CONCORSI PUBBLICI/ Servizio Civile 2017, bando 860 posti: info, scadenza e progetti aperti

Concorsi pubblici, ultime notizie e bandi di oggi 19 ottobre; Servizio Civile 2017, bando per 860 nuovi progetti. Scadenza, info e requisiti principali per la domanda d'iscrizione

19 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Concorsi Pubblici 2017 (LaPresse)

Sono aperte le iscrizioni tra i nuovi concorsi pubblici disponibili per l’Italia del nuovo bando di Servizio Civile 2017: sono infatti stati pubblicati nuovi bandi di concorso volti al reclutamento di volontari da utilizzare nei prossimi mesi per progetti specifici che ora vi riporteremo. Si rivolgono a giovani fino a 28 anni di età che desiderano prestare un anno di volontariato retribuito: ebbene, tenendo conto che la domanda di partecipazione ha come scadenza il prossimo 20 novembre 2017, sono stati istituti 860 nuovi progetti (posti di Servizio Civile nazionale in Italia) da avviare nel 2017, distribuiti per n. 757 per progetti volti all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. N. 52 per progetti rivalutati dalla Regione Campania e infine 51 progetti autofinanziati dalla Regione Sardegna. Sul fronte dei requisiti, il Servizio Civile italiano prevede queste sommarie regole di accesso: «età inclusa tra i 18 e i 28 anni; non prestare o avere già prestato Servizio Civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, e non averlo interrotto prima della scadenza prevista; non essere impegnati nella realizzazione di progetti di Sevizio Civile con il Programma Garanzia Giovani; cittadinanza europea o non comunitaria, con posizione regolare rispetto alle norme che regolano il soggiorno in Italia; non avere rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, con l’ente che realizza il progetto prescelto, e non averne avuti nell’ultimo anno, della durata superiore a 3 mesi».

POLIZIA PENITENZIARIA, BANDO 197 AGENTI

Dallo scorso 13 ottobre invece è aperto il bando di concorso per la Polizia Penitenziaria, il noto bando per l’assunzione di 197 nuovi agenti “secondini” da inviare alle varie carceri italiane dove necessitano di nuove assunzioni. Il bando è uscito da qualche giorno e avrà come scadenza di presentazione della domanda d’iscrizione il prossimo 13 novembre 2017: al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani che hanno un'età compresa tra i 18 e i 28 anni, non compiuti alla data di scadenza del bando, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Al concorso possono partecipare anche militari in servizio e in congedo, visto che non è specificato alcun divieto a tal proposito nel bando. Entro il 23 gennaio si avranno invece notizie sulle prove d’esame effettive e sulla banca dati per testare la prova scritta: nel frattempo, come ripetuto anche nel recente passato, è utile consultare la banca dati sul sito del Ministero di Giustizia del precedente concorso pubblico per Polizia Penitenziaria, in modo da iniziare a prepararsi per tempo alla prova d’esame. Per tutti i requisiti principali, clicca qui.

© Riproduzione Riservata.