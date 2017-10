RIFORMA PENSIONI 2017/ Esodati e Opzione donna, le richieste di Maestri (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

LE PAROLE DI MAESTRI SU ESODATI E OPZIONE DONNA

Andrea Maestri appoggia la mobilitazione che Cgil, Cisl e Uil hanno indetto per sabato 14. Il deputato di Possibile evidenzia infatti che nella Legge di bilancio sembrano non esserci interventi sostanziali sulle pensioni. Per questo, a suo modo di vedere, le richieste dei sindacati sono “ispirate a equità e giustizia social”. Intervistato da Blasting News, il parlamentare si è anche soffermato su Opzione donna, spiegando che a suo modo di vedere dal momento che è scontato che ci saranno dei risparmi rispetto a quanto stanziato per rendere possibile l’accesso al regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne nate nell’ultimo trimestre del 1957 e del 1958 e che i 2,5 miliardi di euro accantonati erano eccessivi, “è evidente che se il Governo non intende rimettere il discussione la decisione presa di interrompere la sperimentazione, è una scelta tutta politica e non economica”.

Maestri ha quindi ricordato i vantaggi che avrebbe il rendere strutturale Opzione donna: non solo economici per i risparmi che ne avrebbe lo Stato pagando interamente con metodo contributivo, ma anche per superare le differenze di genere. Il membro della commissione Lavoro della Camera ha anche parlato dei 5.000-6.000 esodati che sono rimasti senza salvaguardia e per i quali si potrebbe varare un nuovo provvedimento utilizzando i risparmi delle risorse stanziate per l’ottava salvaguardia. “Un'ulteriore salvaguardia, in sostanza, sanerebbe una discriminazione nel diritto, come quella tra due ex lavoratori appartenenti a differenti tipologie ma caratterizzati da una perfetta identità di requisiti che arriva a superare i 5 anni”, ha aggiunto.

VALIDATA LA CIRCOLARE INPS SUL CUMULO

La Legge di bilancio dello scorso anno ha introdotto il cumulo contributivo gratuito, che tuttavia ancora non ha garantito l’erogazione della pensione a chi lo ha utilizzato per raggiungere i requisiti richiesti. Questo per via della mancanza di una circolare dell’Inps. Che tuttavia è ormai in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riporta Adnkronos, infatti, l’Istituto presieduto da Boeri ha già inviato il testo della circolare al ministero del Lavoro per la sua validazione, che è arrivata ieri. Dunque non ci vorrà molto perché il documento sia effettivamente diffuso dall’Inps. Resta comunque il fatto che il cumulo contributivo gratuito non è utilizzabile per accedere a Opzione donna o all’ottava salvaguardia degli esodati. Vedremo se con la nuova Legge di bilancio si interverrà per sanare questa iniquità riconosciuta anche da diversi parlamentari.

