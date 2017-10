NOIPA CEDOLINO OTTOBRE/ Pagamento stipendi e date: consultazione degli arretrati (ultime notizie)

NoiPa cedolino ottobre, pagamento stipendi e date: ultime notizie di oggi 17 ottobre 2017, le prossime emissioni urgenti e la consultazione dei conguagli arretrati

17 ottobre 2017 Niccolò Magnani

NoiPa cedolino, pagamenti stipendi Pa (LaPresse)

È ancora in silenzio il servizio e portale ufficiale di NoiPa in merito al cedolino di ottobre dove verranno pagati gli stipendi del mese per tutti i dipendenti pubblici della PA: le date sono state emesse in un precedente comunicato di una settimana fa dove si diceva che il 12 ottobre e il 19 ottobre sarebbero avvenuti due diversi tipi di pagamenti dei cedolini. In particolare, le emissioni urgenti del mese di ottobre sono state poste nei due giorni suddetti, «emessi come conguaglio a cedolino urgente», si leggeva nel comunicato dove veniva confermato il caricamento sul portale Mef NoiPA. «Tali emissioni urgenti non riguardano “i dipendenti cessati per decesso e quelli per i quali risultano arretrati a debito non recuperati nel corso dei dodici mesi precedenti la rata di lavorazione»: dopo quella comunicazione però non sono arrivati aggiornamenti né sul portale né sul servizio Facebook NoiPa Social. I dipendenti attendono come ogni mese in maniera piuttosto seccata i continui scambi di scadenze e pagamenti della pubblica amministrazione.

LA CONSULTAZIONE DEGLI ARRETRATI

Come riporta il canale Informazione Scuola, che raggruppa le istanze dei dipendenti pubblici scolastici, è stato lo stesso NoiPa ad avvertire che per consentire l’emissione urgente dell’arretrato a credito, «è necessario intervenire su tutte le eventuali rate del debito. Per verificare la presenza di rate non conguagliate è necessario visualizzare l’arretrato a debito con la funzione “Consultazione arretrati”». In quel caso, per avere tutta la visione completa delle rate applicate e di quelle rimaste da applicare, bisognerà selezionare la riga dell’arretrato interessato e aprire in quello spazio le informazioni al dettaglio. Infine, ricorda ancora il servizio online di NoiPa gestito direttamente dal Ministero dell’Economia, «tutti gli arretrati registrati con tipologia “Conguaglio a cedolino urgente”, revisionati nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data dell’ultima emissione urgente del mese e quello dell’emissione ordinaria (entrambi pubblicati sul sito NoiPA), non confluiranno più nell’emissione ordinaria del mese di riferimento, ma verranno emessi con la prima emissione urgente in programma», secondo la regolazione scaturita dopo la rata di novembre 2011.

