RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape social, per Damiano c’è il rischio flop (ultime notizie)

Riforma pensioni, Cesare Damiano (Lapresse)

APE SOCIAL, PER DAMIANO C'È IL RISCHIO FLOP

Negli ultimi giorni sull’Ape social è scoppiato un vero e proprio caso, con l’Inca, il patronato della Cgil, che ha evidenziato l’alto numero di domande respinte a causa di un’eccessiva interpretazione rigida della legge data dall’Inps, il quale a sua volta ha fatto sapere di essersi attenuta alla legge e di aver chiesto anche dei chiarimenti al ministero del Lavoro, che ha fornito le risposte solamente venerdì. Al di là di tutto questo, tuttavia, secondo Cesare Damiano, l’Anticipo pensionistico agevolato sarà un flop. “Esiste il rischio reale che, quando l’Inps renderà noto l’elenco delle domande dell’Ape sociale che verranno accolte, ci sia un flop. Il provvedimento aveva suscitato, al suo apparire, ampie aspettative che ora andrebbero deluse. Si parla di oltre la metà di domande respinte, ad essere ottimisti: sarebbe un disastro”, ha detto l’ex ministro del Lavoro secondo quanto riportato da Ansa.

Il Presidente della commissione Lavoro della Camera ha anche evidenziato che se “un fallimento dell’Ape sociale, a fronte di risorse stanziate per accogliere 60.000 anticipi pensionistici e le domande dei lavoratori ‘precoci’, sommato al ritardo dell’Ape volontario e alla scelta di decidere entro l’anno l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni, a partire dal 2019, provocherebbe gravi contraccolpi sociali”. Dal suo punto di vista, quindi, se le norme sono poco chiare e si prestano a interpretazioni restrittive, il Governo deve correggere in fretta la legge. “Il Governo si muova: evitiamo di piangere sul latte versato e di dare un contributo all’aumento del disagio sociale, giunto ormai a una soglia limite”, ha aggiunto.

OPZIONE DONNA, IN PIAZZA LA RICHIESTA DI PROROGA

Oggi i sindacati sono in piazza per sostenere la proposta unitaria sulle pensioni. Alla mobilitazione partecipa anche il Movimento Opzione donna, sulla cui pagina Facebook Lucia Rispoli ha scritto un post per evidenziare come dall’insediamento del Governo Monti, in nome della finanza pubblica si siano penalizzate le donne. “Vogliamo conoscere l'utilizzo delle risorse preventivate per le riforme e gli interventi che sono stati predisposti dai governi a partire dal 2011. Vogliamo conoscere l'utilizzo delle risorse stanziate per la sperimentazione Opzione Donna fino al 31.12.2015: le donne sono in credito in materia previdenziale”, si legge nel post, che indica anche la strada per arrivare a una riforma delle pensioni che guardi alle donne: “Continuate a cercare misure per introdurre maggiore flessibilità previdenziale per le Donne e non approvate la proroga dell'unica misura attualmente disponibile per questo, già prevista dall'ordinamento giuridico: la legge 23 agosto 2004, n. 243, articolo 1, comma 9, c.d. Opzione Donna”. La richiesta è quindi chiara: la proroga di Opzione donna.

IL PATTO PER AIUTARE I GIOVANI

Nella Legge di bilancio è altamente probabile che ci siano misure a favore del lavoro. Tuttavia, lavoro e pensioni vanno di pari passo. Ne è convinto Beppe Oliva, responsabile Welfare della Cisl Milano Metropoli e referente per il vecchio comprensorio Legnano Magenta Abbiategrasso, che ha detto: “Vogliamo risposte concrete sulle pensioni, solo così potremo costruire un futuro con qualche certezza in più per i nostri giovani. Mai come in questa fase storica, infatti, il tema previdenziale e quello occupazionale, vanno di pari passo”. Il sindacalista, secondo quanto riporta mi-lorenteggio.com, ha anche sottolineato che da tempo la Cisl “invoca un ‘patto intergenerazionale’, così da costruire un modello di società più equo e in grado di offrire reali garanzia, sia a chi si affaccia per la prima volta sul mondo del lavoro, sia per chi si accinge a uscirne. Diversamente continueremo a vivere all’interno della situazione attuale caratterizzata da grande precarietà, con tutte le conseguenti ricadute negative rispetto a un modello di sviluppo che ha ormai il fiato corto”.

© Riproduzione Riservata.