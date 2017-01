CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: taglio alle tasse per ‘premiare’ la produttività? (Ultime notizie oggi 6 gennaio)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: TAGLIO ALLE TASSE PER LA PRODUTTIVITÀ? (ULTIME NOTIZIE OGGI 6 GENNAIO 2017) - Settimana prossima si dovrebbe entrare finalmente nel conforto diretto tra Aran e sindacati per il rinnovo dei contratti statali e per l’aumento, definitivo, degli stipendi di tutti i dipendenti pubblici: tanti i nodi che restano in campi pur dopo l’accordo di massima firmato lo scorso 30 novembre quando ancora in sella era il Governo Renzi. Tanti punti oscuri ancora, come la copertura dei costi e l’effettivo non contrasto tra il Bonus 80 e l’aumento medio per i vari dipendenti del settore pubblico. Un punto positivo sembra però scorgersi, su proposta dello stesso Ministero della Pubblica Amministrativa; la Madia ha infatti disposto di mettere mano alla materia delle contrattazioni di secondo livello. «Dal 2010 al 2014 la disponibilità finanziaria è rimasta sempre ferma allo stesso livello: i rubinetti sono stati riaperti nel 2015, mentre nel 2016 il quantum delle risorse è stato fissato allo stesso valore (70 milioni) dell'anno precedente», riporta il focus de il Mattino Economia. Indiscrezioni vicino al ministro Pa vedono la possibilità ulteriore di premiare la produttività attraverso un taglio del prelievo fiscale, proprio a partire dalla promessa della Madia e di Aran di modificare il sistema dei fondi di secondo livello per consentire l’utilizzo pieno.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: I SINDACATI, "OCCORRE ANCORA PIÙ RAPPRESENTANZA" (ULTIME NOTIZIE OGGI 6 GENNAIO 2017) - Nel confronto tra Governo, Parti Sociali e Sindacati sul rinnovo dei contratti statali, non sono poche le sigle che negli scorsi giorni si sono lamentate per la mancanza di incisività delle sigle sindacali generali rispetto agli accordi sull'aumento degli stipendi per i dipendenti pubblici. Negli scorsi giorni è arrivata allora prima dalla Cigl e poi direttamente dal segretario generale Cisl, Anna Maria Furlan, la risposta indiretta: «Mai come oggi c'è bisogno di soggetti collettivi sociali di rappresentanza, questi ultimi due anni la dicono lunga: dove c'è stato confronto sono arrivati buoni risultati, come sulle pensioni e sul contratto degli statali. La Buona Scuola, invece, è stata fatta dal governo in solitudine e i risultati sono sotto gli occhi di tutti». Nelle prossime settimane, dopo la decisione della Consulta sul Jobs Act e sulla Legge Elettorale, il Governo dovrebbe avere mani più libere per rimettersi al tavolo con i sindacati e ultimare la riforma per il rinnovo dei contratti statali.

