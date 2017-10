SCIOPERO OGGI 10 OTTOBRE/ Francia, fermi i dipendenti pubblici: stop mezzi Atac a Roma venerdì 13

Sciopero oggi (LaPresse)

Lo sciopero che ieri si è avuto nelle città dove è presente la multinazionale pugliese Ilva ha ancora strascichi nella giornata di oggi 10 ottobre 2017, con i sindacati e il governo che tentano di ricucire dopo lo strappo choc avuto ieri durante il tavolo al Mise con il ministro Calenda. Per quanto riguarda invece le proteste sulla giornata di oggi, non si segnalano particolari scioperi sul trasporto ferroviario o sul lato aziendale, mentre appena al di là delle Alpi possiamo assistere ad una giornata davvero critica: in Francia infatti è in corso lo sciopero di tutti i sindacati dei dipendenti pubblici contro la riforma del lavoro del neo presidente Emmanuel Macron. Di norma divisi, questa volta tutte le sigle sindacali francesi si sono riunite per dire No alla riforma di En Marche e in generale contro le loro condizioni di lavoro. Da dieci anni è la prima volta che tutti i nove principali sindacati si uniscono per protestare compatti: ci saranno almeno 130 manifestazioni in tutto il paese e lo sciopero riguarderà le scuole, gli ospedali e gli uffici pubblici. mentre il trasporto pubblico funzionerà come di norma.

SCIOPERO MEZZI ATAC A ROMA VENERDÌ 13 OTTOBRE

Tornando sull’Italia invece, per il prossimo venerdì 13 ottobre è previsto uno sciopero dei mezzi Atac e Roma Tpl nella Capitale appena 15 giorni dopo il precedente forte sciopero di Orsa Tpl, Faisa Confail e Usb che così replicano la protesta contro la gestione di Atac da parte del Comune. Per venerdì prossimo quindi bus, metro, tram e ferrovie a rischio da inizio servizio alle 5.30, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio: i motivi addetti gli stessi, con la protesta sindacale di base contro l’amministrazione Raggi e la scelta di proseguire per la municipalizzazione capitolina sulla via del concordato preventivo in continuità. Rischio disagi per tutta la città con il trasporto pubblico di nuovo bloccato e con il rischio di chiusura delle metropolitane romane e delle principali ferrovie locali che passano per Roma.

