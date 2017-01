Riforma pensioni novità 2017/ Ape, opzione di aumento del montante contributivo (Ultime notizie live e news oggi 9 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, L’OPZIONE DI AUMENTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO La riforma delle pensioni sembra essersi “scordata” per strada la cosiddetta “Ape aziendale”, dato che non se ne fa menzione nella Legge di stabilità. Tuttavia è prevista la possibilità per le imprese del settore privato, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà settoriali di aumentare il montante contributivo di un lavoratore (con il suo consenso) mediante un versamento all’Inps al momento della richiesta dell’Anticipo pensionistico. Ciò consentirà al lavoratore di aumentare il proprio assegno pensionistico, di modo che la “penalizzazione” che si avrà per restituire il prestito ricevuto per l’Ape garantirà un assegno di importo simile a quello che si sarebbe avuto andando in pensione normalmente. Le imprese potranno quindi “incentivare” l’uscita di quei dipendenti che potrebbero accedere all’Ape, ma magari sono restii a farlo per non subire la decurtazione ventennale sulla pensione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ENTRO LA FINE DEL MESE ARRIVA IL DECRETO ATTUATIVO – Con l’arrivo di gennaio è entrato in vigore il pacchetto della riforma delle pensioni che il Governo Renzi ha fatto approvare all’interno dell’ultima legge di stabilità. Un pacchetto che porta con se tantissimi cambiamenti tra cui quelli più attesi sono senza dubbio relativi all’Ape che permetterà con diverse modalità e costi, di accedere alla pensione anticipata con un massimo di 3 anni e 7 mesi. Tuttavia affinché gli interessati possano effettivamente prendere in considerazione la cosiddetta ape è necessario che l’attuale Governo Gentiloni prevede il decreto attuativo per regolarizzare tutte le dinamiche. Secondo voci vicine all’attuale maggioranza, il Governo starebbe già lavorando sul decreto attuativo che salvo problematiche dell’ultimo ed imprevisti, dovrebbe riuscire a completarlo entro la fine di questo mese di gennaio in maniera tale da consentire ai lavoratori di valutare concretamente se accedervi o meno.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE: APE SOCIAL E QUOTA 41 - A due giorno dalla ripresa dei lavori anche sul settore Riforma Pensioni, il governo Gentiloni dovrà mettere a punto i nuovi decreti attuativi non solo per il pacchetto generale della riforma previdenziale, ma anche altri due Dpcm da adottare sempre entro il 2 marzo prossimo. Quota 41 e Ape Social, su questi due punti il Ministro del Lavoro Poletti dovrà definire le platee dei lavoratori che avranno diritto ai provvedimenti con indicazione specifica della documentazione che dovrà essere prodotta ai fini del conseguimento dei relativi benefici previdenziali. Nello specifico, come ricorda il Sole 24ore, importanza capitale saranno i provvedimenti che dovranno specificare i lavoratori addetti alle mansioni gravose: «pensionamento a 41 anni di contributi (se sussistono almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età) e poi Ape sociale dai 63 anni (se ci sono almeno 36 anni di contributi) ma solo a condizione che le attività in questione siano state svolte in modo continuativo da almeno sei anni prima del pensionamento agevolato», riporta la fonte di Pensioni Oggi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE SUI LAVORI USURANTI - Entro il 2 marzo il Governo Gentiloni dovrà presentare il decreto attuativo del pacchetto riforma pensioni e in quell’occasione dovranno essere normate una serie di provvedimenti su vari temi principali della riforma previdenziale. Sui lavori usuranti, ad esempio, la normativa contenuta nella Legge di Bilancio è applicabile anche da subito, ma si attende un decreto del Ministero del Lavoro contenente semplificazioni in ordine alla documentazione da presentare per il conseguimento dei relativi benefici. Secondo quanto riporta Pensioni Oggi sul suo portale questa mattina, sul fronte dei lavoro usuranti serve ancora un decreto che attui «le disposizioni di favore previste per i fondi di solidarietà del settore bancario e del credito cooperativo ed ultimo provvedimento del ministero del lavoro che stabilisca nuovi criteri di accesso al sostegno per l'inclusione attiva (SIA) nonchè le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI) che attualmente è terminato il 31 dicembre 2016».

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. VITALIZI D’ORO ALL’ARS - Sul problema delle pensioni, in attesa della Riforma che verrà varata in via stabile nei primi mesi del 2017, si apre una polemica, o quantomeno si riapre, sui vitalizi alle pensioni dei politici. La “grana” in questione riguarda l’Ars, l’assemblea Regione Sicilia, che con gli ultimi dati di Agi diffusi nelle scorse ore ha visto scoppiare una polemica durissima: vitalizi e pensioni di reversibilità destinati agli ex deputati regionali e ai loro eredi, sono circa 18 milioni di euro il conto annuale dell’erogazione Inps verso gli eredi dei deputati Ars. Di fatto, un milione e mezzo di euro al mese che l’Ars distribuisce ogni volta sui conti correnti di 310 esponenti della politica regionale siciliana e verso i loro familiari. Mentre la polemica corre sui social e si apre anche ai confini nazionali, i conti fatti dall’Agi vedono questa situazione delle pensioni siciliane: «801.407 euro per gli assegni vitalizi di 163 ex deputati (media per deputato 4.916 euro mensili). Costano 572.830 euro i 127 assegni di reversibilità garantiti agli eredi dei deputati scomparsi (media pro capite 4.510 euro mensili). Le 17 pensioni erogate con con il nuovo sistema pro-rata pesano per 98.384 euro mensili (media 5,813 euro mensili). Chiudono il conto i 9.788 euro per i soli 3 assegni di reversibilità pro rata figli dell’ultima ‘sforbiciata’ legislativa (media 3.262 euro mensili)», riportano i colleghi dell’Agi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DETERMINAZIONE REDDITI, NESSUNA MODIFICA - Sul fronte della Riforma Pensioni 2017, tra le prime prerogative del Governo Gentiloni alla ripresa della normale attività politica nella giornata di domani, pare che non vi saranno reali novità o modifica dell’impianto immesso in Manovra Economica, per quanto riguarda la determinazione dei redditi. Per le cifre e le stime da prendere in considerazione ai fini della concessione della somma aggiuntiva della pensione, restano rilevanti oltre all’assegno stesso, i redditi di qualsiasi natura con qualche esclusione. Secondo il testo della Manovra si legge che esclusi saranno i redditi di famiglia, indennità di accompagnamento, reddito della casa di abitazione, i tfr e le competenze arretrate. Restano ovviamente escluse anche le pensioni di guerra, l’indennità di comunicazione per i sordomuti e le indennità per i ciechi parziali.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’ALTERNATIVA TRA OPZIONE DONNA E APE La riforma delle pensioni ha introdotto, come noto, l’Anticipo pensionistico. Che potrebbe risultare più conveniente di Opzione donna per le italiane che abbiano maturato i requisiti richiesti. Questo perché il ricalcolo contributivo dell’assegno è senz’altro più penalizzante di una decurtazione ventennale per restituire il prestito ricevuto. Il sito pensionioggi.it si è chiesto quindi se un’italiana che abbia presentato già domanda per Opzione donna possa tornare sui suoi passi per aderire all’Ape. La risposta varia a seconda dei casi. Se la pensione è già stata liquidata, non si può più tornare indietro. Se invece non si è ancora ricevuta la comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione, è possibile presentare rinunzia e quindi “ritrattare la domanda di pensionamento”. A essere maggiormente “indecise” tra Opzione donna e Ape potrebbero essere le italiane nate tra il 1952 e il 1955 che quindi sono vicine alla soglia dei 63 anni necessari per accedere all’Anticipo pensionistico.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL COMITATO OPZIONE DONNA SOCIAL PREPARA UNA DIFFIDA PER INPS E MINISTERO DEL LAVORO In molti forse ricordano il ricorso presentato al Tar del Lazio dal Comitato Opzione donna che diede avvio alla battaglia conclusasi alle fine del 2016 con la riforma delle pensioni e l’accesso al regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne nate nell’ultimo trimestre del 1957-1958. Ora il Comitato Opzione donna Social, guidato da Orietta Armiliato, che è stata tra le fondatrici del suddetto comitato, si prepara a una nuova azione legale. Lo annuncia la stessa Armiliato in un post su Facebook, in cui ricorda che già dagli ultimi mesi dello scorso anno il Comitato aveva chiesto che il cumulo gratuito dei contributi fosse utilizzabile anche per l’accesso a Opzione donna. Cosa che non è avvenuta. E a essere esclusi da questo utile provvedimento della Legge di bilancio sono anche gli esodati che vogliono accedere all’ottava salvaguardia. Così il Comitato ha contattato l’Onorevole Andrea Maestri, “affinché disegni per nostro conto il perimetro entro il quale muoverci per avviare una diffida avverso Inps e ministero del Lavoro, che comprenda appunto sia le donne che desiderano optare, sia gli esodati rimasti esclusi”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PROIETTI (UIL): GENTILONI TAGLI LE TASSE ANCHE AI PENSIONATI La riforma delle pensioni non basta a dare il giusto potere d’acquisto ai pensionati. Lo mette in evidenza Domenico Proietti, secondo cui “il nuovo governo deve porsi l'obiettivo di intervenire subito con una riduzione significativa delle tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che, da sempre, fanno il loro dovere con il fisco”. Secondo il Segretario confederale della Uil, l’obiettivo si può ottenere con “interventi mirati di aumento delle detrazioni e contemporaneamente con il ripristino di una progressività dell'Irpef coerente ai dettami costituzionali”. Queste politiche avrebbe l’indubbio vantaggio, segnala il sindacalista, di sostenere la domanda interna e i consumi, promuovendo quindi la ripresa economica del Paese.

