RIFORMA PENSIONI 2017/ Le 5 promesse tradite dal Governo (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 19 ottobre. Ivan Pedretti segnala cinque promesse del Governo non mantenute. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

19 ottobre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma delle pensioni di Giuliano Poletti (Lapresse)

LE PROMESSE TRADITE DAL GOVERNO

Ivan Pedretti va all’attacco del Governo, reo di essersi “rimangiato tutti gli impegni presi con i sindacati e con il Paese” in tema di riforma delle pensioni. Il Segretario generale dello Spi-Cgil, in un intervento sull’Huffington Post, cita in particolare cinque promesse disattese, che erano contenute nel verbale sottoscritto un anno fa. La prima promessa riguarda l’intervento per garantire una pensione dignitosa ai giovani. Nonostante le proposte presentate, segnala Pedretti, si è deciso di non fare nulla. La seconda promessa riguarda l’aspettativa di vita, che si sarebbe dovuta differenziare a seconda dell’attività, “ma evidentemente per il governo che si fatichi su un'impalcatura o dietro una scrivania non fa alcuna differenza”. Sulla terza promessa, riguardante il riconoscimento ai fini previdenziali del lavoro di cura delle donne, il sindacalista ammette che qualcosa si è fatto, ma si tratta di “un misero sconto per alcune donne (si stima siano poche migliaia) con le precise e stringenti caratteristiche dell'Ape sociale”.

La quarta promessa ha a che fare con la flessibilità in uscita, di modo da aiutare anche l’occupazione giovanile. Tuttavia su questo fronte non ci sono stati passi avanti. Infine, la promessa di incentivare la previdenza complementare, anch’essa rimasta solo sulla carta del verbale di un anno fa. “Il governo ha scelto quindi di disattendere gli impegni che si era preso e che aveva messo per iscritto. Alla vigilia delle elezioni non esattamente un bel messaggio”, aggiunge Pedretti, che annuncia anche che in Parlamento si cercherà di modificare i contenuti della Legge di bilancio.

RIFORMA PENSIONI: APE VOLONTARIO, PUBBLICATO IL DECRETO

Nuovo passo in avanti nell’effettiva realizzazione dell’Ape volontario, novità della riforma delle pensioni introdotta lo scorso anno, ma ancora non utilizzabile dagli italiani. Il decreto sull’Anticipo pensionistico, nella sua forma che passa attraverso un prestito bancario, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ma, come sottolinea Il Sole 24 Ore, mancano ancora gli accordi quadro tra i ministeri dell’Economia e del Lavoro e Abi e Ania, fondamentali per capire quale sarà la rata ventennale che i pensionandi dovranno restituire una volta in quiescenza. Inoltre, ci vorrà anche una circolare dell’Inps per dare il via libera alla presentazione delle domande. Tenendo conto poi che l’Istituto nazionale di previdenza sociale avrà 60 giorni per certificare il diritto di accesso alla misura, è facile prevedere che i primi assegni dell’Ape non si vedranno se non nel nuovo anno.

NEL 2018 RIVALUTAZIONE VERSO L'1,2%

Sembra che diversi pensionati dal 2018 potranno far conto su un assegno più corposo, grazie alla perequazione automatica che dovrebbe portare a un aumento dell’importo pari all’1,2%, tranne che per chi ha pensioni sopra i 3.000 euro lordi mensili: in questo caso, infatti, l’aumento sarà inferiore in quanto la parte di trattamento che supera i 3.012 euro non sarà rivalutata. Italia Oggi ricorda che in ogni caso solo a fine dicembre si saprà qual è il dato sull’inflazione 2017. Non bisogna dimenticare però che occorre ancora recuperare quello 0,1% di differenza tra rivalutazione stimata ed effettiva risalente al 2014. Nel frattempo l’Inps ha fatto sapere che il tasso medio di rivalutazione per il 2017, che verrà applicato ai montanti contributivi maturati al 31 dicembre 2015, è pari allo 0,4684%. Il dato è di interesse per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

© Riproduzione Riservata.