RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi la polemica sull’Ape social e i sindacati in piazza (ultime notizie)

LA POLEMICA SULL'APE SOCIAL

Entro domani, 15 ottobre, l’Inps dovrà fornire una risposta alle domande di accesso all’Ape social presentate da oltre 60.000 italiani. Secondo l’Inca, sarebbero però in arrivo brutte sorprese per chi ha chiesto di accedere all’Anticipo pensionistico agevolato. A modo di vedere del patronato della Cgil, “ancora una volta, l’Istituto previdenziale pubblico si rende protagonista di interpretazioni eccessivamente restrittive delle norme, tali da ridurre in modo consistente il numero dei beneficiari dell’indennità Ape sociale a 63 anni di età, anche se sono nelle condizioni di particolare fragilità occupazionale”. Le domande già respinte non lasciano infatti ben sperare: “Con motivazioni diverse in contrasto con le disposizioni della norma e del decreto applicativo relativo all’Ape sociale, il rigetto delle richieste da parte di Inps è tutt’altro che circoscritto a casi isolati”, evidenzia l’Inca. Che fa degli esempi pratici, come il fatto che un disoccupato che abbia lavorato anche un solo giorno con i voucher negli ultimi tre mesi non è ritenuto idoneo.

E, cosa più grave, il patronato segnala che l’Inps ha respinto domande “senza o con motivazioni generiche”, che di fatto rende impossibile per chi ha presentato la domanda far valere le proprie ragioni entro il termine stabilito di 30 giorni. C’è da scommettere le polemiche sui limiti dell’Ape social a seguito di questo allarme andranno inevitabilmente a intrecciarsi con il dibattito sul Legge di bilancio, dato anche che i sindacati, oggi in piazza, hanno chiesto in diverse occasioni di rivedere le norme sull’Ape social.

LE PAROLE DI IVAN PEDRETTI (SPI-CGIL)

Domani i sindacati saranno in piazza, davanti alle prefetture, per rinnovare le richieste contenute nella loro proposta unitaria a proposito di pensioni. Lunedì, i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil incontreranno invece Giuliano Poletti proprio per fare il punto su questo tema, oltre che sulle misure a sostegno dell’occupazione. A tal proposito Ivan Pedretti sulla sua pagina Facebook ha scritto un post: “Il governo ci ha convocati per lunedì 16 alle ore 10 al Ministero del Lavoro. Si riapre quindi il tavolo sulle pensioni in vista della prossima legge di bilancio. Andiamo a sentire che cosa hanno da dirci e soprattutto se hanno delle risposte da dare a tutte le questioni che abbiamo posto in questi mesi di confronto. Come sempre vi terrò aggiornati e non appena ci saranno delle novità ve le comunicherò”, ha scritto il Segretario generale dello Spi-Cgil. Le richieste dei sindacati sono chiare. Quindi in effetti l’attesa è tutta per le risposte che darà il Governo.

BARBAGALLO: AL GOVERNO CONVIENE TROVARE UNA SOLUZIONE

Mancano meno di 24 ore alle mobilitazioni che i sindacati terranno in tutte le province italiane per sostenere la piattaforma unitaria sulle pensioni. E Carmelo Barbagallo insiste su un punto che ritiene fondamentale: il blocco dell’aumento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita che dovrebbe scattare dal 2019. “Al governo conviene trovare una soluzione”, ha detto ieri a margine dell’assemblea nazionale dell’Anci. Il Segretario generale della Uil ha ricordato che la richiesta sindacale è quella di insediare una commissione “per discutere su come si va in pensione in questo Paese. Vogliamo sapere come fanno i conti”. Una richiesta simile a quella della commissione Lavoro della Camera, che vorrebbe venisse studiata l’aspettativa di vita delle varie professione, in modo da capire se è possibile fissare età pensionabili differenziate a seconda del lavoro che si svolge.

