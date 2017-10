CONTRATTI STATALI/ Rinnovo stipendi Pa: l’aumento per i Presidi e le distanze con sindacati (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 19 ottobre 2017: aumento stipendi e rinnovo contratto pubblico, l'aumento di 400 euro per i presidi e la distanza con i sindacati

19 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministero dell'Istruzione (LaPresse)

L’aumento più consistente degli stipendi nella Pubblica Amministrazione arriva dal settore scuola con i Presidi che vengono equiparati agli altri dirigenti amministrativi dello stato dopo anni di richieste e battaglie. La decisione del Governo di immettere nel rinnovo dei contratti statali la norma sui presidi, spinta dal Ministro Fedeli, arriva nella prossima Manovra ma sarà effettiva non da subito, bensì dal 2020: lo spiega il Sole 24 ore, «La notizia per gli “ex capi d’istituto” arriva dalle bozze della relazione tecnica che accompagna la manovra 2018, e che traduce in cifre una delle promesse rivolte da anni ai dirigenti scolastici». I presidi sono di fatto dirigenti della scuola ma senza esserlo riconosciuto nello stipendio: sono circa gli 8mila presidi ad essere interessati dalla norma, che avverrà graduale. «Per iniziare a ridurre questa forbice, la legge di Bilancio mette sul piatto un finanziamento progressivo, che partirà nel 2018 e che dal 2020 raggiungerà quota 95,6 milioni», spiega ancora il quotidiano economico anticipando la norma importante contenuta in Legge di Bilancio 2018.

LITE CAMUSSO-PADOAN, “NESSUN VERO CAMBIAMENTO”

È scontro forte sulla Manovra tra i sindacati e il Governo, con in particolare la segretaria generale della CGIL che questa mattina ha contestato i punti principali della Legge di Bilancio, dal rinnovo dei contratti statali fino alle misure per le pensioni e in ottica di crescita e risorse stanziate. «Il governo ha fatto una scelta politica. Questa manovra non dà nessuna prospettiva di cambiamento. E' solo una sterilizzazione dell'aumento dell'Iva», ha spiegato a Circo Massimo su Rtl, addirittura minacciando un possibile sciopero a breve con le altre sigle sindacali nazionali. A rispondere direttamente alla Camusso ci ha pensato il ministro responsabile della Manovra, Pier Carlo Padoan: «Mi chiedo quale legge bilancio abbia visto, la nuova manovra non corrisponde alla descrizione di Susanna Camusso. Abbiamo messo risorse sugli investimenti, sull'occupazione, dando scossa alla crescita», risponde piccato il Ministro dell’Economia. «Il debito scende, così come il deficit. La mia esperienza come ministro mi ha insegnato che non esistono bacchette magiche. Ma c'è un valore che è molto importante: quello della continuità, con tagli delle tasse per 20 miliardi», conclude Padoan.

