RIFORMA PENSIONI 2017/ News, la rabbia di Pedretti che chiede nuove mobilitazioni (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 18 ottobre. Ivan Pedretti non nasconde la sua rabbia e chiede mobilitazioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

18 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LA RABBIA DI IVAN PEDRETTI

Dopo quello che è accaduto, Ivan Pedretti non nasconde di essere arrabbiato. Le mancate risposte del Governo alle richieste dei sindacati sulle pensioni, o meglio un loro non accoglimento, stanno provocando delle reazioni che potrebbero portare anche a una nuova mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil. Intervistato da Il Manifesto, il Segretario generale dello Spi-Cgil spiega come il suo stato d’animo derivi dal fatto che dall’esecutivo non sono arrivate risposte, “a partire dalla nostra richiesta principale: nessuna assunzione di responsabilità sull’aspettativa di vita. Chiedevamo di spostare di sei mesi la decisione e nel frattempo affrontare un discorso serio per distinguere tra un edile che lavora sulle impalcature e un professore universitario: non possono andare in pensione alla stessa età e così accade in Svezia, in Germania. Gentiloni ha detto che c’è una legge e va rispettata. Un atteggiamento arrogante verso milioni di persone che con la riforma Fornero sono in condizioni di difficoltà. Senza alcuna volontà di correggere gli errori”.

Il sindacalista ricorda anche che non ci sono interventi positivi per i giovani, visto che la decontribuzione per le nuove assunzioni porterà a minori versamenti di contributi: cosa che si rifletterà sulle loro future pensioni. Pedretti evidenzia quindi che vista la situazione che si è determinata ritiene sia necessario “un livello di mobilitazione più alto. È questa la proposta che farò a Cisl e Uil. Lo faremo come pensionati e lo chiederemo alle confederazioni. Credo davvero non sia più rinviabile una grande mobilitazione dei lavoratori e dei pensionati per far sentire la propria voce”.

PROIETTI: ACCANIMENTO VERSO LAVORATORI

“Dopo mesi di confronto con i sindacati il Governo ha fatto marcia indietro anche sulle proposte che aveva presentato relative alle pensioni dei giovani e delle donne”, lo ha detto Domenico Proietti commentando la Legge di bilancio che è stata varata dall’esecutivo, un provvedimento che “manca l'obiettivo di continuare a reintrodurre principi di equità e giustizia nel sistema previdenziale”. Il Segretario confederale della Uil giudica “inaccettabile” l’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita che dal 2019 imporrà di poter accedere alla pensione a 67 anni, un’età “che la Germania raggiungerà solo nel 2030. Il sindacalista ritiene che questo “sarebbe un accanimento insopportabile nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici e continuerebbe a bloccare il turnover nel mercato del lavoro con grave danno per i giovani”. Proietti ricorda quindi che la Uil vuol far sì che ci sia un congelamento di questo incremento, così da arrivare a differenziare l’età di pensionamento in base all’attività che si svolge.

APE SOCIAL, L'INPS HA COMPLETATO L'ESAME DELLE DOMANDE

L’Inps ha fatto sapere con una nota di aver completato, entro il termine previsto del 15 ottobre, le operazioni di verifica delle domande di accesso all’Ape social. “L’Istituto ha provveduto all’invio agli interessati delle comunicazioni di avvenuta certificazione del diritto alle prestazioni in parola sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia”, si legge nella nota dell’Inps. La quale informa anche che verranno riesaminate le domande “dei richiedenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione, e da parte dei lavoratori dipendenti addetti ai lavori particolarmente difficoltosi e rischiosi”. In caso di esito positivo del riesame gli interessati riceveranno il provvedimento di certificazione del diritto al beneficio richiesto. Il 25 ottobre, in occasione delle Conferenze dei servizi, l’Inps comunicherà ai ministeri vigilanti gli esiti del monitoraggio su questa misura di Anticipo pensionistico.

© Riproduzione Riservata.