sta creando uno squilibrio dei conti dovuto principalmente a tre fattori. Il primo è il fatto che è aumentato l’importo delle pensioni. Il secondo è che aumentato il numero di coloro che hanno diritto alla pensione. Infine, i lavoratori che più contribuiscono al sistema hanno redditi ridotti o discontinuità contrattuale, dunque i loro contributi faticano a fare levitare sufficientemente le entrate della Seguridad Social. Proprio la riduzione dei salari è però quel che sta permettendo alla Spagna di crescere più della media europea.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ITALIANI PREOCCUPATI PER LA FUTURA PENSIONE (OGGI, 4 GENNAIO) La riforma delle pensioni non sembra aver cambiato la percezione che hanno gli italiani riguardo i contributi che versano durante la loro vita lavorativa: non saranno sufficienti a rendere la propria pensione serena e spensierata. Lo mette in evidenza il Monitor Allianz Global Assistance con una ricerca condotta insieme a Nextplora, da cui emerge anche che il 26% delle persone tra i 25 e i 64 anni lascerebbe l’Italia per godersi la pensione in un altro Paese, in particolare la Spagna, gradita nel 27% dei casi, davanti a Est Europa (18%) e Caraibi (15%). I futuri pensionati sembrano anche essere interessanti alla possibilità di viaggiare grazie al maggior tempo a disposizione una volta lasciato il lavoro. E c’è una quota significativa di loro che pensa che utilizzerà una parte del proprio assegno mensile per aiutare i suoi figli.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I NUOVI TASSI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE (OGGI, 4 GENNAIO) La riforma delle pensioni porterà a un aumento degli assegni più bassi che solo il tempo potrà dirci quanto verrà effettivamente percepito dai pensionati italiani. Che non è raro vedere chiedere prestiti con la cessione del quinto della pensione per affrontare una spesa imprevista, specie di carattere sanitario, o per aiutare parenti in difficoltà. Dall’Inps è arrivato l’aggiornamento dei tassi da applicare nel primo trimestre del 2017 per la cessione del quinto delle pensioni. Per importi fino a 5.000 euro, il tasso medio ammonta all’11,39%, con un tasso soglia di usura fissato al 18,24%. Per importi superiori ai 5.000 euro, invece, il tasso medio è pari al 10,47%, con una soglia usura fissata al 17,1%. “Ne consegue che - prosegue l’Inps - i tassi soglia Taeg da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione” per richiedenti fino a 59 anni sono pari all’8,58% per cifre inferiori a 5.000 euro e all’8,36% per cifre superiori a tale soglia. Per i pensionati tra i 60 e i 69 anni, i tassi diventano rispettivamente 10,18% e 9,96%, mentre per gli over 70 ammontano al 12,78% e al 12,56%.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. OPZIONE DONNA, LA RABBIA DI CHI SPERA ANCORA NELLE PROROGA FINO AL 2018 (OGGI, 4 GENNAIO) C’è un po’ di amarezza, che si sta trasformando in rabbia, tra le italiane che vorrebbero una proroga di Opzione donna fino al 2018, che non è arrivata con l’ultima riforma delle pensioni. Sul gruppo Facebook Opzione donna Proroga al 2018, c’è chi si chiede come ma il Partito democratico abbia deciso di non sostenere più la richiesta di spostare i termini di chiusura per l’accesso al regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne preferendo invece chiedere di far sì che il cumulo contributivo gratuito sia utilizzabile anche per Opzione donna. “Ma che politici ci sono ai vertici del PD che cambiano le carte in tavola e sono pronti a far man bassa con i soldi del contatore per il cumulo contributivo escludendo la proroga al 2018 di OD?”, si chiede la donna, secondo cui “la strutturazione di opzione donna che vogliono rifilarci sarà piena di lacci e laccioli di paletti e quant’altro".

