IL CASO/ Il taglio all’orario di lavoro per aumentare l’occupazione

La chiamano “solidarietà espansiva”. Si tratta del contenuto di un disegno di legge cui sta lavorando il giurista Piergiovanni Alleva, membro del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna. La proposta propone di accorciare la settimana lavorativa - da 5 a 4 giorni - per assorbire disoccupazione, creando “un posto di lavoro in più ogni quattro occupati”. Si tratta in sostanza di ridurre l’orario lavorativo come - ne abbiamo scritto mesi fa su queste pagine - avviene in Svezia. Anche se in modo diverso. In Svezia sono infatti crescenti i casi di aziende - private e pubbliche - che hanno introdotto la giornata lavorativa a 6 ore. Non si tratta di una novità: i primi esperimenti risalgono a oltre un decennio fa, vedasi l’importante caso Toyota e quelli successivi di aziende come Filimundus e Brath. Alla fine, il risultato è sempre quello: ridurre l’orario quotidiano a 6 ore migliora il rapporto vita-lavoro e rende i lavoratori più produttivi.

Naturalmente non si tratta di ridurre orario di lavoro e, anche, retribuzione; ma di conservare per il lavoratore il suo potere d’acquisto. È una sfida possibile? Partiamo dal presupposto che una società - secondo i parametri Eurostat - si dice economicamente e socialmente in equilibrio se ha almeno il 70% della popolazione in grado di lavorare effettivamente occupata. Le economie avanzate in Europa sono su questi parametri, l’Italia ne è molto lontana (circa 57%). Consideriamo inoltre che il work-life balance dovrebbe essere obiettivo delle politiche del lavoro oltre che dell’impresa: questo per calmierare le tendenze dell’economia globale (in molti casi chi lavora full time, lavora oltre le 8 ore) e, anche, per crescere produttività del lavoro.

Il caso di studio della casa di cura Svartedalens di Gothenburg (68 dipendenti), che il governo ha scelto di monitorare, offre qualche indicatore interessante: nell’arco di 12 mesi, con la riduzione dell’orario giornaliero, si è osservata una notevole riduzione delle assenze per malattia (-50%) e per permessi (-280%); la produttività aziendale risulta incrementata del 64%; la soddisfazione del personale coinvolto registra un incremento (+20%). Va naturalmente considerato, insieme a questi dati certamente positivi, il bilancio economico dell’operazione: per coprire i turni lavorativi, la casa di cura ha dovuto assumere 15 infermiere in più, con un’evidente crescita dei costi della produzione, contenuti in parte (50% circa) dalla diminuzione delle assenze per malattia e per permessi.

Al di là delle 6 ore o delle 4 giornate lavorative, la riduzione dell’orario lavorativo si presenta quindi come un problema prettamente economico: com’è possibile pensarne la sua fattibilità conservando il potere d’acquisto dei lavoratori e, contemporaneamente, assumerne di nuovi? Piergiovanni Alleva ci dice che basterebbe tagliare la settimana di lavoro da cinque a quattro giorni sfruttando uno strumento che già esiste, i contratti di solidarietà espansiva, favorendoli con incentivi e andando poi a coprire le ore mancanti con nuove assunzioni, con un impegno finanziario “non troppo oneroso” per la Regione. In Emilia-Romagna i lavoratori dipendenti sono 2 milioni e i disoccupati 160mila: l’effetto della riduzione sarebbe quindi più che doppio della disoccupazione esistente - afferma Alleva -, visto che sarebbe pari a 400mila persone.