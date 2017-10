Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: rinnovo Enti Locali, ok all’atto d’indirizzo Aran (ultime notizie)

Contratti statali (LaPresse)

Sul fronte del rinnovo generale dei contratti statali della Pubblica Amministrazione, ieri sono arrivate due novità importanti mentre ancora si attende una soluzione per la questione copertura risorse e per i prossimi appuntamenti sulla trattativa finale tra sindacati e Governo: da un lato il dato di 5 miliardi che servirebbero per garantire lo sblocco degli aumenti con il Sole 24ore che ha posto qualche dubbio sull’effettiva possibilità dell’Esecutivo di coprire l’intero rinnovo (clicca qui per tutte le info nel dettaglio). Dall’altro invece è arrivata una svolta nella trattativa tra Aran ed Enti Locali per il rinnovo dei contratti pubblici statali: «La parola chiave di questo atto di indirizzo è semplificazione dei fondi e delle categorie professionali ad otto anni dall’ultimo contratto, facilitazioni per l’organizzazione dei Piccoli Comuni e le gestioni associate e valorizzazione di professionalità specifiche», ha spiegato il presidente del Comitato di settore autonomie locali dell’ANCI, Umberto Di Primio. L’occasione in cui lanciare la novità è arrivata con l’approvazione positiva del comitato dell’atto di indirizzo Aran per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni locali, avvenuta congiuntamente con il comitato di settore Regioni e Sanità.

A questo punto, la disciplina normativa è sistemata e la macchina del rinnovo dovrà ora prendere finalmente atto: « Affermare e valorizzare la professionalità di chi lavora nelle nostre amministrazioni è possibile, ma occorre ridurre il carico di adempimenti procedurali e scrivere poche e chiare regole condivise. La semplificazione della disciplina dei fondi per il salario accessorio è da questo punto di vista emblematica. Ma il Comitato chiede anche individuare soluzioni organizzative utili ad agevolare i Comuni di minori dimensioni e le esperienze di gestione associata di servizi e funzioni di competenza comunale, di rafforzare la leva datoriale rivedendo istituti strategici come le posizioni organizzative, di aggiornare la disciplina relativa alle specifiche professionalità, come quelle della polizia locale», conclude il lungo messaggio il responsabile Anci, Umberto Di Primio.

CONTRATTI STATALI: INSEGNANTI DI SOSTEGNO, PROTESTA E RICHIESTE

Non è passata inosservata in Piemonte la comunicazione dell’assessore Scuola sul fronte dei nuovi contratti statali per gli insegnanti di sostegno: nel 2018 saranno infatti abilitati nella regione di Torino 300 nuovi insegnanti in sostegno, a fronte di una esigenza pari a circa 3mila docenti. Il dato emerge dalla comunicazione in Aula dell’assessora regionale all’Istruzione, Gianna Pentenero; «l’organico del personale docente su posto di sostegno è pari complessivamente a 11.186 (organico di diritto, posti di potenziamento e posti in deroga), di cui 4.962 posti, più del doppio rispetto allo scorso anno, istituiti in deroga dal direttore dell’ufficio scolastico regionale, in relazione all’aumento del numero di alunni con certificazione di disabilità (14.457 su 536.616, il 2,6% del totale). Gli insegnanti di sostegno abilitati sono in numero insufficiente non solo in Piemonte, ma in tutta Italia ed è necessario che le università piemontesi organizzino corsi in grado di formare un numero superiore di docenti specializzati in sostegno», ha spiegato all’Askanews l’assessore all’Istruzione, confermando i problemi non lievi in conto al Miur e alle Amministrazioni Locali rispetto a possibili nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione, o almeno alla sistemazione più congeniale per dipendenti statali già con contratto a tempo indeterminato.

© Riproduzione Riservata.