RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 13 ottobre. Sindacati: ci sono le risorse per gli interventi (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

SINDACATI AL GOVERNO: LE RISORSE PER LE PENSIONI CI SONO

Continuano gli incontri sul territorio tra i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil in vista delle mobilitazioni di domani a sostegno della piattaforma unitaria sulle pensioni. A Perugia i segretari generali regionali si sono incontrati insieme ai delegati. Un incontro cui ha partecipato anche Carmelo Barbagallo che ha ricordato come le manifestazioni davanti alle prefetture serviranno “a rivendicare gli obiettivi della piattaforma unitaria e a sostegno delle trattative in corso con il Governo. Noi vogliamo completare la seconda fase del confronto sulla previdenza, perché bisogna tutelare sia i giovani, costruendo sin da ora pensioni decenti, sia le donne, su cui spesso gravano i lavori di cura, sia i pensionati, sia i lavoratori che svolgono lavori gravosi”. Il Segretario generale della Uil ha anche ribadito che le risorse per questi interventi ci sono: basta recuperarli da miliardi di evasione, corruzione e usura. Inoltre, ha evidenziato la necessità di separare la previdenza dall’assistenza, oltre che quella di bloccare l’aumento dell’età pensionabile per via dell’aspettativa di vita. Dal suo punto di vista occorre che sia riconosciuto che “i lavori non sono tutti uguali e non tutti possono andare in pensione alla stessa età”.

Il sito di Rassegna sindacale riporta anche le dichiarazioni di Vincenzo Sgalla, Segretario generale della Cgil Umbria, per il quale “sul piano nazionale la vertenza aperta per cambiare la legge Fornero è la più importante battaglia unitaria che stiamo conducendo. È doveroso che il governo trovi le risorse necessarie a rendere più flessibile ed equo un sistema che oggi è invece percepito dalle lavoratrici e dai lavoratori come profondamente ingiusto”.

OPZIONE DONNA, DATI SUL CONTATORE IN RITARDO

Orietta Armiliato riporta sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social un’informazione importante: ancora il ministro del Lavoro, nonostante avesse dovuto farlo entro il 30 settembre, non ha trasmesso alle Camere i dati relativi al cosiddetto “contatore” di Opzione donna. Si tratta di cifre importanti, in quanto danno conto delle risorse che ancora sono disponibili rispetto a quelle stanziate alla fine del 2015. Dalle recenti dichiarazioni di Cesare Damiano e Marialuisa Gnecchi si è emersa la convinzione che i fondi stanziati fossero “eccessivi” e dunque è altamente probabile che ci siano dei risparmi. Per averne conto è però necessario che ci sia un atto ufficiale. Come noto, i fondi residui dovranno essere utilizzato per un’ulteriore proroga di Opzione donna o per iniziative analoghe (che andranno anche individuate).

SUSANNA CAMUSSO IN PIAZZA A MILANO

I sindacati si preparano alla giornata di mobilitazione a supporto della proposta unitaria sulle pensioni. Alla manifestazione di Milano prenderà parte Susanna Camusso. Per quanto riguarda le iniziative in Lombardia, il sito di Rassegna sindacale ne ha riportato l’elenco: Brescia ore 9.30-11.30 davanti alla Prefettura Piazza Paolo VI; Monza ore 10-12 davanti alla Prefettura, in Via Carlo Prina; Como ore 9-12 davanti alla Prefettura, in Via A. Volta; Cremona ore 10-12 davanti alla Prefettura, in Corso Vittorio Emanuele II; Lecco ore 10-12 davanti alla Prefettura, in Corso Promessi Sposi; Lodi ore 10-12 davanti alla Prefettura, in Corso Umberto; Mantova ore 10-12 davanti alla Prefettura, in Via Principe Amedeo; Milano ore 10-12 in Piazza Beccaria; Pavia ore 10-12 davanti alla Prefettura, in Piazza Guicciardi; Sondrio ore 10-12 davanti alla Prefettura in Piazza Garibaldi; Varese ore 9.30-11 davanti alla Prefettura, in Piazza Libertà.

© Riproduzione Riservata.