RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ L’alternativa tra Opzione donna e Ape (ultime notizie live e news oggi 8 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’ALTERNATIVA TRA OPZIONE DONNA E APE La riforma delle pensioni ha introdotto, come noto, l’Anticipo pensionistico. Che potrebbe risultare più conveniente di Opzione donna per le italiane che abbiano maturato i requisiti richiesti. Questo perché il ricalcolo contributivo dell’assegno è senz’altro più penalizzante di una decurtazione ventennale per restituire il prestito ricevuto. Il sito pensionioggi.it si è chiesto quindi se un’italiana che abbia presentato già domanda per Opzione donna possa tornare sui suoi passi per aderire all’Ape. La risposta varia a seconda dei casi. Se la pensione è già stata liquidata, non si può più tornare indietro. Se invece non si è ancora ricevuta la comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione, è possibile presentare rinunzia e quindi “ritrattare la domanda di pensionamento”. A essere maggiormente “indecise” tra Opzione donna e Ape potrebbero essere le italiane nate tra il 1952 e il 1955 che quindi sono vicine alla soglia dei 63 anni necessari per accedere all’Anticipo pensionistico.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ENTRO LA FINE DEL MESE ARRIVA IL DECRETO ATTUATIVO – Con l’arrivo di gennaio è entrato in vigore il pacchetto della riforma delle pensioni che il Governo Renzi ha fatto approvare all’interno dell’ultima legge di stabilità. Un pacchetto che porta con se tantissimi cambiamenti tra cui quelli più attesi sono senza dubbio relativi all’Ape che permetterà con diverse modalità e costi, di accedere alla pensione anticipata con un massimo di 3 anni e 7 mesi. Tuttavia affinché gli interessati possano effettivamente prendere in considerazione la cosiddetta ape è necessario che l’attuale Governo Gentiloni prevede il decreto attuativo per regolarizzare tutte le dinamiche. Secondo voci vicine all’attuale maggioranza, il Governo starebbe già lavorando sul decreto attuativo che salvo problematiche dell’ultimo ed imprevisti, dovrebbe riuscire a completarlo entro la fine di questo mese di gennaio in maniera tale da consentire ai lavoratori di valutare concretamente se accedervi o meno.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL COMITATO OPZIONE DONNA SOCIAL PREPARA UNA DIFFIDA PER INPS E MINISTERO DEL LAVORO In molti forse ricordano il ricorso presentato al Tar del Lazio dal Comitato Opzione donna che diede avvio alla battaglia conclusasi alle fine del 2016 con la riforma delle pensioni e l’accesso al regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne nate nell’ultimo trimestre del 1957-1958. Ora il Comitato Opzione donna Social, guidato da Orietta Armiliato, che è stata tra le fondatrici del suddetto comitato, si prepara a una nuova azione legale. Lo annuncia la stessa Armiliato in un post su Facebook, in cui ricorda che già dagli ultimi mesi dello scorso anno il Comitato aveva chiesto che il cumulo gratuito dei contributi fosse utilizzabile anche per l’accesso a Opzione donna. Cosa che non è avvenuta. E a essere esclusi da questo utile provvedimento della Legge di bilancio sono anche gli esodati che vogliono accedere all’ottava salvaguardia. Così il Comitato ha contattato l’Onorevole Andrea Maestri, “affinché disegni per nostro conto il perimetro entro il quale muoverci per avviare una diffida avverso Inps e ministero del Lavoro, che comprenda appunto sia le donne che desiderano optare, sia gli esodati rimasti esclusi”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PROIETTI (UIL): GENTILONI TAGLI LE TASSE ANCHE AI PENSIONATI La riforma delle pensioni non basta a dare il giusto potere d’acquisto ai pensionati. Lo mette in evidenza Domenico Proietti, secondo cui “il nuovo governo deve porsi l'obiettivo di intervenire subito con una riduzione significativa delle tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che, da sempre, fanno il loro dovere con il fisco”. Secondo il Segretario confederale della Uil, l’obiettivo si può ottenere con “interventi mirati di aumento delle detrazioni e contemporaneamente con il ripristino di una progressività dell'Irpef coerente ai dettami costituzionali”. Queste politiche avrebbe l’indubbio vantaggio, segnala il sindacalista, di sostenere la domanda interna e i consumi, promuovendo quindi la ripresa economica del Paese.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL SIMULATORE INPS È IN TILT? Il simulatore dell’Inps per calcolare la propria futura pensione ha qualcosa che non va. Ne sono convinti alcuni lavoratori precoci, che dopo aver condiviso sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” un nostro articolo dedicato alle loro perplessità in tema di penalizzazioni sulle pensioni anticipate hanno cominciato a scrivere commenti che segnalano i problemi che hanno con il sito dell’Inps. A qualcuno, nell’estratto conto, non risultano versati dei contributi che fino a un paio di settimane fa comparivano. C’è anche chi segnala che il presunto importo lordo della futura pensione è diminuito di 200 euro o chi nel giro di un mese si è visto allungare l’età di pensionamento e calare l’importo dell’assegno. Questo mentre magari per il proprio coniuge i dati segnalati siano rimasti invariati e verosimilmente corretti. Si spera quindi che l’Inps proceda a sistemare un evidente problema tecnico, perché c’è chi si è trovato persino con due anni di contributi versati in meno.

