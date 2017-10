RIFORMA PENSIONI 2017/ Legge di bilancio, sindacati pronti a manifestazione (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017. I sindacati non hanno gradito l’atteggiamento del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie di oggi 17 ottobre sui principali temi previdenziali

17 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma Pensioni, Lapresse

LEGGE DI BILANCIO, SINDACATI PRONTI A MANIFESTARE

Il confronto tra Governo e sindacati riguardo gli interventi sulle pensioni da inserire nella Legge di bilancio non ha portato agli esiti sperati. L’esecutivo sembra aver confermato quello che era nell’area: pochi interventi sulle pensioni, considerati non prioritari in questo momento. Da quanto ha spiegato Paolo Gentiloni nella conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei ministri, sono stati approvati degli aggiustamenti all’Ape social, che aiuteranno anche le donne a raggiungere i requisiti di accesso richiesti, ma rispetto alle richieste di Cgil, Cisl e Uil non c’è dubbio che si tratti di “poca cosa”. Orietta Armiliato ha riportato sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social le considerazioni di Domenico Proietti, secondo cui “l’incontro con il governo è stato deludente. Abbiamo ribadito le nostre richieste sulla previdenza che tanto consenso hanno nel paese. Se il governo non ci ascolta si assumerà una grave responsabilità”.

Parole ancora più nette sono quelle pubblicate sul proprio profilo Facebook da Ivan Pedretti: “Non ci siamo. Non ci siamo proprio. Con arroganza il governo non risponde ai problemi di milioni di persone e disattende gli impegni che si era preso per la seconda fase di confronto con i Sindacati sulle pensioni. Arrivati a questo punto credo davvero non sia più rinviabile una grande mobilitazione dei lavoratori e dei pensionati per far sentire la propria voce”. Dunque potrebbe esserci una manifestazione dei sindacati proprio quando la manovra sarà al vaglio del Parlamento.

APE SOCIAL TRA CAVILLI E SCARICABARILE

“La storia dell’Ape è la storia del cavillo”. Lo scrive sul Quotidiano Nazionale Raffaele Marmo, spiegando che in Italia sembrano esserci giuristi molto bravi nei palazzi ministeriali e negli enti pubblici italiani, come l’Inps, abili in “un’arte che frutta a costoro lauti e pingui stipendi, prebende e benefit di tutto rispetto. Ma che si traduce per milioni di lavoratori e disoccupati, di cittadini inermi e scoraggiati, di famiglie sconsolate e di imprenditori sconfortati in estenuanti attese, dinieghi immotivati, formalismi esasperati”. Dunque dietro i ritardi e i problemi dell’Ape “c’è il cavillo”. E dopo, secondo Marmo, è possibile anche vedere un’altra arte in cui i politici e gli esperti sembrano molto abili: lo scaricabarile. A suo modo di vedere c’è comunque di fondo “la volontà implicita di rendere inapplicabili taluni strumenti o talune misure. Come se la funzione del governo della società si dovesse fermare all’annuncio: l’attuazione è un dettaglio”.

I CONTRIBUTI VERSATI IN LOMBARDIA

Domenica prossima, il 22 ottobre, si terrà il referendum consultivo sull’autonomia di Lombardia e Veneto. La regione guidata da Roberto Maroni, per l’occasione, ha voluto citare un dato relativo alle pensioni tratto dal “Bilancio del sistema previdenziale italiano” redatto da Itinerari previdenziali. Risulta infatti che la Lombardia da sola contribuisce per oltre un quarto ai contributi che coprono la spesa previdenziale dell’Italia intera. Aggiungendo Veneto ed Emilia Romagna, si arriva quasi al 50% dei contributi. Un altro dato interessante è quello relativo alla sostenibilità a livello regionale del sistema pensionistico. Di fatto il tasso di copertura delle prestazioni è pari al 97,1%, contro una media del 76,2%. Solo il Trentino-Alto Adige fa meglio della Lombardia. Di fatto, quindi, ogni 100 euro di prestazioni erogate in Lombardia vi sono più di 97 euro che arrivano dai contributi dei cittadini lombardi.

