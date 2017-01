CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ACCORDO DA FORMALIZZARE, DECOLLA TRATTATIVA SUI PREMI (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Prosegue l'attesa per l'avvio del negoziato tra il governo e i sindacati per il rinnovo dei contratti statali e l'aumento dello stipendio dei dipendenti pubblici. Va concretizzato l'accordo siglato il 30 novembre scorso che prevede tra l'altro un aumento medio mensile di 85 euro per i contratti di primo livello di 3,3 milioni di lavoratori. Nel frattempo starebbe decollando la trattativa per gli stipendi di secondo livello: si sta discutendo del salario accessorio, cioè quella parte della retribuzione che è legata ai premi, alle indennità e alle progressioni economiche. Secondo i dati forniti da Aran, che rappresenta Palazzo Chigi nei negoziati, sono stati firmati oltre settemila contratti nel primo semestre del 2016, quindi l'intesa sarebbe stata raggiunta da un'amministrazione su tre. La nuova procedura del resto, come riportato da Il Mattino, semplifica i vari passaggi e garantisce dati più ampi e facili da monitorare. Questa settimana, invece, i sindacati e Aran sono chiamati a ricalibrare i permessi e i distacchi secondo la nuova mappa del pubblico impiego, che è diviso in quattro comparti.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ACCORDO DA FORMALIZZARE, DECOLLA TRATTATIVA SUI PREMI (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Mentre si aspetta una svolta nella trattativa per il rinnovo dei contratti statali e per l'aumento degli stipendi degli impiegati della Pubblica amministrazione, arriva la denuncia del sindacato Anief sulle retribuzioni di uno dei quattro comparti PA, cioè la scuola. Gli stipendi in questo settore sono sempre più poveri soprattutto a causa del blocco del rinnovo che perdura da otto anni. Il sindacato Anief è preoccupato dal rinnovo del contratto degli statali di primo livello: gli scatti e le progressioni di carriera potrebbero non essere più legati ai concorsi, ma alla negoziazione tra Aran e i sindacati. Qualcosa cambierà, dunque, rispetto a quanto previsto dalla riforma Brunetta. In tal caso bisognerà definire diversamente i bonus di merito, visto che la riforma Brunetta prevede una limitazione della distribuzione dei premi di produttività al 75% dei dipendenti statali. Anief ha poi fatto sapere che dal blocco delle trattative ad oggi, i dipendenti della scuola hanno perso il 20% del loro potere di acquisto.

© Riproduzione Riservata.