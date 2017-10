RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape social e Opzione donna: i consigli di Damiano (ultime notizie)

Riforma pensioni, Giuliano Poletti (Lapresse)

DAMIANO SU APE SOCIAL E OPZIONE DONNA

Oggi i sindacati incontreranno il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, nel giorno in cui dovrebbe essere varata la Legge di bilancio. Sarà interessante capire se le richieste di Cgil, Cisl e Uil sulle pensioni verranno accolte o meno. Intanto il ministero ha fatto pervenire all’Inps i chiarimenti sulle domande presentate per accedere all’Ape social: una mossa che incontra il favore di Cesare Damiano, che parla di una retromarcia che potrà consentire di recuperare “i disoccupati che hanno svolto lavori temporanei, alcuni lavoratori impegnati in attività gravose in fase di accertamento Inail lavoratori che abbiamo fatto domanda per una salvaguardia-esodati”. L’ex ministro parla anche della possibilità di far valere i contributi versati all’estero, per raggiungere i requisiti richiesti e naturalmente promette di monitorare la situazione “per verificare la concretezza di questa svolta”.

Il Presidente della commissione Lavoro a questo punto ritiene importante che venga notificato a quanto ammontano i risparmi rispetto ai fondi stanziati per i vari provvedimenti di salvaguardia degli esodati. “I soldi risparmiati che vanno al Fondo occupazione dovranno essere utilizzati, a nostro avviso, per nuovi interventi migliorativi sulla previdenza”. Damiano ha spiegato che si potrebbe, per esempio, “migliorare l’accesso all’Ape sociale anche prevedendo l’inclusione delle lavoratrici disagiate con figli e ulteriori semplificazioni per usuranti e gravosi”. Inoltre, ha evidenziato che lo stesso ragionamento potrebbe essere fatto per i fondi stanziati per Opzione donna: i risparmi andrebbero utilizzati per una sua proroga.

LA RICHIESTA DEI SINDACATI IN PIAZZA

Torniamo un attimo sulla manifestazione avvenuta ieri a Torino con i sindacati che hanno protestato sul piano pensioni portando una richiesta specifica al Governo per i prossimi mesi: Cgil, Cisl e Uil in piazza hanno infatti ribadito come «ora bisognare davvero le pensioni, dare lavoro ai giovani, difendere l’occupazione, garantire a tutti una sanità efficiente, rinnovare i contratti a partire da quelli pubblici», spiegano nel presidio organizzato in piazza Castello, sotto la sede della Prefettura. «Quarantun anni di contributi bastano, pensioni dignitose oggi e domani»: tra striscioni e pettorine questo era lo slogan nell’ambito della mobilitazione generale, mentre la richiesta formale mossa dagli stessi sindacati è stata la seguente. «Rivendichiamo in particolar modo più risorse per l’occupazione giovanile e per gli ammortizzatori sociali; il congelamento dell’innalzamento automatico dell’età pensionabile legato all’aspettativa di vita; un meccanismo che consenta di costruire pensioni dignitose per i giovani che svolgono lavori discontinui; una riduzione dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione delle donne con figli o impegnate in lavori di cura; la piena copertura finanziaria per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego; la difesa della sanità pubblica», hanno scritto i segretari provinciali di Cgil, Enrica Valfrè, Cisl, Domenico Lo Bianco, e Uil, Gianni Cortese. (agg. di Niccolò Magnani)

APE VOLONTARIO, RITARDO E RINVIO AL 2018?

Non sono buone notizie, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, quelle che arrivano dal fronte dell’Ape volontario. parte fondante della riforma pensioni del Governo: secondo gli esperti dell’Inps, il provvedimento giunto con firma del decreto ad inizio settembre dello stesso premier Gentiloni, è ancora bloccato alla Corte dei Conti e se non venisse sbloccato nelle prossime settimane fino a fine ottobre, tra i vari tempi di risoluzione della Corte, pubblicazione in Gazzetta e varie circolari Inps si fa presto a ritardare ulteriormente e rinviare il tutto al prossimo anno. Un Ape volontario al 2018, qualche mese fa sarebbe sembrato un ritardo eccessivo, ma oggi è quasi certa realtà: tra l’altro, come giustamente osserva il Quotidiano.net, nelle prossime settimane la Manovra Economica potrebbe anche correggere in parte le decisioni (e le risorse soprattutto) già prese con il decreto sull’anticipo di uscita volontaria. (agg. di Niccolò Magnani)

