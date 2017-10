Concorsi pubblici/ Ministero Giustizia, bando 300 notai: info, prove e scadenza (ultime notizie)

Concorsi pubblici, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Un concorso pubblico per notai è stato indetto dal Ministero della Giustizia: vanno assegnati 300 posti attraverso una procedura selettiva per esami. L'iter si espleterà infatti mediante prove scritte e orali. Il primo è costituito da tre prove distinte tecnico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà, due atti tra vivi e uno di diritto commerciale. In ciascun tema bisognerà compilare l'atto e scrivere lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi allo stesso. L'esame orale invece si suddivide in tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie: diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio; disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; disposizioni concernenti i tributi sugli affari. C'è tempo fino al 9 novembre per presentare la propria candidatura.

CIVITANOVA MARCHE, TRE CONCORSI PER CATEGORIE PROTETTE

Tre concorsi pubblici per categorie protette sono stati indetti dal Comune di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Si assegnano tre posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Un posto è per istruttore amministrativo contabile - servizi sociali, un altro per istruttore amministrativo contabile - servizi demografici, l'ultimo per istruttore tecnico-geometra. Le risorse saranno inserite con contratto di lavoro part time e indeterminato in categoria C, posizione economica C1. La data di scadenza dei bandi è fissata al 30 ottobre. Sono previste una prova scritta (redazione di un elaborato o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica attinente le materie d'esame), una teorico-pratica (redazione di un elaborato tecnico-progettuale attinente un’opera pubblica riferibile al patrimonio comunale), ma solo per chi concorre al posto di istruttore tecnico-geometra, una prova orale (colloquio sulle materie indicate nel bando, oltre alla verifica applicativa dell’uso delle apparecchiature e dei programmi informatici), che comprende anche la verifica della conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese e spagnolo.

