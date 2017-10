Contratti statali/ Rinnovo stipendi Pa: Madia, “aumenti mantenuti in Manovra” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 17 ottobre 2017: rinnovo Pa confermato nella Manovra Economica 2018, l'impegno di Gentiloni e Madia. Aumenti, stime e costi

17 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, Premier Paolo Gentiloni (LaPresse)

Le critiche rimangono sul fronte del rinnovo dei contratti statali, anche se il Governo ieri ha compiuto un passo importante dal quale si potrà ripartire per il tavolo con i sindacasti e chiudere finalmente la lunga stagione di trattative sul piano Pa. Ieri in Consiglio dei Ministri è stata data il via libera alla Legge di Bilancio 2018: «"Il nostro primo obiettivo era quello di evitare aumenti dell'Iva e l'introduzione di nuove tasse, gabelle, accise, obiettivo che abbiamo raggiunto», ha spiegato in conferenza stampa il Primo Ministro Paolo Gentiloni. Un impegno mantenuto con la crescita tenuta e la stabilizzazione finanziaria del Paese: le convinzioni del Governo dovranno ovviamente vedere la conferma o la smentita nei prossimi mesi cruciali tra nuove Elezioni e impegni in Europa a livello politico ed economico. «Sì al rinnovo dei contratti degli statali, una risposta ai sindacati», spiega ancora il premier che ha confermato per il rinnovo “puro” previsto dalla riforma Madia - che serve a garantire 85 euro di aumento ai 3,2 milioni di statali - la dote prevista da Padoan, ovvero 2,6 miliardi di euro. Secondo quanto stima Repubblica, ci sarà anche l’atteso aumento per gli stipendi dei presidi nel mondo scuola, gradualmente equiparati ai dirigenti pubblici, e quelli dei professori del scuola pubblica. Intanto sempre ieri è arrivato il commento su Twitter del ministro della Pa chiamata ora a riconvocare il tavolo all’Aran per porre conclusione all’intera trattativa sul contratto pubblico: «mpegno mantenuto. Si rinnovano i contratti per donne e uomini nella PA come da accordo raggiunto il 30 novembre 2016. #LeggeDiBilancio».

Impegno mantenuto. Si rinnovano i contratti per donne e uomini nella #PA come da accordo raggiunto il 30 novembre 2016. #LeggeDiBilancio — Marianna Madia (@mariannamadia) 16 ottobre 2017

CONTRATTI STATALI, RINNOVO “SALVATO” ANCHE COL GRATTA E VINCI

E se fossero i Gratta e Vinci a “salvare” il rinnovo dei contratti statali per tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione? No, non è una fake news, ma è la possibilità messa sul piatto dal Governo con il prossimo decreto fiscale che è stato esaminato venerdì scorso in Consiglio dei Ministri. Come anticipa il Mattino di Napoli nell’edizione online, l’esecutivo starebbe per presentare una proroga di nove anni alla concessione del Gratta & Vinci - il gioco gestito da un consorzio guidato da Lottomatica - in modo da arrivare fino al 2028 rimanendo l’attuale concessione che scade da meno di due anni. Secondo i tecnici del Ministero del Tesoro, allunga questa concessione potrebbe permettere di incassare circa 800milioni di euro, molti di più di quelli che si otterrebbero con una eventuale gara di nuova concessione. «Importante per l'apporto di risorse alla prossima manovra di bilancio, ancora affamata di coperture finanziarie per disinnescare l'aumento dell'Iva e finanziare le misure promesse dal governo, dalla decontribuzione per i neo assunti, al rinnovo del contratto per gli statali», spiegano i colleghi del Mattino e del Messaggero.

© Riproduzione Riservata.