LA RIFORMA DELLE PENSIONI 2017/ I preparativi per le manifestazioni sindacali (ultime notizie)

I PREPARATIVI PER LE MANIFESTAZIONI SINDACALI

I sindacati sono sempre più attivi a livello locale per informare i lavoratori e gli iscritti sulla piattaforma unitaria riguardante le pensioni in vista della Legge di bilancio, a sostegno della quale Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di scendere in piazza in tutte le province italiane. Ieri a Firenze c’è stato un incontro con la stampa per presentare le iniziative in programma in Toscana. Nel capoluogo sabato si terrà una manifestazione regionale in piazza Repubblica, con l’intervento di Annamaria Furlan, oltre che di lavoratori e pensionati. Dalida Angelini, Segretaria generale della Cgil Toscana, evidenzia come il tema di base delle rivendicazioni sindacali sia il lavoro, un tema che assume più facce, compresa quella delle pensioni. “In Toscana sarà messa in atto una grande mobilitazione: una Legge di Bilancio che voglia avere il carattere dell’equità e dello sviluppo deve tenere conto delle nostre richieste, ci aspettiamo risposte dalla politica”, ha detto secondo quanto riporta il sito di Rassegna sindacale.

Riccardo Cerza, Segretario generale della Cisl Toscana ha ricordato che la richiesta delle organizzazioni sindacali è far sì “che la ricchezza che si produce vada anche a chi ha più sofferto, lavoratori dipendenti e pensionati (che pagano il 90% delle tasse) e anche i giovani”. Annalisa Nocentini, numero uno della Uil Toscana, ha detto di aspettarsi “dal governo un sussulto per difendere i nostri giovani, i posti di lavoro, i contratti e le pensioni”. I sindacati toscani hanno fatto anche sapere che il 24 ottobre ci saranno tre attivi unitari (a Firenze, Siena e Lucca) di area vasta sul tema delle pensioni, con la partecipazione dei segretari nazionali delle tre sigle e il coinvolgimento di migliaia di lavoratori e pensionati.

RE DAVID: EVITARE PENSIONI BASSE

Francesca Re David ha partecipato all’assemblea dei delegati Fiom della Toscana e visto il momento politico particolare, con La legge di bilancio che presto sarà presentata dal Governo, ha evidenziato come l’esecutivo non abbia una politica industriale per il rilancio delle imprese. Non c’è “nessun intervento di indirizzo sulle politiche industriali, nessun intervento pubblico che faccia da volano all’intervento privato: e quindi ci troviamo paradossalmente col fatto che si va in pensione a 67-70 anni, le crisi, la fine degli ammortizzatori sociali, e nessun intervento serio sulle politiche industriali”. Secondo quanto riporta controradio.it, la leader della Fiom ha anche ricordato che nel mercato del lavoro continua a crescere l’occupazione precaria, “con orari bassi, salari bassi, e future pensioni molto basse”.

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LA LEGGE FORNERO

Anche oggi, tra le notizie riguardanti le pensioni, tiene banco l’ipotesi che la decisione del Governo sull’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita possa slittare di almeno sei mesi, lasciando quindi il compito di decidere il da farsi al prossimo esecutivo, evitando anche di adottare un provvedimento che potrebbe essere nocivo in vista delle elezioni. C’è chi parla quindi di “stangata” rinviata. Tuttavia c’è da dire che negli ultimi giorni i sindacati e Cesare Damiano, uno dei principali sostenitori della necessità di evitare l’aumento dell’età pensionabile, hanno preso posizione proprio per rinviare la decisione di almeno sei mesi e nel frattempo avviare un tavolo di confronto per arrivare a determinare età di pensionamento differenziate a seconda del tipo di attività svolta. In ogni caso, come viene ricordato, se anche si decidesse di non far aumentare i requisiti nel 2019, dal 2021 una “clausola di salvaguardia” chiesta dall’Europa farebbe scattare l’incremento a 67 anni.

