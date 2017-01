CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: critica Anief sui troppi contratti di II° livello (oggi, 7 gennaio 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: LA CRITICA DI ANIEF (ULTIME NOTIZIE OGGI 7 GENNAIO 2017) - Non c’è pace per il rinnovo dei contratti statali e ancora in questo 2017 non ci sono stati tavoli o contrattazioni tra lo Stato e i sindacati per giustificare un nuovo “scontro”: eppure, dopo l’accordo di massima firmato lo scorso 30 novembre durante l’allora presente governo Renzi, pare non esserci pace sulle prossime scelte decisive sul settore pubblico. È il sindacato Anief il più scatenato contro le scelte del Governo in Manovra Economica e dopo gli ultimi dati prodotti sui contratti di secondo livello; «Nonostante i contratti integrativi siano sottoposti a precisi vincoli, nei primi sei mesi del 2016 sono stati firmati oltre 7 mila contratti che corrispondono ad un’amministrazione su tre. Viene da chiedersi come mai l’ente che rappresenta l’amministrazione a capo del pubblico impiego, si soffermi su vicende contrattuali importanti, ma decisamente meno di quelle vitali per i lavoratori, quali sono i rinnovi del contratto di primo livello fermo dal 2009 e con l’inflazione che ha superato gli stipendi di quasi il 20 per cento».

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ATTESO AVVIO ITER, "PARACADUTE" PER I PRECARI (ULTIME NOTIZIE OGGI 7 GENNAIO 2017) - È cominciato un anno particolarmente complesso sul fronte del pubblico impiego: tensioni e preoccupazioni si registrano per i rinnovi dei contratti statali, nonostante l'accordo raggiunto nell'ultima parte del 2016. Sono previste, però, novità sugli stipendi, che saranno aumentati, e sul welfare contrattuale. «Il contratto ritorna elemento centrale del rapporto tra lavoratore e datore, al contrario di quello che accadde da Tremonti e Brunetta in poi, con i governi che sono intervenuti su aspetti meramente contrattuali» ha dichiarato Franco Volpi, segretario generale Cisl Fp, come riportato da Città della Spezia. Volpi ha garantito massimo impegno a livello territoriale per dare concretezza alle novità e resta fiducioso, nonostante il governo non abbia ancora inviato la documentazione per redigere il rinnovo effettivo del contratto all'agenzia Aran: «Ma la conferma del ministro Madia ci fa ben sperare» ha aggiunto il segretario generale Cisl Fp.

