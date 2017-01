RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017 E INPS/ Furlan (Cisl): rivedere il calcolo contributivo della Fornero (ultime notizie live e news, Oggi 6 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FURLAN (CISL): RIVEDERE IL CALCOLO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALLA LEGGE FORNERO Annamaria Furlan ha fatto capire che per la Cisl le politiche per i giovani, anche per quanto riguarda la riforma delle pensioni, saranno cruciali. In un’intervista a Famiglia Cristiana, oltre ad aver spiegato che ai giovani sarà dedicato il prossimo congresso del suo sindacato, ha detto di trovare “insopportabile che sul tema ci sia molta speculazione e poca voglia di agire. A cominciare dalle pensioni. Rendere gratuiti i ricongiungimenti, vista la precarietà dei giovani che saltano da un’azienda all’altra, soprattutto all’inizio della loro carriera, è stato molto utile, ma non basta. Oltre alle politiche attive bisognerebbe ad esempio rivedere i metodi di calcolo contributivo delle pensioni previsti dalla legge Fornero”. La Furlan ha anche evidenziato che per dare futuro e lavoro ai giovani occorrerà far crescere la produttività del Paese. Obiettivo per cui servono investimenti, politica fiscale, rilancio delle imprese e maggior peso alla contrattazione aziendale.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’ANOMALIA TRA VIGILI DEL FUOCO E CORPO FORESTALE (OGGI, 6 GENNAIO). Dal 1° gennaio 2017 non è entrata solo in vigore la riforma delle pensioni, ma il Corpo Forestale dello Stato è stato soppresso e le sue funzioni, insieme ad alcuni uomini, sono state trasferite ai Vigili del Fuoco. Il Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, segnala che ci sarebbero voluti almeno 3mila forestali anziché i 361 trasferiti per far fronte alle nuove competenze del corpo. Inoltre, il Segretario generale Antonio Brizzi segnala un’anomalia nei trattamenti retributivi e pensionistici: “gli ex forestali, elicotteristi compresi, saranno adeguati al ribasso al penalizzante ordinamento pensionistico dei vigili del fuoco, mentre dal punto di vista retributivo riceveranno un assegno aggiuntivo (pari alla sperequazione oggi esistente) non potendo per legge adeguare al ribasso anche la retribuzione. Una situazione che deve far riflettere il governo Gentiloni sulla necessità di sanare urgentemente tutte le disparità esistenti tra i vigili del fuoco e gli altri corpi dello Stato, per evitare danni ai forestali e dare così anche ai vigili del fuoco la meritata parità di trattamento”. Conapo ha quindi inviato una nota a tutti i vertici di Governo per segnalare delle situazioni che andrebbero corrette.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, LA NECESSITÀ DI UNA NOTA MIUR-INPS (OGGI, 5 GENNAIO) La riforma delle pensioni porterà a partire da maggio alla novità dell’Ape, cui potranno accedere anche i dipendenti statali. Ci si chiede però se potranno farlo anche gli insegnanti e il personale della scuola. Oggi Avvenire ricorda l’esistenza di un problema che meriterebbe un chiarimento da parte del Ministero dell’Istruzione, cui vanno indirizzate le domande di pensionamento entro il prossimo 20 gennaio. Come accedere all’Ape se, appunto, la domanda di pensionamento deve essere presentata tra due settimane? Ci vorrebbe una nota di Miur e Inps per capire come devono comportarsi i dipendenti delle scuole per poter accedere all’Anticipo pensionistico. Anche perché non sono ancora noti i dettagli dell’Ape e dunque non ci sono i giusti elementi per valutare la convenienza o meno a utilizzarlo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PROROGATA LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA DELL'INPS (OGGI, 5 GENNAIO) Il 2017 inizia con una proroga per la riforma dell’Inps. Tito Boeri, infatti, ha firmato un provvedimento interno per prorogare al prossimo 28 febbraio il termine delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali inizialmente previsto per il 31 dicembre 2016. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, l’atto è stato firmato il 28 dicembre ed è stato motivato dal fatto che “il processo riorganizzativo intrapreso ha comportato tempi di realizzazione più ampi”. Non bisogna poi dimenticare, ricorda il quotidiano milanese, che Giuliano Poletti non ha ancora dato il via libera alla nomina del nuovo Direttore generale dell’Inps chiamato a sostituire il dimissionario Massimo Cioffi. Boeri ha indicato Gabriella Di Michele, attuale direttore delle Entrate Inps, ma senza il “placet” del ministero del Lavoro la riforma dell’Inps non può completarsi. Vista la delicatezza della materia (il funzionamento dell’Inps dal quale dipendono le pensioni di tutti gli italiani) sarebbe bene che il governo sciogliesse quanto prima e con chiarezza il nodo della nomina del direttore generale. In un senso o nell’altro. Cioè confermando o meno la fiducia in Boeri”, scrive Enrico Marro.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INPS, SOSPESI PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ONERI DI RICONGIUNZIONI PER I TERREMOTATI (OGGI, 5 GENNAIO) La prima circolare dell’anno diffusa dall’Inps riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi e dei riscatti per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia. Lo ricorda il sito pensionioggi.it, spiegando che nei 69 Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 ci sarà la sospensione di questi versamenti che durerà fino al 30 settembre 2017. “Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto il beneficio però potrà essere invocato limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda”, viene ricordato. Per quanto concerne il versamento delle rate di onere per riscatti, rendite e ricongiunzioni, sono escluse dal beneficio della sospensione le pratiche per le quali la decadenza si sia già verificata alla data del 26 ottobre 2016.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I CONTRIBUTI FIGURATIVI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE, MOBILITÀ E CIG (OGGI, 5 GENNAIO) In un inserto dedicato alla previdenza, complice anche la riforma delle pensioni, Il Sole 24 ore ricorda quando è possibile fare domanda per i contributi figurativi e quali effetti hanno a seconda della tipologia di richiesta. Per esempio, in caso di disoccupazione, spettano d’ufficio, alle condizioni previste per l’indennità Naspi, per il diritto (salvo per la maturazione dei 35 anni per la pensione anticipata) e la misura della pensione. Contributi figurativi d’ufficio anche per quanto riguarda la mobilità ai fini del diritto e della misura della pensione dei periodi di iscrizione nelle liste con diritto all’indennità. In caso di cassa integrazione, occorre essere in possesso di un contributo settimanale precedente al periodo da accreditare, i contributi figurativi spettano d’ufficio per il diritto e la misura della pensione dei periodi di assenza o di riduzione d’orario.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL REBUS DELLE PENALIZZAZIONI PER I LAVORATORI PRECOCI Per i lavoratori precoci sembra esserci un “rebus” serio da risolvere nella riforma delle pensioni, riguardante le penalizzazioni sul pensionamento anticipato a meno di 62 anni, con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi nel caso di donne). La riforma delle pensioni, infatti, le ha sospese per il 2017. E, come ricorda l’inserto speciale sulla previdenza predisposto da Il Sole 24 Ore, dal 2018 saranno definitivamente superate. Questo vuol dire che per la pensione anticipata, se si rispettano requisiti anagrafici e contributivi, non ci sono penalizzazioni. Tuttavia alcuni membri del gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” stanno segnalando che le proprie simulazioni sul sito Inps segnalano un assegno di importo inferiore all’anno scorso. Quindi ci si chiede se le penalizzazioni sono state tolte realmente.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL MALCONTENTO E LA DELUSIONE DEI LAVORATORI PRECOCI (OGGI, 5 GENNAIO) La coordinatrice del comitato lavoratori precoci del Friuli-Venezia Giulia, Flavia Kvesto, è stata ospite di Telequattro, emittente televisiva regionale. Nello spazio che ha avuto a disposizione ha potuto rappresentare in maniera piuttosto chiara lo stato d’animo dei lavoratori precoci, che si aspettavano di avere un qualche riconoscimento con la riforma delle pensioni, ma anche invece hanno ottenuto pochissimo, considerando che la Quota 41 è limitata a pochi casi specifici. Quel che più brucia è che il problema di chi vorrebbe andare in pensione dopo aver lavorato più di 40 anni non sembra venir preso in considerazione, perché, come ha detto la Kvesto, quando una legge si vuol fare si trova sempre il tempo e il modo, come dimostrano la Legge Fornero fatta in meno di 20 giorni o il decreto che stanzia 20 miliardi per le banche. E a proposito di banche, la lavoratrice precoce ha fatto presente che non sembra giusto che ci sia la possibilità di andare in pensione per alcune categorie (i bancari appunto) con scivoli particolari.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI, LA "SPINTA" IN PIÙ PER LA LOTTA SU QUOTA 41 (OGGI, 4 GENNAIO) Con l’arrivo del 2017 ci sono degli appartenenti al gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” che stanno segnalando il loro ormai imminente o già avvenuto accesso alla pensione. Ovviamente con le regole dettate dalla riforma delle pensioni targata Fornero, ovvero 42 anni e 10 mesi di contributi. Ciò nonostante, queste persone sono determinate a combattere a fianco degli altri lavoratori precoci per cui ancora la pensione è lontana, al fine di ottenere l’approvazione di Quota 41 per tutti e non solo per alcune categorie specifiche di professioni o di requisiti contributivi, come l’aver versato 12 mesi di contributi prima di aver compiuto 19 anni. Sicuramente una spinta in più per coloro che vogliono cercare di ottenere questo risultato quanto prima.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ITALIANI PREOCCUPATI PER LA FUTURA PENSIONE (OGGI, 4 GENNAIO) La riforma delle pensioni non sembra aver cambiato la percezione che hanno gli italiani riguardo i contributi che versano durante la loro vita lavorativa: non saranno sufficienti a rendere la propria pensione serena e spensierata. Lo mette in evidenza il Monitor Allianz Global Assistance con una ricerca condotta insieme a Nextplora, da cui emerge anche che il 26% delle persone tra i 25 e i 64 anni lascerebbe l’Italia per godersi la pensione in un altro Paese, in particolare la Spagna, gradita nel 27% dei casi, davanti a Est Europa (18%) e Caraibi (15%). I futuri pensionati sembrano anche essere interessanti alla possibilità di viaggiare grazie al maggior tempo a disposizione una volta lasciato il lavoro. E c’è una quota significativa di loro che pensa che utilizzerà una parte del proprio assegno mensile per aiutare i suoi figli.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I NUOVI TASSI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE (OGGI, 4 GENNAIO) La riforma delle pensioni porterà a un aumento degli assegni più bassi che solo il tempo potrà dirci quanto verrà effettivamente percepito dai pensionati italiani. Che non è raro vedere chiedere prestiti con la cessione del quinto della pensione per affrontare una spesa imprevista, specie di carattere sanitario, o per aiutare parenti in difficoltà. Dall’Inps è arrivato l’aggiornamento dei tassi da applicare nel primo trimestre del 2017 per la cessione del quinto delle pensioni. Per importi fino a 5.000 euro, il tasso medio ammonta all’11,39%, con un tasso soglia di usura fissato al 18,24%. Per importi superiori ai 5.000 euro, invece, il tasso medio è pari al 10,47%, con una soglia usura fissata al 17,1%. “Ne consegue che - prosegue l’Inps - i tassi soglia Taeg da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione” per richiedenti fino a 59 anni sono pari all’8,58% per cifre inferiori a 5.000 euro e all’8,36% per cifre superiori a tale soglia. Per i pensionati tra i 60 e i 69 anni, i tassi diventano rispettivamente 10,18% e 9,96%, mentre per gli over 70 ammontano al 12,78% e al 12,56%.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. OPZIONE DONNA, LA RABBIA DI CHI SPERA ANCORA NELLE PROROGA FINO AL 2018 (OGGI, 4 GENNAIO) C’è un po’ di amarezza, che si sta trasformando in rabbia, tra le italiane che vorrebbero una proroga di Opzione donna fino al 2018, che non è arrivata con l’ultima riforma delle pensioni. Sul gruppo Facebook Opzione donna Proroga al 2018, c’è chi si chiede come ma il Partito democratico abbia deciso di non sostenere più la richiesta di spostare i termini di chiusura per l’accesso al regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne preferendo invece chiedere di far sì che il cumulo contributivo gratuito sia utilizzabile anche per Opzione donna. “Ma che politici ci sono ai vertici del PD che cambiano le carte in tavola e sono pronti a far man bassa con i soldi del contatore per il cumulo contributivo escludendo la proroga al 2018 di OD?”, si chiede la donna, secondo cui “la strutturazione di opzione donna che vogliono rifilarci sarà piena di lacci e laccioli di paletti e quant’altro".

