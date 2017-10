RIFORMA PENSIONI OGGI/ L’Ape volontario slitta al 2018 (ultime notizie)

La riforma delle pensioni di Giuliano Poletti (Lapresse)

L'APE VOLONTARIO SLITTA AL 2018

E dire che era stato presentato come un primo passo importante per una riforma delle pensioni all’insegna della flessibilità. L’Anticipo pensionistico sarebbe dovuto partire a maggio, dando l’opportunità, a chi rispettava precisi requisiti ed era pronto anche a sostenere un costo, di accedere anzitempo alla quiescenza. Una scelta costosa, dunque, ma pur sempre una scelta. Il punto è che ancora questa “corsia” di accesso anticipato alla pensione non si può usare. E, come scrive Il Sole 24 Ore, c’è il serio rischio che ci sia da attendere il 2018 per poterla utilizzare. Infatti, dopo non pochi ritardi, più di un mese fa Paolo Gentiloni ha firmato il decreto attuativo sull’Ape volontario, ma ancora il testo non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Infatti, occorre ancora il via libera della Corte dei Conti e non solo. Sono stati sì chiusi gli accordi quadro con Abi e Ania, ma ancora non si sa a quanto ammonterà il costo finale del prestito pensionistico necessario per l’Ape. Inoltre, saranno necessarie le istruzioni dell’Inps, che dovranno essere sottoposte al vaglio del ministero del Lavoro.

“Anche se Inps riuscisse a pubblicare in tempi record le disposizioni operative, l’Istituto potrebbe non rispondere subito alle domande di certificazione Ape visto che la norma prevede una scadenza di 60 giorni”, si legge sul quotidiano di Confindustria, secondo cui “per vedere se funzionerà e quanto risulterà appetibile per lavoratori e imprese (nella versione Ape aziendale) questa flessibilità a costo zero per lo Stato bisognerà aspettare ormai il 2018”.

ESODATI E DONNE, LE PAROLE DI ANNA GIACOBBE

Secondo Anna Giacobbe, occorre riconoscere il lavoro di cura delle donne, oltre che lo svantaggio che hanno nella crescita professionale e nella stabilità lavorativa, ai fini previdenziali. La deputata del Partito democratico ritene poi importante introdurre dei corretti all’Ape social, di modo che nessuno degli aventi diritto resti escluso. Intervistata da Blasting News, Giacobbe ha anche ricordato l’esistenza di esodati che sono rimasti esclusi anche dall’ottava salvaguardia. Dal suo punto di vista, se sono avanzate delle risorse stanziate per le salvaguardie finora varate, è giusto che queste siano utilizzate per aiutare gli esclusi. La deputata dem ha anche evidenziato come il ripristino del turnover, favorito da una flessibilità pensionistica, potrà aiutare i giovani a trovare lavoro e a migliorare le loro prospettive previdenziali.

LE MOBILITAZIONI PRONTE IN PIEMONTE

Si avvicina la mobilitazione dei sindacati a sostegno della piattaforma unitaria sulle pensioni in vista della stesura della Legge di bilancio. Per Cgil, Cisl e Uil resta importante riuscire a portare avanti il lavoro iniziato l’anno scorso con il verbale d’intesa firmato con il Governo. Dato che per il momento le indiscrezioni dicono che non ci saranno interventi previdenziali particolari nella manovra, le organizzazioni dei lavoratori hanno deciso di “incoraggiare” il Governo a dare una risposta chiara alle loro richieste. Le manifestazioni si terranno in tutte le province d’Italia e il sito di Rassegna Sindacale fa sapere che per quanto riguarda il Piemonte, saranno a: Torino, in piazza Castello alle ore 10:00; Alessandria, dove alle 9:00 ci sarà un incontro con il prefetto e un volantinaggio in piazza Marconi, Asti, in piazza del Palio alle ore 9:00; Biella, in piazza Vittorio Veneto alle ore 10:00; Cuneo, in piazza Galimberti e via Roma alle ore 10:00; Novara, in via Dante, alle ore 9:00; Verbania, in piazza del mercato alle ore 10:00; Vercelli, di fronte alla prefettura alle ore 10:00.

