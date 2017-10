RIFORMA PENSIONI 2017/ Flessibilità, per Elsa Fornero è importante (ultime notizie)

Riforma pensioni di Elsa Fornero (Lapresse)

LE PAROLE DI ELSA FORNERO SULLA FLESSIBILITÀ

Non c’è solo Tito Boeri a mettere sotto accusa la politica sul tema della Riforma pensioni. Elsa Fornero, infatti, è tornata a ribadire un concetto già espresso in altre occasioni: la politica ha dapprima sfruttato la riforma delle pensioni del 2011, votandola, salvo poi disconoscerla e criticare chi l’ha firmata. Intervistata dalla rivista Opificium, dell’Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, l’ex ministro del Lavoro ha ricordato di aver avuto a disposizione 20 giorni per mettere a punto la riforma delle pensioni nel 2011 e che dopo cinque anni di fatto non è stata modificata, salvo degli aggiustamenti necessari “per ovviare alla repentinità con cui fu introdotta”. Dal suo punto di vista, non c’è stata alcuna modifica perché “può essere portata in Europa come una importante acquisizione del nostro Paese”.

La professoressa torinese ha anche spiegato che la flessibilità è sicuramente importante, “ma non quando si realizza a spese delle generazioni future come avviene con la formula retributiva”. Nel 2011 non c’era però la possibilità materiale di poterla prevedere. “D’altronde, se i governi successi ci hanno messo oltre 5 ani per introdurre, con l’Ape, un po’ di flessibilità, si comprende come quelle condizioni non erano facilmente superabili, altrimenti si sarebbe potuto, e forse dovuto, intervenire prima”, ha aggiunto. In chiusura di intervista, Fornero ha anche detto che non accetterebbe un nuovo incarico ministeriale: “Credo di aver personalmente lavorato per il mio Paese, ma avere anche pagato un prezzo personale elevato”.

BOERI CONTRO IL BLOCCO DELL'ETÀ PENSIONABILE

Intervenendo al Festival del Lavoro in corso a Torino, Tito Boeri ha ribadito la sua contrarietà al blocco dell’aumento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita che dovrebbe scattare dal 2019. Il Presidente dell’Inps ha infatti spiegato che "occorre salvaguardare gli automatismi di adeguamento dell'età pensionistica e sottrarli all'arbitrio della politica”, la quale di fatto mira ad accontentare qualcuno in vista delle elezioni. Boeri ha quindi avvertito che il blocco del meccanismo avrebbe contraccolpi negativi sulla credibilità del debito pubblico italiano, visto che comporterebbe un costo stimato di circa 140 miliardi di euro. Una cifra che il Presidente dell’Inps aveva già comunicato in passato e che era stata contestata da diverse parti, soprattutto da Cesare Damiano e Maurizio Sacconi, sostenitori invece della necessità di evitare l’aumento dell’età pensionabile.

DI SALVO CONTRO BOERI PER INTERVENTI DONNE

Come prevedibile, le parole di Tito Boeri contro un intervento previdenziale a favore delle donne che hanno avuto figli non sono passate inosservate. Titti Di Salvo, sul suo profilo Facebook, ha scritto un post per spiegare perché a suo modo di vedere il Presidente dell’Inps sbagli. Secondo la deputata del Pd, in un Paese come l’Italia in cui il tasso di natalità continua a ridursi, occorre “andare avanti con le riforme che permettono di intervenire sulle cause e anche con il riconoscimento previdenziale della maternità”. Per Di Salvo serve un impegno per creare più lavoro per le donne, per aiutarle a conciliare la loro attività con la famiglia. E “bisogna anche riconoscere il valore sociale del lavoro di cura anche nel momento della pensione, come avviene in altri Paesi. Il presidente dell'Inps ritiene che questo sia un risarcimento che condanna le donne alla supplenza del welfare, ma non è così. Si tratta, invece, di un doveroso riconoscimento di quello che, di fatto, è un lavoro doppio. Siccome la pensione è la fotografia della vita lavorativa deve fotografare anche il doppio lavoro, produttivo e riproduttivo”.

© Riproduzione Riservata.